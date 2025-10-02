پرەزيدەنت: جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالانۋ ءۇشىن ءتيىستى زاڭنامالىق نەگىز قالىپتاستىرۋ - اسا وزەكتى مىندەت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ فورۋمنىڭ پلەنارلىق وتىرىسىندا «جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالانۋ ءۇشىن ءتيىستى زاڭنامالىق نەگىز قالىپتاستىرۋ - اسا وزەكتى مىندەت» ەكەنىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- ەلىمىزدەگى ۇلتتىق كومپانيالار، وتاندىق كاسىپورىندار وسىنداي يننوۆاتسيالىق جوبالاردى بەلسەندى تۇردە قولدانۋى كەرەك، ويتكەنى وزىق تەحنولوگيا داۋىرىندە تۇبەگەيلى وزگەرىسكە دايىن بولۋ وتە ماڭىزدى. ونسىز دامۋ بولمايتىنى انىق. تاعى ءبىر ماسەلە. وزىق تەحنولوگيالاردى قولدانۋ، ءبىر جاعىنان، پايدالى جانە ءتيىمدى بولعانىمەن، ەكىنشى جاعىنان، سىن-قاتەرى دە از ەمەس. سوندىقتان جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالانۋ ءۇشىن ءتيىستى زاڭنامالىق نەگىز قالىپتاستىرۋ - اسا وزەكتى مىندەت. بۇل باعىتتا ءبىراز جۇمىس ىستەلدى، ءالى دە ىستەلىپ جاتىر. وسى سالاداعى نەگىزگى قۇجات - سيفرلىق كودەكستى جەدەل قابىلداۋ ءۇشىن ناقتى شارالار جاسالۋدا. كودەكستە ەكونوميكا، ءبىلىم بەرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە مەملەكەتتىك باسقارۋ سالالارىن جاپپاي سيفرلاندىرۋ جۇيەسى ايقىندالادى. جالپى، سيفرلىق كودەكستى اسىعىس قابىلداي سالۋعا بولمايدى، بۇل - شىن مانىندە جاۋاپتى، كۇردەلى جۇمىس. سول سەبەپتى پارلامەنتتە ساراپشىلاردىڭ، قۇزىرلى مەكەمە وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ ماسەلەسى بويىنشا ارنايى تىڭداۋلار وتكىزىلدى. ءبىر اپتا بۇرىن ءماجىلىس «جاساندى ينتەللەكت تۋرالى» زاڭدى ەكىنشى وقىلىمدا قابىلدادى. راسىندا، بۇل ۋاقتىلى قابىلدانعان زاڭ بولدى. شەتەل ماماندارى دا مۇنى ەلىمىزدىڭ تۇراقتى سيفرلىق ەكوجۇيەسىن قۇرۋ جولىنداعى ماڭىزدى قادام دەپ باعالاپ، جاقسى پىكىر ايتۋدا، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت سونداي-اق تسيفرلاندىرۋ ۇلتىمىزدىڭ مەنتاليتەتىنە وڭ اسەرىن تيگىزەتىنىن ايتتى.
- مەن جولداۋدا سيفرلىق مەملەكەت قۇرۋ قازاقستاننىڭ كەلەشەگىن ايقىندايتىن ستراتەگيالىق تاڭداۋ ەكەنىن ايتتىم. ءۇش جىلدىڭ ىشىندە سيفرلىق باسقارۋ فورماتىنا تولىق ءوتۋ مىندەتى قويىلدى. بۇل مەملەكەتتىڭ ازاماتتارمەن جانە بيزنەسپەن ءوزارا قارىم-قاتىناسىن تۇبەگەيلى وزگەرتەدى. وسى ماقساتتا جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى قۇرىلدى. جاڭا ۆەدومستۆو تسيفرلاندىرۋدىڭ جانە تۇرمىستىڭ بارلىق سالاسىنا جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋدىڭ باستى لوكوموتيۆى بولادى. باسقاشا ايتقاندا، ەلىمىزدەگى قوعامدىق ءومىر مۇلدەم وزگە سيپات الادى. تەحنولوگيالىق تۇرعىدان اناعۇرلىم زاماناۋي بولادى، ياعني ۇلتىمىزدىڭ مەنتاليتەتىنە وڭ اسەرىن تيگىزەدى. وسىلايشا، ءبىز وركەنيەتكە باتىل قادام جاسايمىز. مەن حالقىمىزدىڭ كەيىنگە قايىرىلىپ، وتكەنمەن ءومىر سۇرمەي، كەلەشەككە سەنىممەن كوز تىگۋگە ءتيىس ەكەنىن بۇعان دەيىن بىرنەشە رەت ايتقان ەدىم. بۇگىن ماعان «سامۇرىق- قازىنا» ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ج ي تەحنولوگياسىمەن جۇمىس ىستەيتىن ءۆيرتۋالدى مۇشەسىنىڭ قىزمەتىن كورسەتتى. بۇل - ۇلتتىق سۋپەركومپيۋتەر مەن قازاقستانداعى Alem LLM ۇلكەن تىلدىك مودەل بازاسىندا ىسكە اسىرىلعان ورتالىق ازياداعى العاشقى جوبا. ىشكى ۇدەرىستەردىڭ ءبارىن وڭتايلاندىرۋعا سەپتىگىن تيگىزەتىن مۇنداي شەشىمنىڭ ماڭىزى زور، - دەدى ول.