پرەزيدەنت حالىقارالىق ءپان وليمپيادالارى جەڭىمپازدارى مەن جۇلدەگەرلەرىن ماراپاتتادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ اقوردادا حالىقارالىق ءپان وليمپيادالارى جەڭىمپازدارىمەن جانە جۇلدەگەرلەرىمەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ءىس-شاراعا 24 لاۋرەات، اتاپ ايتقاندا، 4 التىن، 11 كۇمىس جانە 9 قولا مەدال يەگەرى شاقىرىلدى. وقۋشىلار حيميا، ماتەماتيكا، فيزيكا، گەوگرافيا، ينفورماتيكا جانە بيولوگيا پاندەرىنەن ۇزدىك ناتيجە كورسەتكەن.
پرەزيدەنت جاستاردى، ەڭ الدىمەن، ءبىلىم الەمىندەگى جەڭىستەرىمەن قۇتتىقتاپ، شىنايى ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى. ولاردىڭ حالىقارالىق بەدەلدى ءبىلىم سايىستارىندا توپ جارىپ، قازاقستاننىڭ اتىن الەمگە پاش ەتۋىن زور جەتىستىك رەتىندە باعالادى.
- جۇزدەن جۇيرىك، مىڭنان تۇلپار شىعۋ، الەمدىك جارىستا جەڭىسكە جەتۋ وڭاي ەمەس. بىلىمگە دەگەن ۇمتىلىستىڭ، ناعىز ەڭبەكقورلىق پەن تاباندى ءىس-ارەكەتتىڭ ارقاسىندا وسىنداي بيىككە شىعىپ جاتسىزدار. راسىندا، دارىنعا يە بولۋ، بۇل - باقىت. ءبىراق جاي عانا ەڭبەكسىز دارىن جەتىستىكتىڭ كەپىلى بولا المايدى. دارىننىڭ كوزىن اشۋ كەرەك جانە ونى تولىعىمەن پايدالانا ءبىلۋ قاجەت. ءار جەڭىس، ءار مەدال تىنىمسىز ىزدەنىسپەن، ماڭداي تەرمەن، ۇزدىكسىز دايىندىقپەن كەلەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت شاكىرت قابىلەتىن ۇشتاعان ۇلاعاتتى ۇستازدار مەملەكەتتىك ماراپاتقا لايىق ەكەنىن جەتكىزىپ، وزىق ويلى ۇرپاق تاربيەلەگەن اتا-انالارعا العىس ايتتى. قازاقستاننىڭ بولاشاعى - جاسامپاز جاستاردىڭ قولىندا ەكەنىنە نازار اۋدارىپ، ۇل-قىزدارىمىز ءاردايىم ۇزدىكتەر قاتارىنان تابىلاتىنىن اتاپ ءوتتى.
- جاستارىمىز جاھاندىق سپورت جانە ونەر دودالارىندا جەڭىمپاز اتانىپ، تۋىمىزدى كوكتە جەلبىرەتىپ ءجۇر. ءبىلىم سالاسىنداعى بەدەلىمىز دە ارتىپ كەلە جاتىر. بىلتىردان بەرى وقۋشىلارىمىز 30 دان استام حالىقارالىق وليمپيادا مەن عىلىمي جارىسقا قاتىسىپ، مىڭعا جۋىق مەدال الدى. ونىڭ 200 گە جۋىعى - التىن، 300 دەن استامى - كۇمىس، ال 500 گە جۋىعى - قولا مەدال. بۇل تاماشا كورسەتكىش قازاقستانداعى ءبىلىم ساپاسىنىڭ دەڭگەيى جوعارى ەكەنىن كورسەتەدى. تاعى دا قايتالاپ ايتامىن، ءبىز الەمدىك جارىستا ەل نامىسىن قورعاعان ءار جەڭىمپازدى ماقتان تۇتامىز. سىزدەردى ەلىمىزدىڭ بەتكە ۇستار، لايىقتى ازاماتتارى دەپ سانايمىن. بولاشاقتا دا قازاقستاننىڭ ودان ءارى دامۋىنا قوماقتى ۇلەس قوساتىندارىڭىزعا كامىل سەنەمىن، - دەدى پرەزيدەنت.