پرەزيدەنت جاڭا اتا زاڭ جوباسى بويىنشا ۇسىنىستاردى مۇقيات قاراۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا جەتەكشىلەرىمەن جۇمىس كەڭەسىن وتكىزدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا ءتوراعاسى - كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسى ەلۆيرا ءازىموۆانى، كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى - مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قاريندى جانە كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا مۇشەسى - پرەزيدەنتتىڭ قۇقىقتىق ماسەلەلەر جونىندەگى كومەكشىسى ەرجان جيەنبايەۆتى قابىلدادى.
مەملەكەت باسشىسىنا كوميسسيانىڭ جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى بويىنشا بۇعان دەيىن اتقارعان جۇمىسى تۋرالى مالىمەت بەرىلدى.
ەلۆيرا ءازىموۆا حالىق قاراۋىنا ۇسىنىلعان جاڭا اتا زاڭ جوباسى جونىندە باياندادى. ونىڭ ايتۋىنشا، eGov جانە e-Otinish پورتالىنا جۇرتشىلىق تاراپىنان كەلىپ تۇسكەن وي-پىكىرلەر سانى 4 مىڭنان اسقان. ازاماتتار جوبانى بۇگىنگى تالاپ-تىلەكتەر مەن قوعام مۇددەسىنە ساي كەلەدى دەپ تانيدى. ساياسي پارتيالار، رەسپۋبليكالىق جانە وڭىرلىك قوعامدىق ۇيىمدار جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلداۋ جونىندەگى باستاماعا قولداۋ ءبىلدىردى.
پرەزيدەنت كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا جۇمىسى اشىق فورماتتا جالعاسا بەرۋگە ءتيىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى. بۇل ازاماتتاردىڭ تالقىلاۋ بارىسىنان حاباردار بولىپ، جوبا مازمۇنىمەن ەگجەي-تەگجەيلى تانىسۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى.
- قاسىم-جومارت توقايەۆ ساراپشىلار مەن قوعام وكىلدەرى جولداعان ۇسىنىستاردىڭ بارلىعىن ءجىتى تالداۋدى تاپسىردى. ەلۆيرا ءازىموۆا كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا مۇشەلەرى جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ جەكەلەگەن باپتارى مەن تارماقتارىن رەداكسيالاپ جاتقانىن ايتتى. كوميسسيانىڭ كەزەكتى وتىرىستارى ەرتەڭ، ياعني 7 -اقپاندا جانە كەلەسى اپتادا وتەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
