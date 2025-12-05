پرەزيدەنت شاعىن بيزنەستى قولداۋدىڭ ءبىرىڭعاي باعدارلاماسىن جەدەل قابىلداۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ شاعىن بيزنەستى قولداۋدىڭ ءبىرىڭعاي باعدارلاماسىن جەدەل قابىلداۋدى تاپسىردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قۇجاتتا وڭىرلەردىڭ ەرەكشەلىگى مەن كاسىپكەرلەردى ناقتى قولداۋ تەتىكتەرى قاراستىرىلۋعا ءتيىس.
- جەرگىلىكتى ونىمگە، ءبىلىم مەن زاماناۋي تەحنولوگياعا باسىمدىق بەرۋ ايتارلىقتاي ناتيجە اكەلەتىنىن تاجىريبە كورسەتتى. مىسال رەتىندە جاپونيانىڭ حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق اگەنتتىگى (JICA) جانە «اتامەكەن» ۇلتتىق پالاتاسىنىڭ قولداۋىمەن جۇزەگە اسقان «ءبىر اۋىل - ءبىر ءونىم» جوباسىن كەلتىرۋگە بولادى. اۋىل-ايماقتاردان وسىنداي اقىلعا قونىمدى وتىنىشتەر مەن ۇسىنىستار ءجيى تۇسەدى، - دەدى ول.
مەملەكەت باسشىسى ۇكىمەت ورتاق جاۋاپكەرشىلىك قاعيداتىنا ساي مەملەكەت پەن بيزنەستىڭ ءتيىمدى قارىم-قاتىناس جاساۋىنا جان-جاقتى ىقپال ەتۋى كەرەك ەكەنىن ايتتى.
- ماسەلەن، قوي مەن ءىرى قارا تەرىسىن وڭدەيتىن كاسىپورىن اشۋ تۋرالى باستامانى ايتۋعا بولادى. نەگە ەكەنىن قايدام، قانشا جىل وتسە دە وسى شارۋانى ۇكىمەت تە، بيزنەس تە قولعا الماعان. ايتسە دە شاعىن بيزنەس بۇل كاسىپپەن اينالىسۋعا نيەتتى.
ۇكىمەت ورتاق جاۋاپكەرشىلىك قاعيداتىنا ساي مەملەكەت پەن بيزنەستىڭ ءتيىمدى قارىم-قاتىناس جاساۋىنا جان- جاقتى ىقپال ەتۋى كەرەك. بۇل اۋىلدار مەن شاعىن قالالاردىڭ دامۋىنا تىڭ سەرپىن بەرەدى، - دەدى توقۆايەۆ.