ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:08, 25 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت Dala Glass اينەك وندىرەتىن كاسىپورىن قىزمەتىمەن تانىستى

    تاراز. KAZINFORM - جامبىل وبلىسىندا جۇمىس ساپارىمەن جۇرگەن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ Dala Glass اينەك وندىرەتىن كاسىپورىن قىزمەتىمەن تانىستى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Президент Dala Glass әйнек өндіретін кәсіпорын қызметімен танысты
    Фото: Ақорда

    زاۋىت بيىل جازدا ىسكە قوسىلعان. جوباعا سالىنعان ينۆەستيتسيا 1 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايدى. جىلىنا 500 مىڭ شارشى مەتر اينەك شىعارۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇگىندە اتالعان نىساندا 50 ادام جۇمىس ىستەيدى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ كاسىپورىن قىزمەتكەرلەرىمەن اڭگىمەلەسىپ، ولاردىڭ ەڭبەگىنە تابىس تىلەدى.

    ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى «تاراز» شاعىن يندۋستريالدىق ايماعىن ارالاپ كورگەن بولاتىن.

    Глава государства встретился с работниками завода по производству закаленного стекла
    Фото: Акорда

     

    جامبىل جاڭالىقتارى قازاقستان پرەزيدەنتى
