پرەزيدەنت: جاساندى ينتەللەكت بەيبىت ماقساتتا عانا قولدانىلۋعا ءتيىس
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ فورۋمنىڭ پلەنارلىق وتىرىسىندا ايتتى.
- وتىز جىلدان استام ۋاقىت بۇرىن قازاقستان بەيبىتشىلىك پەن قاۋىپسىزدىك جولىن تاڭداپ، يادرولىق قارۋدان ءوز ەركىمەن باس تارتتى. بۇگىندە ەلىمىز جاساندى ينتەللەكت بەيبىت ماقساتتا عانا قولدانىلۋعا ءتيىس دەپ باتىل تۇردە مالىمدەيدى. ونىڭ اسكەري سالادا، كيبەرشابۋىلدارعا جانە حالىقارالىق تۇراقتىلىققا قاتەر توندىرەتىن جوبالاردا پايدالانىلۋىنا جول بەرۋگە بولمايدى.
ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ تاياۋدا وتكەن سەسسياسىندا مەن قازاقستاننىڭ ۇيىم اياسىندا جاساندى ينتەللەكتىنى باسقارۋ جونىندەگى جاھاندىق ديالوگ جۇمىسىنا اتسالىسۋعا دايىن ەكەنىن راستادىم. ءبىز سەرىكتەستەرىمىزدىڭ باستامالارىن، سونىڭ ىشىندە قىتايدىڭ ج ي سالاسىنداعى جاھاندىق ىنتىماقتاستىق ۇيىمىن قۇرۋ تۋرالى ۇسىنىسىن قولدايمىز.
مەن بيىل حالىققا جولداۋىمدى سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت ماسەلەسىنە ارنادىم. ءبىز الدىمىزعا ناقتى ماقسات قويدىق: قازاقستان ءۇش جىل ىشىندە ناعىز سيفرلىق ەل بولۋى كەرەك. بۇل - وتە اۋقىمدى مىندەت. سوندىقتان ءبىز قازىر ەلىمىزدىڭ ءبىرتۇتاس سيفرلىق ەكوجۇيەسىن قۇرۋ ىسىمەن بەلسەندى تۇردە اينالىسىپ جاتىرمىز، - دەدى ول.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ماساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسىن جاۋاپكەرشىلىكپەن قولدانۋ وتە ماڭىزدى ەكەنىن ايتتى.
- كەشە استانادا جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ جونىندەگى كەڭەستىڭ ءبىرىنشى وتىرىسى ءوتتى. جيىندا ءبىلىم بەرۋ ماسەلەلەرى قارالدى. الەمگە تانىمال ساراپشىلارمەن بىرگە ادام كاپيتالىن دامىتۋ ماسەلەسى تالقىلاندى، ناقتى مىندەتتەر ايقىندالدى. ەڭ باستىسى، جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى تۇڭعىش زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتىن قۇرۋ تۋرالى وتە ماڭىزدى شەشىم قابىلداندى.
سونداي-اق بۇگىن «Alem.ai» حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعى ءوز جۇمىسىن باستايدى. بۇل ورتالىقتى يننوۆاتسيالار مەن تىڭ يدەيالاردىڭ مەكەنى دەۋگە بولادى. جالپى، قازاقستان وسى سالاداعى كەز كەلگەن ىنتىماقتاستىققا اشىق. سونداي-اق ءبىز ەلىمىزدە ەكىنشى سۋپەركومپيۋتەر كلاستەرىن ىسكە قوسۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. جاساندى ينتەللەكت تەك يگى ماقساتقا قىزمەت ەتۋى كەرەك. ادام يگىلىگى باستى ورىندا تۇرادى. «Alem.ai» جاساندى ينتەللەكتىنى بارىنشا ءتيىمدى ءارى ەتيكالىق نورمالارعا ساي قولداناتىن جاھاندىق ورتالىق بولۋعا ءتيىس. جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسىن جاۋاپكەرشىلىكپەن قولدانۋ وتە ماڭىزدى. سوندىقتان جاڭا ۋنيۆەرسيتەت جانە «Alem.ai» ورتالىعى ءبىرتۇتاس ەكوجۇيەنىڭ نەگىزگى وزەگى رەتىندە قىزمەت ەتۋى كەرەك، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى جاڭا تەحنولوگيانى ادامزات يگىلىگىنە پايدالانۋدى باستى مىندەت رەتىندە اتادى.