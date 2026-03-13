پرەزيدەنت ءىرى بانكتەردى تالاپتى ورىنداماي وتىرعانى ءۇشىن سىنعا الدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى وتاندىق IT- بيزنەستىڭ كوكجيەگىن كەڭەيتۋدى نەگىزگى مىندەتتەردىڭ ءبىرى رەتىندە قاراستىرۋعا شاقىردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- بۇل باعىتتا قازىردىڭ وزىندە كوپ جۇمىس ىستەلدى. Astana Hub-تىڭ نەگىزىندە كاسىپكەرلەرگە بارىنشا قولايلى جاعداي جاسالدى. ەلىمىزدەگى IT قىزمەتتەردىڭ ەكسپورتىنان تۇسكەن تابىس 1 ميلليارد دوللارعا جۋىقتادى. زياتكەرلىك ءونىم وندىرەتىن، ونى شەتەلگە ساتاتىن جوبالارعا مەملەكەتتىك قولداۋ كورسەتىلۋى قاجەت، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن ءوندىرىس سالاسىنا ەنگىزۋدى ىنتالاندىرۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق سيفرلىق تولەم ينفراقۇرىلىمىنا قاتىستى ماسەلەنى شەشۋدى تاپسىردى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، جاساندى ينتەللەكتىنى ەكونوميكانىڭ ناقتى سەكتورىندا كەڭىنەن قولدانۋ تەحنولوگيالىق دەربەستىك پەن ەكونوميكالىق ءوسىمنىڭ ماڭىزدى فاكتورى سانالادى.
ۇكىمەتتىڭ الدىندا ونەركاسىپكە وزىق تەحنولوگيالار ەنگىزۋ ءۇشىن ىنتالاندىرۋ تەتىكتەرىن قاراستىرۋ مىندەتى تۇر.
- ازاماتتارعا ارنالعان بانك قىزمەتتەرىنە ايرىقشا توقتالعىم كەلەدى. مەنىڭ تاپسىرماممەن ۇلتتىق بانك سيفرلىق قارجى ينفراقۇرىلىمىن جاسادى. ونىڭ اياسىندا بانكارالىق QR- تولەمدەر جانە اۋدارىمدار، سيفرلىق تەڭگەمەن ەسەپ ايىرىسۋ قىزمەتتەرى پايدا بولدى. بۇل تولەم تىزبەگىندەگى دەلدالدار سانىن قىسقارتۋ ارقىلى شىعىندى ايتارلىقتاي ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بانكتەر زاڭ جۇزىندە اتالعان ينفراقۇرىلىمعا قوسىلۋعا مىندەتتەلدى. الايدا ءىرى بانكتەر بۇل تالاپتى سوزبالاڭعا سالىپ، ورىنداماي وتىر، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى Digital Qazaqstan جوباسى بويىنشا كەڭەس وتكىزدى.
ايتا كەتەلىك بۇگىن ۇلتتىق بانك ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى تاعايىندالعان ەدى.