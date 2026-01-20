پرەزيدەنت ءىرى جوبالارعا قاتىستى جۇمىستاردىڭ ورىندالۋىن ءوز باقىلاۋىندا ۇستايدى
قىزىلوردا. KAZINFORM - ەلدەگى اۆتوكولىك جولدارىن حالىقارالىق ستاندارتتارعا ساي جاڭعىرتۋ - ايرىقشا ماڭىزدى مىندەت. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قىزىلوردا قالاسىندا ءوتىپ جاتقان ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا ايتتى.
- بۇل، بىرىنشىدەن، قازاقستاننىڭ باتىس پەن شىعىس اراسىنداعى ترانزيت ءدالىزى رەتىندەگى ءرولىن ارتتىرا تۇسەدى. ەكىنشىدەن، وبلىستار اراسىنداعى كولىك بايلانىسىن بارىنشا جاقسارتادى. جاقىندا قىزىلوردا - جەزقازعان جولىنىڭ قىزىلورداعا تيەسىلى بولىگى سالىنىپ ءبىتتى. جىل سوڭىنا دەيىن ۇلىتاۋ وبلىسىنداعى بولىگىندە كولىك قوزعالىسى تولىق اشىلادى. جولدىڭ جالپى ۇزىندىعى - شامامەن 400 شاقىرىم، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنت ايتۋىنشا، ەڭ باستىسى، بيىل ەلىمىزدە بۇرىن-سوڭدى بولماعان اۋقىمدى ينفراقۇرىلىمدىق جوبالار باستالادى.
- «باتىس قىتاي - باتىس ەۋروپا» - قازاقستانداعى ەڭ نەگىزگى جولدىڭ ءبىرى. الايدا ونىڭ قىزىلوردا - اقتوبە اراسىنداعى بولىگى - تار، كولىك اپاتتارى ءجيى بولىپ جاتادى. مەن وسىعان دەيىن بۇل جولدى كەڭەيتۋ تۋرالى تاپسىرما بەردىم. بيىل وسى باعىتتا ءتورت جولاقتى جاڭا كۇرە جولدىڭ قۇرىلىسى باستالادى. قازىرگى جولدىڭ كوبى وبلىستاردىڭ ىشكى جولى بولىپ قالا بەرەدى. سونداي-اق مەن بىلتىرعى جولداۋىمدا «بەينەۋ - سەكسەۋىل» جولىنىڭ قۇرىلىسىن تەزدەتۋدى تاپسىرعانىمدى بىلەسىزدەر. ونداعى جۇمىستار دا بيىل باستالماق. جوبا جۇزەگە اسقان سوڭ «ورتا ءدالىزدىڭ» قاشىقتىعى 900 شاقىرىمعا قىسقارادى، ياعني، اقتاۋ، قۇرىق پورتتارىنا تۋرا جول اشىلادى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنتتىڭ سوزىنە قاراعاندا، قاراعاندى - جەزقازعان باعىتىنداعى جول تالاي جىلدان بەرى توزىپ تۇر.
- بيىل ەسكى جولدىڭ قاپتالىنا ەكى جولاقتى جاڭا جول سالۋعا كىرىسەمىز كەيىن ەسكى جولدى دا جاڭعىرتىپ، ءتورت جولاق ەتۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇدان بولەك، سارىاعاش ماڭىنداعى كولىك قوزعالىسى دا وتە تىعىز. سوندىقتان، وسى جىلى «سارىاعاش اينالما جولىنىڭ» قۇرىلىسى قولعا الىنادى. بارلىق جۇمىستىڭ ساپالى ءارى ۋاقىتىلى ورىندالۋىن تىكەلەي باقىلاۋدا ۇستايتىن بولامىن. سەبەبى بۇل جوبالار قازاقستاننىڭ حالىقارالىق كولىك- لوگيستيكا ورتالىعى رەتىندەگى الەۋەتىن مەيلىنشە نىعايتا تۇسەدى، - دەدى قاسىم- جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، Kazinform مەملەكەت باسشىسىنىڭ ۇلتتىق قۇرىلتايداعى ءسوزىن ترانسلياتسيالاپ جاتىر.