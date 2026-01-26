18:10, 26 - قاڭتار 2026 | GMT +5
پرەزيدەنت ءۇندىستاننىڭ رەسپۋبليكا كۇنىنە بايلانىستى قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى پرەمەر-مينيستر نارەندرا موديعا ءۇندىستاننىڭ رەسپۋبليكا كۇنىنە بايلانىستى قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قازاقستان پرەزيدەنتى قۇتتىقتاۋىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ دانا باسشىلىعىنىڭ ارقاسىندا ءۇندىستان سەنىمدى تۇردە العا قاراي قادام باسىپ، ەكونوميكانى دامىتۋدا جانە ازاماتتاردىڭ تۇرمىس ساپاسىن ارتتىرۋدا ايتارلىقتاي تابىسقا جەتكەنىن اتاپ وتكەن.
قاسىم-جومارت توقايەۆ نارەندرا ءموديدىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، ال دوستاس ءۇندىستان حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.