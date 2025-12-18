پرەزيدەنت جاپونيانىڭ پرەمەر-ءمينيسترى ساناە تاكايچيمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى
توكيو. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى جاپونيانىڭ پرەمەر-ءمينيسترى ساناە تاكايچيمەن كەلىسسوز جۇرگىزىپ، قازاقستان دەلەگاتسياسىنا قوناقجايلىق كورسەتكەن ساناە تاكايچيگە ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- بۇل ساپار، شىن مانىندە، ەكى ەل اراسىنداعى قارىم-قاتىناستىڭ جاڭا كەزەڭى. ءبىز جاپونيانى ءارقاشان ازياداعى ۋاقىت تەزىنەن وتكەن سەنىمدى سەرىكتەسىمىز دەپ سانايمىز. بۇگىنگى جاپونيا - عاسىرلار بويى قالىپتاسقان دانالىق پەن بىرەگەي ءداستۇردى زاماناۋي يننوۆاتسيامەن ۇيلەسىمدى جاراستىرعان، دامىعان مەملەكەت. ءسىزدىڭ پاراساتتى ءارى مىقتى باسشىلىعىڭىزبەن ەلىڭىزدىڭ حالىقارالىق ارەناداعى ءرولىن ودان ءارى نىعايتاتىن اۋقىمدى رەفورمالار جۇرگىزىلىپ جاتىر. ءبىز جاپونيانى الىستاعى كورشىمىز، دەگەنمەن جاقىن ءارى سەنىمدى دوسىمىز دەپ جيى ايتامىز. ءوزارا بايلانىستارىمىزدىڭ تاريحى تەرەڭدە. بۇعان دەيىن ءسىزدىڭ ەلىڭىزگە ءتورت رەت كەلگەن ەدىم. بۇل - مەنىڭ پرەزيدەنت رەتىندەگى العاشقى ساپارىم. قازاق-جاپون قارىم-قاتىناسىنىڭ بەرىك ينستيتۋتسيونالدىق نەگىزى قالىپتاسقان. ءوزىڭىز ايتقانداي، 2004-جىلى جاپونيانىڭ سول كەزدەگى سىرتقى ىستەر ءمينيسترى كاۆاگۋچي حانىممەن بىرگە «ورتالىق ازيا + جاپونيا» فورماتىنا باستاماشى بولدىق. سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى دەڭگەيىندەگى العاشقى كەزدەسۋ استانادا ءوتتى. بۇگىندە مۇنداي كەزدەسۋلەردىڭ كەڭىنەن تانىلعانى سونشالىق، ءىرى مەملەكەتتەردىڭ كوبى «ورتالىق ازيا پليۋس» پلاتفورماسىن قۇپتايدى. ءبىراق جاپونيا بۇل ديالوگ الاڭىنىڭ العاشقى باستاماشىسى جانە نەگىزىن قالاۋشى بولىپ قالا بەرەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترى قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ رەسمي ساپارى ەكى ەلدىڭ ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىعىنا تىڭ سەرپىن بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
- سىزبەن جۇزدەسكەنىمە قۋانىشتىمىن. وسىدان 21 جىل بۇرىن سىرتقى ىستەر مينيسترلەرىنىڭ «ورتالىق ازيا + جاپونيا» فورماتىنداعى العاشقى جيىنى وتكەن ەدى. وعان ءوزىڭىز ءتوراعالىق ەتتىڭىز. بۇگىن، مىنە، «ورتالىق ازيا + جاپونيا» فورماتىنداعى مەملەكەت باسشىلارىنىڭ كەزدەسۋىنە پرەزيدەنت لاۋازىمىندا قاتىسقالى وتىرسىز. قازاقستاندى زاڭ ۇستەمدىگىنە نەگىزدەلگەن ەركىن ءارى اشىق الەمدىك ءتارتىپتى نىعايتۋ ىسىندە ستراتەگيالىق سەرىكتەس رەتىندە قاراستىرامىز. ءوزارا ءتيىمدى قارىم-قاتىناستى ودان ءارى دامىتۋ ءۇشىن سىزبەن تىعىز ىنتىماقتاستىقتى جالعاستىرۋعا نيەتتىمىز، - دەدى ساناە تاكايچي.
كەلىسسوزدەر بارىسىندا ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق، كولىك-لوگيستيكالىق، ەنەرگەتيكالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق سالالارداعى ەكىجاقتى بايلانىستاردى دامىتۋ پەرسپەكتيۆاسى ەگجەي-تەگجەيلى تالقىلاندى.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ جاپونياعا رەسمي ساپارمەن باردى. سونىمەن قاتار توكيودا جالپى قۇنى 3,7 ميلليارد دوللاردان اساتىن كەلىسىمدەرگە قول قويىلادى.
مەملەكەت باسشىسى جاپونيا يمپەراتورى نارۋحيتومەن كەزدەستى. سونداي-اق قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قۇرمەتىنە رەسمي قابىلداۋ ءوتتى. كەيىن توقايەۆ مەيدجي دجينگۋ عيباداتحاناسىن ارالاپ كوردى. سونىمەن قاتار قاسىم-جومارت توقايەۆ جاپونيادا تۇرىپ جاتقان قازاقستاندىقتارمەن كەزدەستى جانە جاپونيا پارلامەنتىنىڭ قازاقستانمەن دوستىق ليگاسى مۇشەلەرىمەن كەزدەستى.
بۇگىن جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ وفيسىندە قاسىم-جومارت توقايەۆتى رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى.