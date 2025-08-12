پرەزيدەنت: ەلىمىزدىڭ جارقىن بولاشاعى - وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ قولىندا
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ حالىقارالىق جاستار كۇنىنە ارنالعان Jastar Fest فورۋمىنا قاتىسۋشىلارعا ۇندەۋ جولدادى.
قۇرمەتتى جاستار، فورۋمعا قاتىسۋشىلار!
قادىرلى قاۋىم!
حالىقارالىق جاستار كۇنى بارشاڭىزعا قۇتتى بولسىن!
بۇل - ءمان-ماعىناسى ەرەكشە مەرەكە. بۇگىن وسىندا ناعىز وتانشىل، دارىندى جانە جاناشىر جاستار جينالدى. ءتۇرلى كاسىپتى مەڭگەرگەن ازاماتتار باس قوسىپ وتىر.
حالقىمىز قاشاندا تالاپتى جاستاردى قولداعان. «اقىل -جاستان» دەپ، ولارعا زور سەنىم ارتقان.
سىزدەر بارلىق سالادا بەلسەندى تۇردە ەڭبەك ەتىپ جاتسىزدار. ۆولونتەر رەتىندە مۇقتاج جاندارعا كومەك بەرىپ جۇرسىزدەر. ماڭىزدى باستامالارعا، ەكولوگيالىق ءىس- شارالارعا اتسالىسىپ، قولداۋ كورسەتىپ كەلەسىزدەر. سپورت، ءبىلىم سايىستارىندا توپ جارىپ، ەلدىڭ ابىرويىن كوتەرىپ جۇرسىزدەر.
وسىلايشا، ادىلەتتى، تازا ءارى قۋاتتى قازاقستاندى قۇرۋعا ناقتى ۇلەس قوسىپ جاتسىزدار. مەن بارشاڭىزعا شىنايى ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن!
جاستار فورۋمى پاۆلودار قالاسىندا ءوتىپ جاتىر. بۇل ايماق - ۇلت رۋحانياتىن بايىتۋعا ولشەۋسىز ەڭبەك سىڭىرگەن كورنەكتى تۇلعالاردىڭ مەكەنى. سونداي-اق پاۆلودار - ەلىمىزدەگى ونەركاسىپ ورتالىعىنىڭ ءبىرى. وبلىستىڭ ەكونوميكامىزدى وركەندەتۋگە قوسقان ۇلەسى زور.
ايماق تۇرعىندارى ءوندىرىس، شارۋاشىلىق جانە باسقا دا سالادا ادال ەڭبەك ەتۋدە. ەلىمىزدى كوركەيتۋگە اتسالىسۋدا.
جاستارىمىز ولاردان ۇلگى-ونەگە الىپ، وبلىستى ودان ءارى دامىتىپ، جاڭا ماقساتتارعا جەتۋ ءۇشىن قىزمەت ەتۋى كەرەك.
ەڭبەكقورلىق پەن ءبىلىمپازدىق، جاناشىرلىق پەن جاۋاپكەرشىلىك -ەڭ اسىل قاسيەتتەر.
بيىل - قازاقستاندا جۇمىسشى ماماندىقتارى جىلى. وسىعان وراي، ءبىز اۋقىمدى شارالاردى قولعا الدىق. ەلىمىزدە ەڭبەك ادامىنا ءاردايىم ەرەكشە قۇرمەت كورسەتىلۋى كەرەك.
مۇنى وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ ساناسىنا ءسىڭىرۋ ماڭىزدى، سەبەبى، ەڭبەك - ءاربىر ادامنىڭ ءومىرىنىڭ تۇعىرى، قوزعاۋشى كۇشى. ەڭبەكسىز ەشقانداي دامۋ، وركەندەۋ بولمايدى. بۇل باستامانىڭ ءمان-ماڭىزى دا - وسىندا.
جاستار قاشاندا جانە قاي كەزدە دە وزگەرىستىڭ باسى-قاسىندا جۇرەدى
سىزدەر دۇنيە ءاپ-ساتتە مىڭ قۇبىلاتىن زاماندا ءومىر ءسۇرىپ جاتسىزدار. جاستاردىڭ وزدەرىن تانىتۋىنا مۇمكىندىك مول.
وزىق ويلى جاستاردىڭ قوعام ومىرىنە بەلسەنە ارالاسۋى، ءبىلىمپازدىعى، ەڭبەك ەتۋگە جانە ءوزىن-ءوزى دامىتۋعا قۇشتارلىعى قۋانتادى. ويتكەنى ەلىمىزدىڭ بۇگىنى دە، ەرتەڭى دە - سىزدەر.
وتانىمىزدىڭ تاعدىرى بەلگىلى ءبىر دارەجەدە جاس بۋىننىڭ كۇش-قۋاتىنا، وي-پىكىرىنە، ءبىلىم-بىلىگىنە، تاباندىلىعى مەن پاتريوتتىق قاسيەتتەرىنە بايلانىستى.
مەملەكەت وسكەلەڭ ۇرپاققا ءتيىستى جاعداي جاسايدى. قازاقستاندا ءبىلىم الۋ جانە ەڭبەكپەن قامتۋ مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتۋگە، تالانتتاردى شىڭداۋعا، جەڭىلدىكپەن باسپانا ساتىپ الۋعا، سونداي-اق جاستار كاسىپكەرلىگىن قولداۋعا باعىتتالعان كوپتەگەن باعدارلاما ازىرلەنىپ، ىسكە قوسىلۋدا.
بۇل يگىلىكتەردى 600 مىڭنان اسا جاس كورىپ وتىر. سونداي-اق ولار ارناۋلى كۆوتا ارقىلى ءماجىلىس پەن ءماسليحات قىزمەتىنە بەلسەندى اتسالىسۋعا مۇمكىندىك الدى. پرەزيدەنتتىك جاستار كادر رەزەرۆى مۇشەلەرى دە ىسكەرلىك قىرىمەن تانىلىپ، جوعارى لاۋازىمدارعا تاعايىندالىپ جاتىر. اۋىل مەن اۋدان اكىمدەرىن تىكەلەي سايلاۋ ءتاسىلى كوپتەگەن جاستىڭ جەرگىلىكتى اتقارۋشى بيلىك جۇيەسىنە قىزمەتكە كەلۋىنە جول اشتى.
دۇنيە جۇزىندە جاستارعا ارنالعان وسىنداي مازمۇندى باعدارلامالار كوپ ەمەس. مەملەكەتىمىز ستراتەگيالىق ماڭىزى بار بۇل ساياساتتى مىندەتتى تۇردە جالعاستىرادى.
ەلىمىزگە جاۋاپكەرشىلىكتەن قاشپايتىن، ايانباي ەڭبەك ەتەتىن ءارى ءوزىن ۇدايى جەتىلدىرىپ وتىراتىن جاڭاشىل جاستار قاجەت.
حاكىم اباي «وزىڭە سەن، ءوزىڭدى الىپ شىعار، ەڭبەگىڭ مەن اقىلىڭ ەكى جاقتاپ» دەپ بەكەر ايتپاعان. ۇلى ويشىلدىڭ بۇل وسيەتى بۇگىن دە - وزەكتى. قازاقستان جاستارى - كوزى اشىق، كوكىرەگى وياۋ، ويى ۇشقىر، جاسامپاز ازاماتتار. ەلىمىزدىڭ جارقىن بولاشاعى - وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ قولىندا.
مەن سىزدەرگە سەنەمىن!
قاستەرلى وتانىمىز ءوسىپ-وركەندەي بەرسىن!
جولدارىڭىز اشىق بولسىن!
جاستارىمىز ءارقاشان باقىتتى جانە تابىستى بولسىن!
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ اقوردادا حالىقارالىق ءپان وليمپيادالارى جەڭىمپازدارىمەن جانە جۇلدەگەرلەرىمەن كەزدەسىپ، ماراپاتتاعان بولاتىن.