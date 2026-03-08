پرەزيدەنت حالىقارالىق ايەلدەر كۇنى مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM- اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ حالىقارالىق ايەلدەر كۇنىمەن قۇتتىقتاۋىن جاريالادى.
قىمباتتى حانىمدار!
سىزدەردى حالىقارالىق ايەلدەر كۇنىمەن شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن!
وسى تاماشا مەيرام - بارشا نازىك جاندىلار قاۋىمىنا ارنالعان ەرەكشە سەزىم مەن زور قۇرمەتتىڭ جارقىن كورىنىسى. ايەل - كوڭىلگە شاتتىق سىيلاپ، شابىتقا قانات بىتىرەتىن كوركەمدىك پەن سۇلۋلىقتىڭ سيمۆولى، جاسامپازدىق پەن جاڭاشىلدىقتىڭ قاينار كوزى. دۇنيەدەگى جاقسىلىق اتاۋلىنىڭ ءبارى ايەل زاتىنان باستاۋ الادى.
ايەلدىڭ جانى نازىك بولسا دا، بولمىسى - مىقتى. ولار كەز كەلگەن قيىندىقتى ەڭسەرىپ، ءاردايىم دانالىق پەن دارالىقتىڭ، شىدامدىلىق پەن باتىلدىقتىڭ، سەنىمدىلىك پەن جاۋاپكەرشىلىكتىڭ وزىق ۇلگىسىن كورسەتىپ كەلەدى. ءاربىر ايەلدىڭ ومىرگە ءنار بەرەتىن، الەمگە جارىق سىيلايتىن، جوقتان بار جاسايتىن، ءتىپتى، جاۋلاسقاندى تاتۋلاستىرىپ، بەيبىتشىلىككە شاقىراتىن عاجاپ قاسيەتى بار. ايەل تابيعاتىنىڭ باستى قۇپياسى مەن سىرى دا - وسىندا.
«ايەل - ۇلتتىڭ جانى» دەسەك، ارتىق بولمايدى. وزدەرىڭىز بەرگەن ءتالىم- تاربيە ارقىلى ۇرپاقتىڭ دۇنيەتانىمى قالىپتاسادى، جاستار ادەپتىلىك، وتانشىلدىق، ەڭبەكقورلىق، ءبىلىمپازدىق سىندى اسىل قاسيەتتەردى بويىنا سىڭىرەدى.
ۇلى دالانىڭ قايسار قىزدارى جايلى اڭىزعا بەرگىسىز اقيقات اڭگىمەلەر عاسىردان عاسىرعا جالعاسىپ كەلەدى. قازاق ارۋلارىنىڭ پاراساتتىلىعى مەن باتىرلىعى جۇرتىمىزدىڭ جادىندا جاتتالىپ، تاريحىندا تاڭبالانىپ قالعان. وسى ساباقتاستىق قازىر دە ساقتالىپ وتىر. كوپتەگەن قىز- كەلىنشەكتەر وتانىمىزعا قالتقىسىز قىزمەت ەتىپ، مەكتەپتەر مەن ۋنيۆەرسيتەتتەردە، ەمحانالار مەن زەرتحانالاردا، مەملەكەتتىك مەكەمەلەر مەن قوعامدىق ۇيىمداردا، ونەر مەن بيزنەستە، ءوندىرىس ورىندارى مەن شارۋاشىلىقتاردا، اسكەري بولىمشەلەردە جانە ەل ءومىرىنىڭ باسقا دا سالالارىندا ابىرويلى ەڭبەك ەتىپ ءجۇر.
قازاقستان حالقىمىزدىڭ كەلەشەكتەگى تاعدىرىنا تىكەلەي ىقپال ەتەتىن اۋقىمدى جاڭعىرۋ جولىنا ءتۇستى. جاڭا حالىق كونستيتۋتسياسى جوباسىنىڭ وزەگى - ەلىمىزدىڭ تاۋەلسىزدىگى، ەگەمەندىگى، اۋماقتىق تۇتاستىعى، ازاماتتاردىڭ مۇددەلەرى مەن قۇقىقتارى.
رەفەرەندۋمعا شىعارىلعان جاڭا اتا زاڭنىڭ جوباسىندا انا مەن بالانى قورعاۋ، نەكە جانە وتباسى ينستيتۋتىن كۇشەيتۋ ماسەلەلەرىنە ايرىقشا نازار اۋدارىلدى. سونداي- اق حالىقتىڭ ءال- اۋقاتىن ارتتىرۋعا، قوعامدا زاڭدى قۇرمەتتەۋ، تابيعاتتى ايالاۋ، ادىلدىك، ەڭبەكقورلىق، جاۋاپتى جانە جاسامپاز وتانشىلدىق قاعيداتتارىن ورنىقتىرۋعا باسا ءمان بەرىلدى.
ايەلدەر قاۋىمى بولاشاقتا دا وزدەرىنىڭ ادالدىعىمەن، قارىم-قابىلەتىمەن، ەرەكشە كۇش-جىگەرىمەن ادىلەتتى، وركەندەگەن قازاقستاندى قۇرۋعا بەلسەنە اتسالىسا بەرەتىنىنە كامىل سەنەمىن.
بارشاڭىزعا مىقتى دەنساۋلىق، باق-بەرەكە، تولاعاي تابىس تىلەيمىن!
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ حالىقارالىق ايەلدەر كۇنىنە ارنالعان سالتاناتتى ءىس-شارادا ءسوز سويلەگەن بولاتىن.