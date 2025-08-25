پرەزيدەنت دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترىنە مىندەتتى مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ جۇيەسىن ءتيىمدى ەتۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆانى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
مەملەكەت باسشىسىنا دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىنىڭ قازىرگى جاي-كۇيى مەن الداعى كەزەڭگە ارنالعان پەرسپەكتيۆتى مىندەتتەرى جونىندە باياندالدى.
اقمارال النازاروۆا وتكەن جىلى ەلىمىزدە ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى 75,4 جاسقا جەتكەنىن ايتتى. بۇل - الەمدىك ورتاشا دەڭگەيدەن جوعارى كورسەتكىش. بيىلعى ءبىرىنشى جارتىجىلدىقتا جالپى ءولىم-ءجىتىم 3 پايىزعا تومەندەدى. بىلتىر العاش رەت انا مەن بالا ءولىمى ەڭ از كولەمدە تىركەلدى.
العاشقى مەديتسينالىق- سانيتارلىق كومەكتىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ، «قولجەتىمدى ەمحانا» تۇجىرىمداماسىن جۇزەگە اسىرۋ، حالىقتىڭ سكرينينگتەن ءوتۋىن جەڭىلدەتۋ بويىنشا مالىمەت بەردى.
سونىمەن قاتار ءدارى-دارمەكپەن تولىق قامتاماسىز ەتۋ جانە ونىڭ اينالىمىن باقىلاۋدى كۇشەيتۋ شارالارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
2024-جىلمەن سالىستىرعاندا دارىگەرلەر تاپشىلىعى رەسپۋبليكادا - 19 پايىزعا، اۋىلداردا - 16 پايىزعا جانە ورتا بۋىن مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ جەتىسپەۋشىلىگى 7 پايىزعا ازايدى.
مينيستر مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىن قورعاۋ شارالارى جونىندە دە اقپارات بەردى. بۇل ورايدا زاڭنامانى قاتاڭداتۋعا، دارىگەرلەرگە شابۋىل جاسالعان جاعدايدا جەدەل كومەك كورسەتۋگە دەن قويىلادى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، كەلەسى جىلدان باستاپ الەۋمەتتىك وسال توپتاعى 1 ميلليون ادام مەديتسينالىق ساقتاندىرۋمەن قامتىلادى.
مەملەكەت باسشىسى «اۋىلدا دەنساۋلىق ساقتاۋدى جاڭعىرتۋ» ۇلتتىق جوباسى اياسىندا ەلدى مەكەندەردەگى العاشقى مەديتسينالىق-سانيتارلىق كومەك كورسەتۋ نىساندارىنىڭ قۇرىلىسىن جىل سوڭىنا دەيىن اياقتاۋ، مىندەتتى مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ جۇيەسىن ءتيىمدى ەتۋ، اسا ماڭىزدى ءدارى-دارمەكتەردىڭ وتاندىق ءوندىرىسىن دامىتۋ بويىنشا ءبىرقاتار مىندەت جۇكتەدى.
سونداي-اق ازاماتتاردىڭ دەنساۋلىعىن نىعايتۋ جانە مەديتسينالىق كومەكتىڭ ساپاسى مەن قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋ جۇمىستارىن جالعاستىرۋ جونىندە تاپسىرما بەردى.
