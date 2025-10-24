پرەزيدەنت عىلىمعا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن مەملەكەتتىك ناگرادالار بەردى
پرەزيدەنت قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ءال-فارابي اتىنداعى عىلىم مەن تەحنيكا، ا. بايتۇرسىن ۇلى اتىنداعى گۋمانيتارلىق عىلىمدار سالاسىنداعى 2025 -جىلعى مەملەكەتتىك سىيلىقتارىن بەرۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ءال- فارابي اتىنداعى عىلىم مەن تەحنيكا سالاسىنداعى 2025 -جىلعى مەملەكەتتىك سىيلىعى:
1) «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ گيدروگەولوگيالىق كارتالار اتلاسى» تاقىرىبى بويىنشا جۇمىسى ءۇشىن: «ۋ. م. احمەدسافين اتىنداعى گيدروگەولوگيا جانە گەوەكولوگيا ينستيتۋتى» جاۋاپكەرشىلىگى شەكتەۋلى سەرىكتەستىگىنىڭ ديرەكتورى، گەولوگيا-مينەرالوگيا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى، پروفەسسور ءمالىس قۇدىس ۇلى ابسامەتوۆكە؛
«الماتىگيدروگەولوگيا» جاۋاپكەرشىلىگى شەكتەۋلى سەرىكتەستىگىنىڭ باس ديرەكتورى راحماتۋللا ايازبايەۆقا؛
«ق. ي. ساتبايەۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق تەحنيكالىق زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتى» كوممەرتسيالىق ەمەس اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ عىلىم جانە كورپوراتيۆتىك دامۋ جونىندەگى پرورەكتورى، تەحنيكا عىلىمدارىنىڭ كانديداتى، پروفەسسور ەرجان يتەمەن ۇلى كولدەيەۆكە؛
«ۋ. م. احمەدسافين اتىنداعى گيدروگەولوگيا جانە گەوەكولوگيا ينستيتۋتى» جاۋاپكەرشىلىگى شەكتەۋلى سەرىكتەستىگى ديرەكتورىنىڭ عىلىم جونىندەگى ورىنباسارى، گەولوگيا- مينەرالوگيا عىلىمدارىنىڭ كانديداتى ەرمەك ءجامشيت ۇلى مۇرتازينگە؛
«ۋ. م. احمەدسافين اتىنداعى گيدروگەولوگيا جانە گەوەكولوگيا ينستيتۋتى» جاۋاپكەرشىلىگى شەكتەۋلى سەرىكتەستىگى وڭىرلىك گيدروگەولوگيا جانە گەوەكولوگيا زەرتحاناسىنىڭ باس عىلىمي قىزمەتكەرى، گەولوگيا-مينەرالوگيا عىلىمدارىنىڭ كانديداتى ۆلاديمير الەكساندروۆيچ سموليارعا؛
2) «كونديتسيالىق ەمەس ءتۇستى مەتاللۋرگيانىڭ شيكىزاتىنان جوعارى ساپالى سەلەن الۋدىڭ ەكولوگيالىق قاۋىپسىز ۆاكۋۋم-تەرميالىق تەحنولوگياسىن دايىنداۋ جانە ونىڭ ونەركاسىپتىك ءوندىرىسىن ۇيىمداستىرۋ» تاقىرىبى بويىنشا جۇمىسى ءۇشىن: «مەتاللۋرگيا جانە كەن بايىتۋ ينستيتۋتى» اكتسيونەرلىك قوعامىنىڭ باس ديرەكتورى - باسقارما ءتوراعاسى، تەحنيكا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى، پروفەسسور باقداۋلەت كەنجالى ۇلى كەنجاليەۆكە؛
«مەتاللۋرگيا جانە كەن بايىتۋ ينستيتۋتى» اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ ۆاكۋۋمدىق پروتسەستەر زەرتحاناسىنىڭ باس عىلىمي قىزمەتكەرى، تەحنيكا جانە فيزيكا- ماتەماتيكا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى، پروفەسسور ۆالەريي نيكولايەۆيچ ۆولودينگە؛
«قازاقمىس كورپوراتسياسى» جاۋاپكەرشىلىگى شەكتەۋلى سەرىكتەستىگىنىڭ كەشەندى تەحنولوگيالاردى دامىتۋ جانە ينۆەستيتسيالاردى جوسپارلاۋ دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى، تەحنيكا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى ەرجان ارىستانبەك ۇلى وسپانوۆقا؛
«مەتاللۋرگيا جانە كەن بايىتۋ ينستيتۋتى» اكسيونەرلىك قوعامى باس ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى، ۆاكۋۋمدىق پروتسەستەر زەرتحاناسىنىڭ جەتەكشى عىلىمي قىزمەتكەرى، تەحنيكا عىلىمدارىنىڭ كانديداتى، پروفەسسور سەرگەي اناتوليەۆيچ ترەبۋحوۆقا؛
«قازاقمىس كورپوراتسياسى» جاۋاپكەرشىلىگى شەكتەۋلى سەرىكتەستىگىنىڭ كەشەندى تەحنولوگيالاردى دامىتۋ جانە ينۆەستيتسيالاردى جوسپارلاۋ دەپارتامەنتى تەحنوگەندىك شيكىزاتتى كەشەندى قايتا وڭدەۋ باسقارماسىنىڭ باستىعى الەكساندر الەكساندروۆيچ شاحالوۆقا بەرىلدى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ا. بايتۇرسىن ۇلى اتىنداعى گۋمانيتارلىق عىلىمدار سالاسىنداعى 2025 -جىلعى مەملەكەتتىك سىيلىعى:
1) «قازاقستان ارحەولوگياسى. دەرەكتەر مەن زەرتتەۋلەر» سەريالىق باسىلىمى» تاقىرىبى بويىنشا جۇمىسى ءۇشىن: «ءا. ح. مارعۇلان اتىنداعى ارحەولوگيا ينستيتۋتى» شارۋاشىلىق جۇرگىزۋ قۇقىعىنداعى رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك كاسىپورنىنىڭ باس عىلىمي قىزمەتكەرى، تاريح عىلىمدارىنىڭ دوكتورى، پروفەسسور زاينوللا ساماشيەۆكە؛
2) «قازاقستاننىڭ ءۇزىلىسسىز مەملەكەتتىلىگى تاريح تولقىنىندا. XV - XIX عاسىرلارداعى ەۋروپالىق جانە امەريكالىق كارتالارىنداعى قازاق مەملەكەتى» تاقىرىبىنداعى جۇمىسى ءۇشىن: «ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى» كوممەرتسيالىق ەمەس اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ زاماناۋي زەرتتەۋلەر عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى، فيلولوگيا عىلىمدارىنىڭ كانديداتى، فيلوسوفيا دوكتورى (PhD)، پروفەسسور مۇحيت-ارداگەر قارجاۋباي ۇلى سىدىقنازاروۆقا بەرىلدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن رەسپۋبليكا كۇنى قارساڭىندا پرەزيدەنت ءبىر توپ ازاماتتى مەملەكەتتىك ناگرادامەن ماراپاتتادى.