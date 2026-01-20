پرەزيدەنت جاڭا پارلامەنتكە «قۇرىلتاي» دەگەن اتاۋ بەرۋدى ۇسىندى
قىزىلوردا. KAZINFORM - قۇرىلتاي اتاۋىن اسا ماڭىزدى مەملەكەتتىك ينستيتۋتتىڭ سيمۆولى رەتىنە ساقتاپ قالۋىمىز كەرەك. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قىزىلوردا قالاسىندا ءوتىپ جاتقان ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا ايتتى.
- بولاشاق پارلامەنتتىڭ اتاۋى بويىنشا پىكىرىمدى ايتسام. قىسقاشا ايتقاندا قۇرىلتاي دەگەن اتاۋدى بەرۋ كەرەك دەپ سەنەمىن. قۇرىلتايدىڭ تاريحي اياسى دا، ماعىناسى دا حالقىمىزعا دا تۇسىنىكتى، جاقىن. قۇرىلتاي وتىرىستارىن جاڭعىرتۋ باستاماسىن مەن ءوزىم 2022 -جىلى كوتەردىم. بۇل باياندامانىڭ باسىندا قۇرىلتاي جۇمىسىنىڭ تيىمدىلىگى مەن پايداسىنا دەن قويدىم. جالپى، ەلىمىزدىڭ ساياسي جۇيەسىندە قۇرىلتاي اتاۋىن اسا ماڭىزدى مەملەكەتتىك ينستيتۋتتىڭ سيمۆولى رەتىنە ساقتاپ قالۋىمىز كەرەك دەپ ويلايمىن، - دەدى پرەزيدەنت.
پرەزيدەنت ءبىر پالاتالى پارلامەنت تۋرالى باستامانى حالىق قولداپ وتىرعانىن ايتتى.
