سەناتور: مادەنيەت سالاسىن مەملەكەتتىك دامۋدىڭ ستراتەگيالىق باعىتى رەتىندە قاراۋ كەرەك
استانا. KAZINFORM - سەناتور بيبىگۇل جەكسەنباي ءوزىنىڭ دەپۋتاتتىق ساۋالىندا مادەنيەت پەن ونەر سالاسىن دامىتۋدىڭ جۇيەلى ماسەلەلەرىن كوتەردى.
استانا قالاسىنداعى مادەنيەت ۇيىمدارىنىڭ ۇجىمدارى سەناتورمەن كەزدەسۋ بارىسىندا ءدال وسى تۇيتكىلدەردى العا تارتقان بولاتىن. وزەكتى ماسەلەلەردىڭ قاتارىندا كادرلىق الەۋەت، تەحنيكالىق جاعداي جانە سالا قىزمەتكەرلەرىنىڭ الەۋمەتتىك قورعالماۋى بار.
ساۋالدا مادەنيەتتىڭ ەلدىڭ رۋحاني، زياتكەرلىك جانە حالىقارالىق بەدەلىن قالىپتاستىرۋدا شەشۋشى ءرول اتقاراتىنى باسا ايتىلعان. سالانىڭ ستراتەگيالىق ماڭىزىنا قاراماستان، زاماناۋي ماماندىقتار مەن تەحنيكالىق ستاندارتتاردى ەنگىزۋدەن باستاپ، ينكليۋزيا جانە جەكەلەگەن شىعارماشىلىق ماماندىق يەلەرىنە ارنالعان الەۋمەتتىك كەپىلدىكتەرگە دەيىنگى ءبىرقاتار باعىت ينستيتۋتسيونالدىق دەڭگەيدە جەتكىلىكتى رەتتەلمەي وتىر.
«وسىعان بايلانىستى مادەنيەت سالاسىن قوسالقى باعىت ەمەس، ورنىقتى مەملەكەتتىك دامۋدىڭ وزەگى رەتىندە قاراستىرۋ قاجەت. سالا وكىلدەرىمەن كەزدەسۋلەردە ءبىرقاتار ماسەلە انىقتالدى. قازىرگى ۋاقىتتا مادەنيەت سالاسىندا تسيفرلىق كونتەنت پروديۋسەرلەرى، ساحنالىق سيفرلىق تەحنولوگيالار ينجەنەرلەرى، ينكليۋزيۆتى مادەنيەت ماماندارى، مادەني دەرەكتەر تالداۋشىلارى سياقتى جاڭا زاماناۋي ماماندىقتار زاڭنامالىق دەڭگەيدە بەكىتىلمەگەن. استانا قالاسىنداعى ءبىرقاتار تەاتردا، كونتسەرتتىك ۇيىمدار مەن فيلارمونيالاردا ساحنالىق جارىقتاندىرۋ جانە دىبىس جۇيەلەرى ەسكىرگەن، تسيفرلىق ترانسلياتسيا مەن مۇراعاتتاۋ مۇمكىندىكتەرى شەكتەۋلى. مۇگەدەكتىگى بار ازاماتتاردىڭ ونەرگە قاتىسۋى، ينكليۋزيۆتى تەاترلار مەن شىعارماشىلىق ستۋديالاردى دامىتۋ ءىسى نەگىزىنەن جەكەلەگەن باستامالار دەڭگەيىندە قالىپ وتىر، ولار جۇيەلى مەملەكەتتىك ساياساتپەن جانە تۇراقتى قارجىلاندىرۋمەن قامتاماسىز ەتىلمەگەن. بالەت جانە تسيرك ونەرىنىڭ وكىلدەرى الەۋمەتتىك جانە كاسىبي تۇرعىدان قورعالماعان كۇيدە قالىپ وتىر. سونداي-اق ديريجەرلەردىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسى، الەۋمەتتىك كەپىلدىكتەرى مەن كاسىبي دامۋ ماسەلەلەرى دە تولىق رەتتەلمەگەن»، - دەدى بيبيگۇل جەكسەنباي.
وسىعان بايلانىستى دەپۋتات ۇكىمەت دەڭگەيىندە ءبىرقاتار ينستيتۋتسيونالدىق شەشىمدەردى قاراستىرۋدى ۇسىندى. ونىڭ ىشىندە زاماناۋي مادەني جانە سيفرلىق ماماندىقتاردى زاڭنامالىق تۇرعىدا بەكىتۋ، ديريجەرلەر ءۇشىن قۇقىقتىق جانە الەۋمەتتىك كەپىلدىكتەر ورناتۋ، مادەنيەت ۇيىمدارىنا ارنالعان ەڭ تومەنگى ۇلتتىق تەحنيكالىق ستاندارتتاردى ەنگىزۋ بار. سونداي-اق تۇراقتى قارجىلاندىرۋ نەگىزىندە ينكليۋزيۆتى مادەني ورتانى دامىتۋ، بالەت جانە تسيرك ونەرىنىڭ وكىلدەرى ءۇشىن ارنايى الەۋمەتتىك قورعاۋ شارالارىن قابىلداۋ مەن ولاردى كاسىبي قايتا دايارلاۋ ماسەلەلەرى دە ۇسىنىستار قاتارىنا ەندى.
ايتا كەتەيىك، ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ونەرىمىز بەن مادەنيەتىمىزدى وركەندەتۋ ءۇشىن ءالى كوپ جۇمىس ىستەلۋى ءتيىس ەكەنىن ايتتى.