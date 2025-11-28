پرەزيدەنت ءتورتىنشى دەڭگەيلى بيۋجەتتىڭ دەربەستىگىن ارتتىرۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى جەرگىلىكتى ءوزىن-ءوزى باسقارۋ بيۋجەتتەرىنىڭ قارجىلىق دەربەستىگىن كۇشەيتۋ قاجەتتىگىن ايتتى.
«اكىمدەردىڭ وكىلەتتىگىن قايتا قاراۋ مەن جاۋاپكەرشىلىگىن كۇشەيتۋ ەكونوميكالىق رەسۋرستاردى راتسيونالدى بولۋمەن قاتار ساۋاتتى جۇرگىزىلۋگە ءتيىس. ايتپەسە اتالعان باعىتتاعى رەفورمالار ويداعىداي ناتيجە بەرمەيدى.
اۋىلدىق وكرۋگتەردىڭ ءوزىن ءوزى قامتۋ دەڭگەيىن ارتتىرۋ ماقساتىندا بيۋجەتتىڭ ءتورتىنشى بۋىنىنا سالىق پەن تولەمدەردىڭ 25 ءتۇرى بەرىلدى. جاڭا بيۋجەت كودەكسى اياسىندا بۇل تىزبەككە كەڭ تارالعان پايدالى قازبالاردى ءوندىرۋ سالىعى دا قوسىلدى.
ءتورتىنشى دەڭگەيلى بيۋدجەت ەنگىزىلگەننەن بەرى (2018-جىل) اۋىلدىق وكرۋگتەردەگى ءتۇسىم ءتورت ەسە ۇلعايتىپ، 130 ميلليارد تەڭگەدەن استى. وڭ وزگەرىس بايقالادى»، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
الايدا اۋىلدىق وكرۋگتەر اۋدان مەن وبلىستىڭ قارجىلاي قولداۋىنسىز الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق ماسەلەلەردى ءالى دە شەشە المايدى. وعان قوسا كەيبىر وڭىرلەردە جەرگىلىكتى بيۋجەتتە حالىقتىڭ سانى مەن اۋىلدىق وكرۋگتەردىڭ ەكونوميكالىق قۇرىلىمىنا بايلانىستى الشاقتىق بار.
«ءبىز تۇراقتى سالىق ءتۇسىمىنىڭ باسىم بولىگىن جەرگىلىكتى جەرلەرگە، ەڭ باستىسى، اۋداندىق دەڭگەيگە بەردىك. بۇل - وتە دۇرىس.
دەسەك تە جەرگىلىكتى ءوزىن ءوزى باسقارۋ بيۋجەتىنە قولداۋدى كۇشەيتۋ قاجەتتىلىگى تۋىنداپ وتىر. ويتكەنى قازىر وعان تيىسىنشە قاراجات بولىنبەگەن. اقيقاتىندا، كەي كاسىپورىندار اۋىلدىق وكرۋگتاردا پايدا تابادى، جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ ەڭبەگىن قولدانادى، ءبىراق سالىقتى وزدەرى تىركەلگەن اۋدان نەمەسە قالا بيۋجەتىنە تولەيدى.
سوندىقتان ۇكىمەت بۇل قاعيداتقا تەڭگەرىمدى ءتاسىل قولدانۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرعانى دۇرىس بولار ەدى. قانشا دەگەنمەن جەرگىلىكتى جەرلەرگە دە قانداي ءدا بىر كىرىس ءتۇسۋى قاجەت قوي. ياعني «سالىقتى جۇمىس ىستەيتىن جانە تابىس تاباتىن جەردە تولە» قاعيداتىن ىسكە اسىرعان ءجون. ۇكىمەتكە بەرىلگەن تاپسىرما تۇسىنىكتى: كەم دەگەندە كىرىستىڭ ءبىر بولىگى جەرگىلىكتى جەردە قالۋعا ءتيىس»، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى اۋىل اكىمدەرىنىڭ وكىلەتتىگىن ناقتىلاۋ جونىندە تاپسىرما بەردى.