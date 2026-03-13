پرەزيدەنت: Digital Qazaqstan حالىق مۇددەسىنە قىزمەت ەتەتىن قۇجات بولۋعا ءتيىس
استانا. KAZINFORM - اقوردادا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ توراعالىعىمەن Digital Qazaqstan جوباسىنىڭ جۇزەگە اسىرىلۋى جونىندە جۇمىس كەڭەسى ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
دەگەنمەن شۇعىل شەشىمىن تابۋعا ءتيىس ءبىرقاتار ماسەلە دە بار.
- مەملەكەتتىك اپپارات قىزمەتىن تسيفرلاندىرۋدى جەدەلدەتۋ قاجەت. قازىرگى كەزدە مەملەكەتتىك قىزمەتتىڭ 90 پايىزدان استامى ونلاين فورماتقا اۋىستىرىلعان. ۆەدومستۆوارالىق اقپارات جۇيەلەرى بىرىزدەندىرىلگەن ۇدەرىسكە كىرىكتىرىلمەگەن. جەدەلدىك پەن ساپا بارلىق كەزەڭدە باسىمدىققا اينالۋعا ءتيىس. بۇعان دەيىن ايتقانىمداي، ادامداردى جۇگىرتىپ، اۋرە-سارساڭعا سالماي، دەرەكتەردى بارىنشا قولجەتىمدى ەتكەن ءجون، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم- جومارت توقايەۆتىڭ پايىمداۋىنشا، Digital Qazaqstan ستراتەگياسىندا قاعازباستىلىقتان ارىلىپ، ىشكى پروتسەستەردى تۇبەگەيلى قايتا قۇرۋعا باسا ءمان بەرۋ قاجەت.
- سيفرلاندىرۋ مەن بيۋروكراتيا وت پەن سۋ سياقتى ءبىر بىرىنە كەرەعار قۇبىلىستار. ءبىز زاماناۋي تەحنولوگيالاردى ەسكىرگەن بيۋروكراتيانىڭ تار شەڭبەرىنە قاماۋعا تىرىسپاي، جاڭاشا جۇمىس ىستەپ ۇيرەنۋىمىز كەرەك. زاماناۋي سيفرلىق مەملەكەت جاساندى ينتەللەكتىگە بەيىمدەلۋگە جانە اۋقىمدى دەرەكتەر قورىن وڭتايلى پايدالانۋعا مىندەتتى. وسىناۋ جاڭا ءارى كۇردەلى سالانىڭ مامانى - سىزدەر. قايتكەندە دە، سولاي اتالاسىزدار. ەندەشە نە تۇرىس؟ بىزگە ناتيجە كەرەك. جاساندى ينتەللەكت تۋرالى جاڭالىقتاردى ۇنەمى وقىپ وتىرامىن. تەحنولوگيانىڭ قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانى سونشالىق، قازاقستاننىڭ سيفرلىق كەلەشەگىنە الاڭداي باستايسىڭ. مەنىڭشە، پروتسەسس وتە باياۋ ءجۇرىپ جاتىر، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت ۇكىمەتكە مەملەكەتتىك اپپاراتتى تۇبەگەيلى ترانسفورماتسيالاۋ مىندەتىن جۇكتەدى. بۇل ءىستى ۇيلەستىرۋمەن جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى اينالىسادى. قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆەدومستۆو جىل سوڭىنا دەيىن وزگەلەرگە ۇلگى كورسەتىپ، ازاماتتارمەن، بيزنەسپەن جانە مەملەكەتتىك ورگاندارمەن قارىم-قاتىناستىڭ جاڭا فورماتىنا ءبىرىنشى بولىپ اۋىسۋى كەرەك ەكەنىن اتاپ ءوتتى. پرەزيدەنت AI-Sana باعدارلاماسىن ودان ءارى دامىتا وتىرىپ، ناقتى ناتيجەلەرگە قول جەتكىزۋدى تاپسىردى.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ مەملەكەتتىك قۇرىلىمدار جاساندى ينتەللەكت جانە تسيفرلاندىرۋ جىلى اياسىندا اۋقىمدى جۇمىس ىستەۋى قاجەت ەكەنىنە نازار اۋداردى.