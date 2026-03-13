پرەزيدەنت دەرەكتەردى باسقارۋدا ۆەدومستۆولاردىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن ارتتىرۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇلتتىق ەسەپتەۋشى ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋدىڭ ماڭىزىنا نازار اۋداردى. بۇل تۋرالى اقوردىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- سونىمەن قاتار ەكى سۋپەركومپيۋتەردىڭ ىسكە قوسىلۋى ەلىمىزدىڭ تەحنولوگيالىق دەربەستىگىن نىعايتۋ تۇرعىسىنان زور ستراتەگيالىق مانگە يە ەكەنىن ايتتى.
پرەزيدەنتتىڭ پىكىرىنشە، دەرەكتەردى باسقارۋعا قاتىستى جاۋاپكەرشىلىكتى ءبولۋ قاجەت. دەرەكتەردىڭ ساپاسىنا ۆەدومستۆولاردىڭ ءبىرىنشى باسشىلارى جاۋاپ بەرۋگە ءتيىس. دەرەكتەردى باسقارۋدىڭ مەملەكەتتىك دەڭگەيدەگى تولىق جۇيەسىن قالىپتاستىرۋ ونى ەكونوميكالىق اكتيۆ رەتىندە قاراستىرۋدىڭ ماڭىزدى قادامى بولماق.
سونىمەن قاتار باياندامادا كريپتويندۋستريانى دامىتۋ ماسەلەسى كوتەرىلدى. بۇل سالانى رەتتەيتىن زاڭنامالىق وزگەرىستەر بيىل مامىر ايىندا كۇشىنە ەنەدى.
پرەزيدەنت قارجى سالاسىن رەتتەۋشى ورگاندارعا ۇكىمەتپەن جانە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىمەن بىرلەسىپ، تسيفرلىق اكتيۆتەر سالاسىن دامىتۋ جوسپارىن ازىرلەۋدى تاپسىردى. وندا قارجى تۇراقتىلىعىنا زيان كەلتىرمەۋ، الاياقتىققا جانە كاپيتالدى زاڭسىز شىعارۋعا قارسى ءتيىمدى كۇرەس شارالارى ەسكەرىلۋگە ءتيىس.
بۇدان بولەك، مەملەكەت باسشىسى قۇپيالىلىقتى ساقتاۋدىڭ، دەربەس دەرەككە زاڭسىز قول جەتكىزۋدىڭ كەز كەلگەن تۇرىنە توسقاۋىل قويۋدىڭ ماڭىزىنا نازار اۋداردى. پرەزيدەنتتىڭ پىكىرىنشە، جەكە مالىمەتتىڭ تاراپ كەتۋ جاعدايلارى مەملەكەتكە دەگەن سەنىمدى ازايتادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ازاماتتارىمىز جاڭا اتا زاڭ جوباسىن قولداسا، دەربەس دەرەكتەردى قورعاۋ كونستيتۋتسيالىق مىندەت رەتىندە بەكىتىلەتىنىن جەتكىزدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى Digital Qazaqstan جوباسى بويىنشا كەڭەس وتكىزگەنىن جازعان ەدىك.