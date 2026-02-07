16:23, 07 - اقپان 2026 | GMT +5
پرەزيدەنت جاپونيا پرەمەر- مينيسترىنە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى جاپونيا پرەمەر- ءمينيسترى ساناە تاكايچيگە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ جاپونيانىڭ سولتۇستىك وڭىرىندە جاۋعان قالىڭ قار سالدارىنان كوپتەگەن ادامنىڭ قازا تابۋىنا بايلانىستى پرەمەر- مينيستر ساناە تاكايچيگە كوڭىل ايتتى.
- وسىنداي قيىن ساتتە قايعىلارىڭىزعا ورتاقتاسىپ، سىزگە جانە جاپونيا حالقىنا كوڭىل ايتامىن. قايتىس بولعان ازاماتتاردىڭ جاقىن-جۋىقتارىنا سابىر، زارداپ شەككەن وتانداستارىڭىزدىڭ تەزىرەك ساۋىعىپ كەتۋىن تىلەيمىن، - دەلىنگەن جەدەلحاتتا.