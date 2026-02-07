ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    16:23, 07 - اقپان 2026 | GMT +5

    پرەزيدەنت جاپونيا پرەمەر- مينيسترىنە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى جاپونيا پرەمەر- ءمينيسترى ساناە تاكايچيگە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Ақорда
    Фото: Ағибай Аяпбергенов/ Kazinform

    پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ جاپونيانىڭ سولتۇستىك وڭىرىندە جاۋعان قالىڭ قار سالدارىنان كوپتەگەن ادامنىڭ قازا تابۋىنا بايلانىستى پرەمەر- مينيستر ساناە تاكايچيگە كوڭىل ايتتى.

    - وسىنداي قيىن ساتتە قايعىلارىڭىزعا ورتاقتاسىپ، سىزگە جانە جاپونيا حالقىنا كوڭىل ايتامىن. قايتىس بولعان ازاماتتاردىڭ جاقىن-جۋىقتارىنا سابىر، زارداپ شەككەن وتانداستارىڭىزدىڭ تەزىرەك ساۋىعىپ كەتۋىن تىلەيمىن، - دەلىنگەن جەدەلحاتتا.

    تەگ:
    سىرتقى ساياسات بيلىك جانە ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار