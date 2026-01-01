پرەزيدەنت جاستار مەن بالالارعا ارنايى ۇندەۋ جولدادى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلى حالقىمىزدىڭ يگىلىگى ءۇشىن جاڭا تابىستارعا جەتۋ ءۇشىن تاباندى ەڭبەك ەتۋىمىز كەرەك. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان حالقىن جاڭا جىلمەن قۇتتىقتاۋ بارىسىندا ايتتى.
- ءبىز مەملەكەتتىك ماڭىزى ايرىقشا «تازا قازاقستان» جوباسىن ءبىر قوعام بولىپ جۇزەگە اسىرا بەرەمىز. ءبىز قالالارىمىز بەن اۋىلدارىمىزدى تازا، جاسىل، جايلى جاساۋىمىز قاجەت. بۇل تاۋەلسىزدىگىمىزدىڭ 35 جىلدىعىندا ەلىمىزدىڭ دامۋىنا ەڭ جاقسى ۇلەسكە اينالادى. ءبىز وسى تاريحي مەجەنى ناقتى ىسپەن اتاپ وتەمىز. ءبىزدىڭ جەتىستىكتەرىمىزدىڭ مىزعىماس نەگىزى - بۇل «بىرلىگىمىز ءارالۋاندىقتا» تۇجىرىمداماسى رۋحىنداعى قوعام تۇراقتىلىعى، كەلىسىمى. قازاقستاننىڭ ۇسىنىسىمەن بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى 2026-جىلدى ەرىكتىلەر جىلى دەپ جاريالادى. حالىقارالىق ەرىكتىلەر قوزعالىسى تىلەۋلەستىك، مەيىرىمدىلىك سىندى مىزعىماس ادامگەرشىلىك قۇندىلىقتارىن پاش ەتەدى. بۇل - ءبىزدىڭ دە حالقىمىزعا ءتان اسىل قاسيەتتەر، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ پايىمىنشا، جاڭا جىل ماڭىزدى وزگەرىستەر جىلى بولماق. ال ونىڭ قانشالىقتى تابىستى بولاتىنى ەڭ الدىمەن وزىمىزگە بايلانىستى.
- ءبىز ءبارىمىز تاباندى ەڭبەك ەتۋىمىز كەرەك، سوندا عانا ەلىمىز زور تابىستارعا جەتەدى. بۇل ەڭ الدىمەن حالقىمىزعا قاجەت. ءبىز 2026-جىلى حالقىمىزدىڭ يگىلىگى ءۇشىن جاڭا تابىستارعا جەتۋ ءۇشىن تاباندى ەڭبەك ەتۋىمىز كەرەك، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ جاڭا جىلدى جۇمىستا قارسى العان ازاماتتاردىڭ دا بار ەكەنىنە توقتالىپ، ولاردى ارنايى قۇتتىقتادى.
- ءدال قازىر جاڭا جىلدى جۇمىستا قارسى الىپ جاتقان ازاماتتارىمىز بار. بۇل - ءوز ىسىنە ادالدىق پەن قوعام الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىكتىڭ جارقىن كورىنىسى. مەن سىزدەردىڭ تاباندى ەڭبەكتەرىڭىزدى جوعارى باعالايمىن. سىزدەرگە ارنايى قۇتتىقتاۋىمدى جولدايمىن. ەلىمىزدى كوركەيتۋگە ۇلەس قوسىپ جۇرگەن بارشا ازاماتقا زور العىس ايتامىن. شىن مانىندە، تۋعان ەلگە قىزمەت ەتۋدەن ارتىق باقىت جوق. حالقىمىز «ىنتىماق بار جەردە - ىرىس بار» دەيدى. سوندىقتان، بەرەكەلى بىرلىگىمىزدى ساقتاپ، ءبىرتۇتاس ۇلت بولىپ ەلىمىزدى دامىتا بەرەيىك، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
سونداي-اق پرەزيدەنت جاستار مەن بالالارعا ارنايى ۇندەۋ جولدادى.
- بۇگىن وسى ەرەكشە ساتتە جاستار مەن بالالارعا ۇندەۋ جولداعىم كەلەدى. قازىر - مۇلدەم جاڭا قۇبىلىستار جانە زور مۇمكىندىكتەر ءداۋىرى. اركىم، ەڭ الدىمەن، وزىنە، بويىنداعى كۇشى مەن قابىلەتىنە سەنۋى كەرەك. ۇلى ابايدىڭ «وزىڭە سەن، ءوزىڭدى الىپ شىعار، ەڭبەگىڭ مەن اقىلىڭ ەكى جاقتاپ» دەگەن ءسوزى ءاردايىم وزەكتى. بەلسەندى، ءبىلىمدى، ەڭبەكقور، ءتارتىپتى، ۇشقىر بولىڭىزدار. جولدارىڭىز اشىق بولسىن! ءارقاشان الار اسۋلارىڭىز بيىك بولسىن! ەلىمىزدىڭ ءار ازاماتىنا زور دەنساۋلىق، اماندىق جانە تابىس تىلەيمىن! ءتورت قۇبىلامىز تۇگەل بولسىن! ءار شاڭىراق جاقسىلىققا تولسىن! كوك تۋىمىز ماڭگى جەلبىرەسىن! وتانىمىز - قازاقستان رەسپۋبليكاسى، قازاق ەلى جاساي بەرسىن! جاڭا جىل قۇتتى بولسىن!، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ قازاقستان حالقىن جاڭا جىلمەن قۇتتىقتاعانىن حابارلاعان ەدىك.