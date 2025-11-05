پرەزيدەنت جارلىعىمەن ق ر ىشكى ساياساتىنىڭ نەگىزگى قاعيداتتارى، قۇندىلىقتارى مەن باعىتى بەكىتىلدى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ «قازاقستان رەسپۋبليكاسى ىشكى ساياساتىنىڭ نەگىزگى قاعيداتتارى، قۇندىلىقتارى مەن باعىتتارىن بەكىتۋ تۋرالى» جارلىققا قول قويدى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ IV وتىرىسىندا ساراپشىلار مەن قوعام قايراتكەرلەرى ىشكى ساياسات سالاسىندا جۇرگىزىلىپ جاتقان بارلىق جۇمىستى رەتتەيتىن ءبىرىڭعاي تۇجىرىمدامالىق قۇجات ازىرلەۋدى ۇسىنعان ەدى. پرەزيدەنت بۇل يدەيانى قولداپ، ونىڭ مەملەكەتتىك قۇرىلىمدار جۇمىسىن جۇيەلەندىرۋگە باعىتتالۋى كەرەك ەكەنىن اتاپ وتكەن بولاتىن.
پرەزيدەنت اكىمشىلىگى مەن مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندار مەملەكەت باسشىسىنىڭ جىل سايىنعى جولداۋلارىن، سويلەگەن سوزدەرىن، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 2029-جىلعا دەيىنگى ۇلتتىق دامۋ جوسپارىن نەگىزگە الا وتىرىپ، «ىشكى ساياساتتىڭ نەگىزگى قاعيداتتارى، قۇندىلىقتارى مەن باعىتتارى» قۇجاتىن دايىندادى.
تۇجىرىمدامالىق قۇجاتتى ازىرلەۋگە ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ مۇشەلەرى، ساراپشىلار، عىلىمي جانە قوعامدىق ۇيىمداردىڭ وكىلدەرى بەلسەنە اتسالىستى.
اتالعان قۇجات ءبىرىنشى كەزەكتە مەملەكەتتىك ورگاندارعا ارنالعان. ونىڭ باستى ماقساتى - ىشكى ساياسات سالاسىنداعى جۇمىستى جۇيەلەۋ ءارى ۇيلەستىرۋ.
وندا «زاڭ جانە ءتارتىپ»، «حالىق ۇنىنە قۇلاق اساتىن مەملەكەت»، «ءتۇرلى كوزقاراس - ءبىرتۇتاس ۇلت»، «كۇشتى پرەزيدەنت - ىقپالدى پارلامەنت - ەسەپ بەرەتىن ۇكىمەت»، «ادال ازامات»، «تازا قازاقستان» سەكىلدى ىشكى ساياسات قاعيداتتارى قامتىلعان.
سونداي-اق ۇلتتىق قۇرىلتاي وتىرىستارىندا كوتەرىلگەن جالپىۇلتتىق قۇندىلىقتاردىڭ تىزبەسى ەنگىزىلدى. جالپىۇلتتىق بىرەگەيلىكتى تانىتاتىن ۇلتتىق نىشاندار جۇيەسى جاسالدى.
قۇجاتتا قوعامدىق ديالوگ، ەتنوسارالىق قاتىناس، ءدىن، مادەني-گۋمانيتارلىق، وتباسى، جاستار، اقپارات سەكىلدى ىشكى ساياساتتىڭ باسىم باعىتتارى ايقىندالعان. قابىلدانعان تۇجىرىمدامالىق قۇجات مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ ىشكى ساياسات سالاسىنداعى جۇمىسىن ۇيىمداستىرۋعا نەگىز بولادى.