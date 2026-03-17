پرەزيدەنت جاڭا كونستيتۋتسيانى ىسكە اسىرۋ جونىندە جۇمىس كەڭەسىن وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ توراعالىعىمەن بيىل 15-ناۋرىزدا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدا قابىلدانعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىن ىسكە اسىرۋ ماسەلەسى جونىندە جۇمىس كەڭەسى ءوتتى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
كەڭەسكە پارلامەنت سەناتىنىڭ ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆ، پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ، پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ، مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين، پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى ايبەك دادەباي، پرەزيدەنتتىڭ قۇقىقتىق ماسەلەلەر جونىندەگى كومەكشىسى ەرجان جيەنبايەۆ جانە ادىلەت ءمينيسترى ەرلان سارسەمبايەۆ قاتىستى.
پرەزيدەنت بۇگىن «2026-جىلعى 15-ناۋرىزدا قابىلدانعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىن ىسكە اسىرۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى» جارلىققا قول قويعانىن اتاپ ءوتتى.
مەملەكەت باسشىسى الدا زاڭدار مەن وزگە دە نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق اكتىلەردىڭ ەرەجەلەرىن جاڭا كونستيتۋتسياعا سايكەستەندىرۋ بويىنشا اۋقىمدى جۇمىس تۇرعانىن ايتتى.
- قاسىم-جومارت توقايەۆ، ەڭ الدىمەن، جاڭا كونستيتۋتسياعا سايكەس بيلىك ينستيتۋتتارىنىڭ قىزمەتىن ايقىندايتىن زاڭداردى تۇزەۋ قاجەتتىلىگىنە نازار اۋداردى. جالپى، التى كونستيتۋتسيالىق زاڭ جانە وزگە زاڭنامالىق اكتىلەرگە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ جونىندە ءۇش زاڭ قابىلداۋ قاجەت. كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەنەتىن كۇندى ەسكەرە وتىرىپ، ءتيىستى زاڭداردى پارلامەنت سەسسياسى اياقتالعانعا دەيىن قابىلداۋ كەرەك، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مەملەكەت باسشىسى زاڭداردى ساپالى ءارى ۋاقتىلى ازىرلەپ، قابىلداۋدى تاپسىردى. سونداي-اق ۇكىمەت زاڭعا تاۋەلدى نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق اكتىلەردى كەشىكتىرمەي تۇزەۋگە ءتيىس.
