    18:10, 26 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    پرەزيدەنت ءۇندىستاننىڭ رەسپۋبليكا كۇنىنە بايلانىستى قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى پرەمەر-مينيستر نارەندرا موديعا ءۇندىستاننىڭ رەسپۋبليكا كۇنىنە بايلانىستى قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Тоқаев ва Моди
    Фото: Ақорда

    قازاقستان پرەزيدەنتى قۇتتىقتاۋىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ دانا باسشىلىعىنىڭ ارقاسىندا ءۇندىستان سەنىمدى تۇردە العا قاراي قادام باسىپ، ەكونوميكانى دامىتۋدا جانە ازاماتتاردىڭ تۇرمىس ساپاسىن ارتتىرۋدا ايتارلىقتاي تابىسقا جەتكەنىن اتاپ وتكەن.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ نارەندرا ءموديدىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، ال دوستاس ءۇندىستان حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.

