پرەزيدەنت فۋتبول كلۋبتارىن جەكەشەلەندىرۋدى جەدەلدەتۋ قاجەتتىگىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆتى قابىلدادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا سپورت سالاسىن كەشەندى رەفورمالاۋعا قاتىستى بۇعان دەيىن بەرگەن تاپسىرمالارىنىڭ ورىندالۋ بارىسى باياندالدى.
ەربول مىرزابوسىنوۆ بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر سپورتىن قولداۋ، حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى ارتتىرۋ، سپورتقا عىلىمي تاسىلدەردى ەنگىزۋ، بيۋدجەت قاراجاتىن وڭتايلاندىرۋ جانە زاڭنامالىق بازانى جەتىلدىرۋ جونىندە ەسەپ بەردى.
سونىمەن بىرگە سپورت سالاسىندا ۆەرتيكالدى باسقارۋ جۇيەسىن قالىپتاستىرۋ جۇمىسى قارقىندى جۇرگىزىلىپ جاتقانىن ايتتى.
سالانىڭ جاعدايىنا كەشەندى تالداۋ جۇرگىزىلگەننەن كەيىن ءبىرقاتار وبلىستا سپورت باسقارمالارىنىڭ باسشىلارى تاعايىندالدى، جۇمىس تيىمدىلىگىنىڭ ناقتى كورسەتكىشتەرى بەلگىلەنىپ، سپورتشىلار مەن جاتتىقتىرۋشىلارعا بەرىلەتىن تولەمدەر مولشەرى ءبىرىڭعاي كورسەتكىشكە كەلتىرىلدى. سونىمەن قاتار سپورتتىڭ باسىم تۇرلەرىنە قويىلاتىن ىرىكتەۋ تالاپتارى انىقتالدى.
بيىل كۇشىنە ەنگەن «دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت تۋرالى» زاڭنىڭ جاڭا رەداكسياسى بەلسەندى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. اتالعان زاڭ بيۋدجەت قاراجاتىن ءتيىمدى پايدالانۋعا، سپورتتى دامىتۋ ءۇشىن ونىڭ باسىم تۇرلەرىن ايقىنداۋعا، كاسىپقوي كلۋبتارعا تولەنەتىن تولەمدەرگە ليميت ەنگىزۋگە باعىتتالعان.
مينيستر شەتەلدىك تۋريستەردى تارتۋ جانە زاڭنامالىق بازانى جەتىلدىرۋ شارالارى تۋرالى دا باياندادى.
پرەزيدەنت تاپسىرماسى بويىنشا شۋچە-بۋراباي كۋرورتتىق ايماعى مەن ماڭعىستاۋدى دامىتۋدىڭ كەشەندى جوسپارى ازىرلەندى. الماتى تاۋ كلاستەرىن دامىتۋ جوسپارى دايىندالىپ جاتىر. سونداي-اق كۋرورتتى وڭىرلەردى وركەندەتۋگە ارنالعان ۆەدومستۆوارالىق جول كارتاسى ازىرلەندى. وندا تۋريستەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە، سانيتارلىق جاعدايدىڭ ستاندارتتارىن كوتەرۋگە جانە كولىك قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا ەرەكشە كوڭىل بولىنگەن.
مەملەكەت باسشىسى مينيسترگە ءبىرقاتار مىندەت جۇكتەدى.
اتاپ ايتقاندا، ۆەرتيكالدى باسقارۋ جۇيەسىن ەنگىزۋدى جالعاستىرۋ، فۋتبول كلۋبتارىن جەكەشەلەندىرۋدى جەدەلدەتۋ قاجەت. بۇدان بولەك، تۋريزم سالاسىنداعى زاڭنامانى ودان ءارى جەتىلدىرۋ ماڭىزدى مىندەت رەتىندە اتالدى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قازاقستان بوكس فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى شاحمۇرات ءمۇتالىپتى قابىلدادى.