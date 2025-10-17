پرەزيدەنت حالىقارالىق ستاندارتتاۋ ۇيىمىنىڭ باس حاتشىسىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى حالىقارالىق ستاندارتتاۋ ۇيىمىنىڭ (ISO) باس حاتشىسى سەرحيو مۋحيكانى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ مەيمانعا ءىلتيپات ءبىلدىرىپ، حالىقارالىق ستاندارتتاۋ ۇيىمى جاھاندىق ساۋدا، يننوۆاتسيا مەن ورنىقتى دامۋدىڭ نەگىزىن قالىپتاستىراتىن بەدەلدى ينستيتۋت ەكەنىنە توقتالدى.
پرەزيدەنت قازاقستاننىڭ ISO- مەن بىرگە سيفرلىق ترانسفورماتسيا، ورنىقتى دامۋ جانە سيفرلاندىرۋ سەكىلدى سالالاردا بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا الەۋەتى مول ەكەنىن جەتكىزدى.
باس حاتشى سەرحيو مۋحيكا ۇلتتىق ستاندارتتاۋ جۇيەسى مەن سيفرلىق تەحنولوگيانى دامىتۋ باعىتىنداعى قازاقستاننىڭ كۇش-جىگەرىن جوعارى باعالاپ، ەلىمىزدىڭ ۇيىم قىزمەتىنە بەلسەندى قاتىساتىنىن جانە حالىقارالىق ستاندارتتاردى ەنگىزۋگە ءازىر ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن سەرحيو مۋحيكا تابىستى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا جانە بىرلەسكەن جۇمىستاردىڭ جاڭا باعىتتارىن دامىتۋعا ءوزارا نيەت تانىتتى.
ايتا كەتەلىك بۇگىن پرەزيدەنت قۇتقارۋشىلاردى كاسىبي مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى.