پرەزيدەنت حالىقارالىق ارالدى قۇتقارۋ قورى قۇرىلتايشى مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسىن وتكىزدى
استانا. KAZINFORM — اقوردادا قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ توراعالىعىمەن حالىقارالىق ارالدى قۇتقارۋ قورى قۇرىلتايشى مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسى ءوتتى.
مەملەكەت باسشىسى قىرعىزستان، تاجىكستان، تۇرىكمەنستان جانە وزبەكستان كوشباسشىلارىنا سامميتكە قاتىسقانى ءۇشىن ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
— بۇگىنگى كەزدەسۋ ءوڭىردى ورنىقتى دامىتۋ قاعيداتتارىنا، پراگماتيكالىق جانە ءوزارا كەلىسىلگەن ەكولوگيالىق كۇن ءتارتىبىن ىلگەرىلەتۋگە بەيىل ەكەنىمىزدى راستايدى. وسى جيىندا قوردىڭ دامۋ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلاپ، ارال تەڭىزى باسسەينىنىڭ ەكوجۇيەسىن ساقتاۋدى كوزدەيتىن ورتاق شەشىمدەردى ايقىندايمىز. بۇل كەڭ اۋقىمداعى حالىقارالىق ماسەلە بولعاندىقتان، ءبىزدىڭ جۇمىسىمىزعا كوپتەگەن مەملەكەتتەر، حالىقارالىق ۇيىمدار نازار اۋدارىپ وتىر. ارالدى قۇتقارۋ ماسەلەسى كوپ جىلدار بويى ايماقتا دا، الەمدە دە ايتىلىپ كەلەدى. ءوڭىردىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ جانە وركەندەتۋ — ورتاق ءارى قول جەتكىزۋگە بولاتىن مىندەت. اتالعان باسقوسۋ ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا تىڭ سەرپىن بەرىپ، ايماق مەملەكەتتەرىنە پايداسىن تيگىزەدى دەپ ۇمىتتەنەمىن، — دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇعان دەيىن حالىقارالىق ارالدى قۇتقارۋ قورى قۇرىلتايشى مەملەكەت باسشىلارى اقورداعا كەلگەنىن جازدىق.