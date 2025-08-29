پرەزيدەنت جارلىعىمەن «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىنا 30 جىل» مەرەيتويلىق مەدالى بەكىتىلدى
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ جارلىعىمەن «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىنا 30 جىل» مەرەيتويلىق مەدالى بەكىتىلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
اتالعان مەدالمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ ۇستەمدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە، ەل تاۋەلسىزدىگىن نىعايتۋعا، قوعامدا كەلىسىم مەن تۇراقتىلىقتى ساقتاۋعا، ازاماتتاردىڭ كونستيتۋتسيالىق قۇقىعىن جانە ەركىندىگىن قورعاۋعا، كونستيتۋتسيوناليزم يدەيالارىن، سونداي-اق قاعيداتتارىن قالىپتاستىرۋعا ءارى دامىتۋعا ەرەكشە ۇلەس قوسقان تۇلعالار ناگرادتالادى.
سونىمەن قاتار مەرەيتويلىق مەدال جۇمىسشى ماماندارعا، بيۋجەت سالاسى مەن ءوندىرىس ۇيىمدارىنىڭ وكىلدەرىنە جانە باسقا دا ازاماتتارعا بەرىلەدى.
بۇل مەدالعا يە بولۋ ازاماتتاردىڭ ادال ەڭبەگى مەن وتان، مەملەكەت جانە قوعام الدىنداعى ەرەكشە قىزمەتىن تانۋدىڭ ماڭىزىن كورسەتەدى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ 30 جىلدىعىنا ارنالعان «كونستيتۋتسيا جانە مەملەكەتتىلىك: قۇقىق پەن بولاشاق ديالوگى» اتتى عىلىمي-پراكتيكالىق كونفەرەنسياسىندا سويلەگەن ءسوزىنىڭ تولىق ءماتىنى جاريالاندى.