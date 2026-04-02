پرەزيدەنت عىلىمي زەرتتەۋلەردى دامىتۋ بويىنشا تاپسىرما بەردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەكتى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنتكە ۆەدومستۆو قىزمەتىنىڭ باسىم باعىتتارى مەن عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم سالالارىنداعى ستراتەگيالىق باستامالاردى جۇزەگە اسىرۋ بارىسى باياندالدى.
ساياسات نۇربەك:
جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ ءبىلىم جانە عىلىم سالالارىنداعى الەۋەتى جايىندا مالىمەت بەرىلدى.
ادام كاپيتالىن دامىتاتىن ەكوجۇيە قۇرۋ شارالارى مەن تالانتتاردى ۇزدىكسىز قولداۋ تەتىگىن تانىستىردى.
ەڭبەك نارىعىن زەرتتەۋ ناتيجەلەرى مەن 2030 -جىلعا دەيىنگى ماماندارعا سۇرانىس بولجامىن ۇسىندى.
جوعارى ءبىلىمنىڭ قولجەتىمدىلىگىن كەڭەيتۋ شارالارىنا، سونىڭ ىشىندە «كەلەشەك» مەحانيزمى مەن سالانى قارجىلاندىرۋدىڭ جاڭا مودەلىن ەنگىزۋگە باسا نازار اۋدارىلدى.
AI-Sana ۇلتتىق قوزعالىسىن ىلگەرىلەتۋ جانە AI- Enabled University يندۋستريا ۋنيۆەرسيتەتىن ىسكە قوسۋ جايىندا باياندادى.
جاڭا تيپتەگى بۇل جوبا ءبىلىم بەرۋ مەن ءوندىرىس ۇدەرىسىنە جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالانادى.
يننوۆاتسيالىق كلاستەرلەر مەن عىلىم قالاشىقتارى سياقتى عىلىمي- وندىرىستىك ايماقتاردى قۇرۋ جوسپارىمەن ءبولىستى.
DeepTech پەن كۇردەلى وندىرىستەردى دامىتۋ مودەلىنە كوشۋ جۇيەلى تۇردە قولعا الىنعانىن جەتكىزدى.
مۇندا جوعارى وقۋ ورىندارى مەن وبلىس اكىمدىكتەرىنىڭ ءوزارا بايلانىسى ايرىقشا مانگە يە. بۇل تەحنولوگيالىق مىندەتتەر مەن كەلەشەگى زور باعىتتاردى انىقتاۋعا جول اشادى.
اتالعان مەحانيزم اياسىندا عىلىمي-زەرتتەۋ جانە تاجىريبەلىك- كونسترۋكتورلىق جۇمىستار جۇرگىزىلەدى، ونەركاسىپ ۇلگىلەرى جاسالىپ، ءوندىرىس ىسكە قوسىلادى.
عىلىمي ساياساتتى جەتىلدىرۋدى كوزدەيتىن رەفورمالار جالعاسىپ جاتىر. مينيسترلىك عالىمداردى مەملەكەت تاراپىنان قولداۋعا، گرانتتار مەن سىيلىقتار بەرۋگە، عىلىمي تاعىلىمداماعا جىبەرۋگە، سونداي- اق جاس عالىمداردى باسپانامەن قامتۋعا ەرەكشە ءمان بەرەدى.
مەملەكەت باسشىسى:
جوعارى ءبىلىم ساپاسىن ارتتىرۋ، عىلىمي زەرتتەۋلەردى دامىتۋ جانە ولاردى كوممەرتسيالاندىرۋ، يننوۆاتسيالىق قىزمەتتى ىنتالاندىرۋ، ينفراقۇرىلىم مەن شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەت فيليالدارىنىڭ جۇمىسىن جەتىلدىرۋ بويىنشا ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.
ايتا كەتەلىك كەشە پرەزيدەنت ساۋد ارابياسى كورولدىگىنىڭ ەلشىسىن قابىلداعان ەدى.