15:08, 25 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
پرەزيدەنت Dala Glass اينەك وندىرەتىن كاسىپورىن قىزمەتىمەن تانىستى
تاراز. KAZINFORM - جامبىل وبلىسىندا جۇمىس ساپارىمەن جۇرگەن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ Dala Glass اينەك وندىرەتىن كاسىپورىن قىزمەتىمەن تانىستى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
زاۋىت بيىل جازدا ىسكە قوسىلعان. جوباعا سالىنعان ينۆەستيتسيا 1 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايدى. جىلىنا 500 مىڭ شارشى مەتر اينەك شىعارۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇگىندە اتالعان نىساندا 50 ادام جۇمىس ىستەيدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ كاسىپورىن قىزمەتكەرلەرىمەن اڭگىمەلەسىپ، ولاردىڭ ەڭبەگىنە تابىس تىلەدى.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى «تاراز» شاعىن يندۋستريالدىق ايماعىن ارالاپ كورگەن بولاتىن.