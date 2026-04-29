پرەزيدەنت چەحيا پرەمەر-ءمينيسترىن I دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ اندرەي بابيشكە بۇل مەملەكەتتىك ناگرادا چەحيا مەن قازاقستان اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى نىعايتۋعا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى ءۇشىن تابىستالعانىن ايتتى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- ءسىز قازاقستاننىڭ سەنىمدى دوسى ءارى حالىقارالىق دەڭگەيدەگى كورنەكتى مەملەكەت قايراتكەرىسىز. ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستى تابىستى دامىتۋعا باعىتتالعان سىندارلى ۇستانىمىڭىزدى جوعارى باعالايمىن. ءسىز ءوزارا ىقپالداستىقتى ىلگەرىلەتۋ جولىندا ايانباي ەڭبەك ەتىپ كەلەسىز، سول سەبەپتى بايلانىستارىمىزدىڭ كەلەشەگىنە سەنىممەن قارايمىز. ەلدەرىمىز اراسىنداعى ساياسي، ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا زور ۇلەس قوسقانىڭىز ءۇشىن سىزگە I دارەجەلى «دوستىق» وردەنىن تابىستاۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادىم. بۇل جوعارى ماراپات قازاق-چەح بەرىك دوستىعىنىڭ جارقىن سيمۆولىنا اينالادى. سەرىكتەستىگىمىز بولاشاقتا دا جاندانىپ، نىعايا بەرەتىنىنە سەنىمدىمىن، - دەدى پرەزيدەنت.
اندرەي بابيش جوعارى مەملەكەتتىك ناگرادامەن ماراپاتتاعانى ءۇشىن قاسىم-جومارت توقايەۆقا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
- ەكى ەل اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ ناتيجەلى دامىپ كەلە جاتقانىنا شىنايى قۋانىشتىمىن. ساياسي ديالوگىمىز اشىق ءارى سىندارى سيپاتقا يە. حالىقارالىق ارەناداعى ىقپالداستىعىمىز تۇراقتىلىققا، بەيبىتشىلىك پەن سەرىكتەستىككە بەيىل ەكەنىمىزدى كورسەتەدى. چەح رەسپۋبليكاسى قازاقستاننىڭ الەمدىك ارەناداعى سەنىمدى ارىپتەسى ەكەنىن ماقتان تۇتادى. پرەزيدەنت مىرزا، وسى جوعارى ماراپاتقا لايىق كورگەنىڭىز جانە حالىقارالىق سەرىكتەستىك پەن ديالوگتى نىعايتۋعا زور ۇلەس قوسقانىڭىز ءۇشىن العىس ايتامىن. الداعى ۋاقىتتا دا حالىقتارىمىز اراسىنداعى دوستىقتى تەرەڭدەتۋ، الەمدە تۇراقتىلىق ورناتۋ جولىندا قىزمەت ەتە بەرەمىز دەپ سەنەمىن، - دەدى چەحيا پرەمەر-ءمينيسترى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن اندرەي بابيش شاعىن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزگەنىن جازعان ەدىك.