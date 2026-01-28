پرەزيدەنت Higgsfield AI جانە MA7 Ventures وكىلدەرىمەن جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ ماسەلەسىن تالقىلادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قازاقستاندىق IT- كاسىپكەرلەر ەرزات دۋلات پەن مۇرات ءابدىراحمانوۆتى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ Higgsfield AI ستارتاپىنىڭ تەحنيكالىق ديرەكتورى ەرزات دۋلاتپەن جانە MA7 Ventures ۆەنچۋرلىك پلاتفورماسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى مۇرات ابدىراحمانوۆپەن كەزدەسىپ، جاساندى ينتەللەكتىنى ەكونوميكاعا، مەملەكەتتىك باسقارۋ ىسىنە جانە الەۋمەتتىك سالاعا جۇيەلى تۇردە ەنگىزۋ، سونداي-اق IT- كاسىپكەرلىكتى، ۆەنچۋرلىك جانە AI- يندۋستريانى دامىتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
پرەزيدەنت Higgsfield AI ستارتاپىنىڭ جەتىستىگىن جوعارى باعالاپ، ەلىمىزدە جاساندى ينتەللەكت سالاسىندا جاھاندىق كوشباسشى سانالاتىن كومپانيانىڭ قۇرىلۋى زور تابىس ەكەنىن ايتتى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان IT سالاسىنداعى كومپانيالار تەز ارادا ىسكە قوسىلىپ، قارقىندى تۇردە دامىپ، الەمدىك نارىققا شىعاتىن الاڭعا اينالۋى قاجەت. بۇل - نەگىزگى مىندەت.
ەرزات دۋلات Higgsfield كومانداسىنىڭ 95 پايىزى قازاقستاندىقتاردان قۇرالعانىن، بۇل جاستاردىڭ الەۋەتىن تانىتاتىنىن جەتكىزدى. سونىمەن قاتار ول AI- يندۋسترياعا قاجەتتى كادر دايارلاۋ جانە بىرلەسكەن ءبىلىم بەرۋ باستامالارىن جۇزەگە اسىرۋ ىسىندە مەملەكەتپەن سەرىكتەس بولۋعا دايىن ەكەنىن راستادى.
مۇرات ءابدىراحمانوۆ ۆەنچۋرلىك يندۋستريا مەملەكەتتەردىڭ تەحنولوگيالىق دامۋىنىڭ تەتىگى سانالاتىنىنا توقتالدى. بۇل ورايدا قازاقستاننىڭ جاھاندىق ۆەنچۋرلىك يندۋستريانىڭ تولىق قاتىسۋشىسى بولۋعا مۇمكىندىگى زور.
