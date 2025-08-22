10:52, 22 - تامىز 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت شىڭعىس ايتماتوۆتىڭ بەيىتىنە زيارات ەتتى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قىرعىز حالقىنىڭ كەمەڭگەر جازۋشىسى شىڭعىس ايتماتوۆتىڭ بەيىتىنە زيارات ەتىپ، قالامگەردىڭ رۋحىنا قۇران باعىشتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنا رەسمي ساپارى «اتا بەيىت» ۇلتتىق تاريحي-مەموريالدىق كەشەنىنە زيارات ەتۋدەن باستالعان ەدى.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنا رەسمي ساپارمەن بارعان ەدى. پرەزيدەنتتەر كەلىسسوز جۇرگىزىپ، قازاقستان مەن قىرعىزستاننىڭ جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەسىنىڭ جەتىنشى وتىرىسىنا قاتىسادى.