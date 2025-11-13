پرەزيدەنت ءبىرقاتار سۋديانى تاعايىنداپ، ءبىرقاتارىن قىزمەتىنەن بوساتتى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ 2025 -جىلعى 10-قاراشادا «قازاقستان رەسپۋبليكاسى سوتتارىنىڭ ءتوراعالارى، القالار ءتوراعاسى جانە سۋديالارىن لاۋازىمعا تاعايىنداۋ جانە لاۋازىمنان بوساتۋ تۋرالى» جارلىققا قول قويدى.
ءتوراعا لاۋازىمىنا تاعايىندالدى:
الماتى قالاسى بويىنشا:
اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتار جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىنا - رايسوۆ تيمۋر تولەگەن ۇلى؛
مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق ەكونوميكالىق سوتقا - نۇربەكوۆ ايبار بايماحان ۇلى.
اقمولا وبلىسى بويىنشا:
ساندىقتاۋ اۋداندىق سوتىنا - سادىرمەكوۆا ارايلىم تالىپبەك قىزى؛
ستەپنوگور قالالىق سوتىنا، وسى وبلىستىڭ بۋراباي اۋداندىق سوتىنىڭ سۋدياسى قىزمەتىنەن بوساتىلا وتىرىپ - قالياسقاروۆا سالتانات جاقىپ قىزى.
اقتوبە وبلىسى بويىنشا:
اقتوبە قالاسىنىڭ № 2-سوتىنا - ىزباعامبەتوۆا ساندۋعاش جاقيان قىزى؛
ايتەكە بي اۋداندىق سوتىنا، وسى وبلىستىڭ تەمىر اۋداندىق سوتىنىڭ سۋدياسى قىزمەتىنەن بوساتىلا وتىرىپ - بەرتانوۆ تالعاتبەك باتىرباي ۇلى.
اتىراۋ وبلىسى بويىنشا:
ماقات اۋداندىق سوتىنا - ورىسپايەۆ قۇرمەت ورىسپاي ۇلى.
باتىس قازاقستان وبلىسى بويىنشا:
اقجايىق اۋدانىنىڭ № 2-اۋداندىق سوتىنا، وسى وبلىستىڭ سىرىم اۋداندىق سوتىنىڭ سۋدياسى قىزمەتىنەن بوساتىلا وتىرىپ - عۇماروۆا تامارا ءسالىمجان قىزى؛
بوكەي ورداسى اۋداندىق سوتىنا، وسى وبلىستىڭ مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق ەكونوميكالىق سوتىنىڭ سۋدياسى قىزمەتىنەن بوساتىلا وتىرىپ - شىڭعاليەۆ مارات ەنگەلس ۇلى؛
ورال قالاسىنىڭ № 2-سوتىنا - سۇحانوۆا گۇلدانۋ يبراي قىزى.
قوستاناي وبلىسى بويىنشا:
اۋليەكول اۋداندىق سوتىنا - وسپانوۆا بالجان قايىرگەلدين قىزى؛
قامىستى اۋداندىق سوتىنا، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ عابيت مۇسىرەپوۆ اۋداندىق سوتىنىڭ سۋدياسى قىزمەتىنەن بوساتىلا وتىرىپ - ەرتايەۆا عاليا قايىرقان قىزى؛
قوستاناي قالالىق سوتىنا - ءسادۋاقاسوۆ جۇمابەك مايحيبين ۇلى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى بويىنشا:
شال اقىن اۋدانىنىڭ مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىنا، پەتروپاۆل قالاسىنىڭ № 2-سوتىنىڭ سۋدياسى قىزمەتىنەن بوساتىلا وتىرىپ - وماروۆ رۇستەم قوشقار ۇلى.
تۇركىستان وبلىسى بويىنشا:
ورداباسى اۋداندىق سوتىنا، شىمكەنت قالاسىنىڭ مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق ەكونوميكالىق سوتىنىڭ سۋدياسى قىزمەتىنەن بوساتىلا وتىرىپ - ساتىبالديەۆا ايجان قۇلمان قىزى.
شىعىس قازاقستان وبلىسى بويىنشا:
وسكەمەن قالاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتار جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىنا - ءجۇنىسوۆا جانات نيەتقابىل قىزى؛
وسكەمەن قالاسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىنا، وسى وبلىستىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىنىڭ سۋدياسى قىزمەتىنەن بوساتىلا وتىرىپ - جاقسىبەكوۆا نۇرگۇل ايتبەك قىزى.
سۋديا لاۋازىمىنا تاعايىندالعاندار:
استانا قالاسى بويىنشا:
ازاماتتىق ىستەر جونىندەگى اۋدانارالىق سوتىنا - دۋلات قايدار ۇلى بۋرابايەۆ، قاراعاندى وبلىسىنىڭ كامەلەتكە تولماعاندار ىستەرى جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىنىڭ سۋدياسى قىزمەتىنەن بوساتىلا وتىرىپ؛
ازاماتتىق ىستەر جونىندەگى اۋدانارالىق سوتىنا - نازگۇل ەرقانات قىزى يبرايەۆا، شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق ەكونوميكالىق سوتىنىڭ سۋدياسى قىزمەتىنەن بوساتىلا وتىرىپ؛
ازاماتتىق ىستەر جونىندەگى اۋدانارالىق سوتىنا - ارايلىم قادىلبەك قىزى قاليەۆا، قاراعاندى وبلىسىنىڭ بالقاش قالالىق سوتىنىڭ سۋدياسى قىزمەتىنەن بوساتىلا وتىرىپ؛
قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى اۋدانارالىق سوتىنا - اقمارال حاكيم قىزى اليەۆا، اقتوبە وبلىسىنىڭ № 2-سوتىنىڭ سۋدياسى قىزمەتىنەن بوساتىلا وتىرىپ؛
قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى اۋدانارالىق سوتىنا - دانيار تولەندى ۇلى ءجۇنىسوۆ، قوستاناي وبلىسىنىڭ قامىستى اۋداندىق سوتىنىڭ سۋدياسى قىزمەتىنەن بوساتىلا وتىرىپ؛
مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق تەرگەۋ سوتىنا - اسەل ەرلان قىزى قيانبەكوۆا، ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ جەزقازعان قالاسىنىڭ مامانداندىرىلعان تەرگەۋ سوتىنىڭ سۋدياسى قىزمەتىنەن بوساتىلا وتىرىپ؛
مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق ەكونوميكالىق سوتىنا - اسلامبەك كيىكباي ۇلى كوشەنوۆ، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ پەتروپاۆل قالاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتار جونىندەگى مامانداندىرىلعان سوتىنىڭ سۋدياسى قىزمەتىنەن بوساتىلا وتىرىپ؛
مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق ەكونوميكالىق سوتىنا - ايدا ساپاربەك، تۇركىستان وبلىسى تۇركىستان قالاسىنىڭ اۋدانارالىق سوتىنىڭ سۋدياسى قىزمەتىنەن بوساتىلا وتىرىپ.
الماتى قالاسى بويىنشا:
بوستاندىق اۋداندىق سوتىنا - ميرات قايرات ۇلى، الماتى وبلىسىنىڭ قاراساي اۋداندىق سوتىنىڭ سۋدياسى قىزمەتىنەن بوساتىلا وتىرىپ؛
مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق اكىمشىلىك سوتىنا - ارداق باۋرجان قىزى احمەتوۆا، الماتى وبلىسىنىڭ قاراساي اۋداندىق سوتىنىڭ سۋدياسى قىزمەتىنەن بوساتىلا وتىرىپ؛
مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق اكىمشىلىك سوتىنا - رامشيت نۇرعابيل ۇلى ابدىقانيەۆ؛
مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق اكىمشىلىك سوتىنا - داريا ءورازالى قىزى جولبولديەۆا، جامبىل وبلىسىنىڭ مويىنقۇم اۋداندىق سوتىنىڭ سۋدياسى قىزمەتىنەن بوساتىلا وتىرىپ؛
مەدەۋ اۋداندىق سوتىنا - قانات امانگەلدى ۇلى امەتقۇلوۆ.
اباي وبلىسى بويىنشا:
بورودۋليحا اۋداندىق سوتىنا - نۇرسۇلتان نيكولايەۆيچ امارحانوۆ؛
كامەلەتكە تولماعاندار ىستەرى جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىنا - مەرۋەرت ساكەن قىزى تۇرىسبەكوۆا.
اقمولا وبلىسى بويىنشا:
كوكشەتاۋ قالاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتار جونىندەگى مامانداندىرىلعان سوتىنا - ءامىر حافيز ۇلى جاشىبەكوۆ؛
مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق ەكونوميكالىق سوتىنا - كاميلا قادىرجان قىزى دۇيسەنوۆا.
اقتوبە وبلىسى بويىنشا:
اقتوبە قالالىق سوتىنا - دينارا ابزال قىزى، الينا ەربول قىزى ءىزباسوۆا؛
اقتوبە قالاسىنىڭ № 2-سوتىنا - جاسلان مۇرات ۇلى قايبولدين، نۇرشات جەدەلباي قىزى قاليەۆا؛
مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق قىلمىستىق سوتىنا - ينديرا اسىلحان قىزى يسمايلوۆا، وسى وبلىستىڭ قوبدا اۋداندىق سوتىنىڭ سۋدياسى قىزمەتىنەن بوساتىلا وتىرىپ.
الماتى وبلىسى بويىنشا:
مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق قىلمىستىق سوتىنا - ەلميرا سانسىزباي قىزى سادىحوۆا؛
مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق اكىمشىلىك سوتىنا - ازات اسقار ۇلى رامازانوۆ، وسى وبلىستىڭ قاراساي مامانداندىرىلعان اكىمشىلىك سوتىنىڭ سۋدياسى قىزمەتىنەن بوساتىلا وتىرىپ؛
مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق ەكونوميكالىق سوتىنا - دياس مانات ۇلى عالىموۆ.
باتىس قازاقستان وبلىسى بويىنشا:
مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق اكىمشىلىك سوتىنا - ساياحات انۋار قىزى تاكەيەۆا؛
ورال قالاسىنىڭ № 2 سوتىنا - دانيار رامازان ۇلى رامازانوۆ.
جامبىل وبلىسى بويىنشا:
قورداي اۋداندىق سوتىنا - كەنىش ىلەس ۇلى ىسقاقوۆ؛
تاراز قالالىق سوتىنا - ينارا بازىلبەك قىزى ءالىمقۇلوۆا؛
تۇرار رىسقۇلوۆ اۋدانىنىڭ سوتىنا - قالي اۋەلبەك ۇلى قامباربەك.
جەتىسۋ وبلىسى بويىنشا:
مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق اكىمشىلىك سوتىنا - ازات نۇربول ۇلى.
قاراعاندى وبلىسى بويىنشا:
قاراعاندى قالاسىنىڭ ءاليحان بوكەيحان اۋدانىنىڭ № 2-سوتىنا - انار سامات قىزى حاسەنوۆا، وسى وبلىستىڭ نۇرا اۋداندىق سوتىنىڭ سۋدياسى قىزمەتىنەن بوساتىلا وتىرىپ.
قوستاناي وبلىسى بويىنشا:
اۋليەكول اۋداندىق سوتىنا - ەلەنا اناتوليەۆنا سيميۋتينا.
قىزىلوردا وبلىسى بويىنشا:
قىزىلوردا قالاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتار جونىندەگى مامانداندىرىلعان سوتىنا - ايگۇل اۋەلبەك قىزى ابلايەۆا؛
مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق ەكونوميكالىق سوتىنا - ولجاس يسا ۇلى ابدۋقاليكوۆ، وسى وبلىستىڭ قىزىلوردا قالالىق اكىمشىلىك سوتىنىڭ سۋدياسى قىزمەتىنەن بوساتىلا وتىرىپ.
ماڭعىستاۋ وبلىسى بويىنشا:
كامەلەتكە تولماعاندار ىستەرى جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىنا - مانشۇك مۇحامەد قىزى جۇمايەۆا، وسى وبلىستىڭ قاراقيا اۋداندىق سوتىنىڭ سۋدياسى قىزمەتىنەن بوساتىلا وتىرىپ؛
مۇنايلى اۋداندىق سوتىنا - ەرسىن ايتباي ۇلى قازيەۆ.
پاۆلودار وبلىسى بويىنشا:
مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق اكىمشىلىك سوتىنا - ءاليا شورمان قىزى سەيىلعازينوۆا، وسى وبلىستىڭ ەكىباستۇز قالالىق سوتىنىڭ سۋدياسى قىزمەتىنەن بوساتىلا وتىرىپ؛
پاۆلودار قالاسىنىڭ ازاماتتىق ىستەر جونىندەگى اۋدانارالىق سوتىنا - لاۋرا يلدۋسوۆنا كوچەرگا.
تۇركىستان وبلىسى بويىنشا:
كامەلەتكە تولماعاندار ىستەرى جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىنا - ەسبول ءجۇنىسالي ۇلى ءابدىرامانوۆ، وسى وبلىستىڭ كەنتاۋ قالالىق سوتىنىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنەن بوساتىلا وتىرىپ؛
مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق ەكونوميكالىق سوتىنا - بەرىك پولاتبەك ۇلى قۇرامىسوۆ، وسى وبلىستىڭ كەنتاۋ قالالىق سوتىنىڭ سۋدياسى قىزمەتىنەن بوساتىلا وتىرىپ؛
سايرام اۋداندىق سوتىنا - اسحات ومارقۇلبەك ۇلى بەگاليەۆ.
شىعىس قازاقستان وبلىسى بويىنشا:
كۇرشىم اۋداندىق سوتىنا - دۋمان سارسەنبەك ۇلى ميزيمبايەۆ؛
وسكەمەن قالاسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى اۋدانارالىق سوتىنا - اسەل ەدىل قىزى تاكەنوۆا- شاكىرتوۆا؛
ريددەر قالالىق سوتىنا - ەلۆيرا قۇماربەك قىزى جانسۇلتانوۆا؛
تارباعاتاي اۋداندىق سوتىنا - تاتىمبەكوۆ دانيار تولەگەن ۇلى.
قىزمەتىنەن بوساتىلعاندار:
سولتۇستىك قازاقستان وبلىستىق سوتىنىڭ ازاماتتىق ىستەر جونىندەگى سوت القاسىنىڭ ءتوراعاسى يبرايەۆ الماس سەرىك ۇلى - وتستاۆكاعا شىعۋىنا بايلانىستى؛
الماتى قالالىق سوتىنىڭ سۋديالارى يسابايەۆا اقمارال احمەدجان قىزى، مولداشيەۆ قانات چادي ۇلى، مىرزاكارىم رۇستەم مىرزاكارىم ۇلى - وتستاۆكاعا شىعۋىنا بايلانىستى؛
اتىراۋ وبلىستىق سوتىنىڭ سۋدياسى نۇرجانوۆا باعيلا بايمۇرات قىزى - وتستاۆكاعا شىعۋىنا بايلانىستى؛
قاراعاندى وبلىستىق سوتىنىڭ سۋديالارى نۇربەك ابدىماناپ ۇلى امانجولوۆ جانە باقىتجان قوشقارباي ۇلى مايماقوۆ - وتستاۆكاعا شىعۋىنا بايلانىستى؛
پاۆلودار وبلىستىق سوتىنىڭ سۋدياسى نۇرلان سامات ۇلى يبرايەۆ - وتستاۆكاعا شىعۋىنا بايلانىستى؛
استانا قالاسى بويىنشا ازاماتتىق ىستەر جونىندەگى اۋدانارالىق سوتتىڭ سۋدياسى ساۋلەت مايدان قىزى ىسقاقبەكوۆا - وتستاۆكاعا شىعۋىنا بايلانىستى؛
الماتى قالاسى بويىنشا تۇركسىب اۋداندىق سوتىنىڭ سۋدياسى ايسارا ءسات قىزى جىلقىبايەۆا - زەينەتكەرلىك جاسقا تولۋىنا بايلانىستى؛
شىمكەنت قالاسى بويىنشا اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتار جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتتىڭ ءتوراعاسى عالىم قاليجان ۇلى قالداروۆ - سۋديالىق جيۋريدىڭ شەشىمىنە سايكەس، تارتىپتىك تەرىس قىلىق جاساعانى ءۇشىن؛
سول قالاداعى قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى اۋدانارالىق سوتتىڭ سۋدياسى ماقسات عانيبەك ۇلى مىستايەۆ - وتستاۆكاعا شىعۋىنا بايلانىستى؛
الماتى وبلىسى بويىنشا مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق ەكونوميكالىق سوتتىڭ ءتوراعاسى بەرىك اكىشحان ۇلى قوجاحمەتوۆ - وكىلەتتىك مەرزىمىنىڭ اياقتالۋىنا بايلانىستى لاۋازىمىنان بوساتىلىپ، وسى سوتتىڭ سۋدياسى بولىپ قالدىرىلدى؛
اقمولا وبلىسى بويىنشا جارقايىڭ اۋداندىق سوتىنىڭ سۋدياسى گۇلميرا مارات قىزى ساعىنوۆا جانە كوكشەتاۋ قالالىق سوتىنىڭ سۋدياسى سەرجان اقىلباي ۇلى قوجامۇراتوۆ - ءوز ەركىمەن؛
جامبىل وبلىسى بويىنشا مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق ەكونوميكالىق سوتتىڭ سۋدياسى رۇكيا قارتقۇل قىزى ياساروۆا - زەينەتكەرلىك جاسقا تولۋىنا بايلانىستى؛
جەتىسۋ وبلىسى بويىنشا اقسۋ اۋداندىق سوتىنىڭ ءتوراعاسى نۇرلان سادىق ۇلى شايمەردەنوۆ - سوتتىڭ ايىپتاۋ ۇكىمى زاڭدى كۇشىنە ەنگەنىنە بايلانىستى؛
قوستاناي وبلىسى بويىنشا مەجرايوندىق سوتتىڭ سۋدياسى جۇماش رامازان ۇلى جاراسبايەۆ - ءوز ەركىمەن؛
ماڭعىستاۋ وبلىسى بويىنشا اقتاۋ قالالىق سوتىنىڭ ءتوراعاسى باۋىرجان جاۋىمباي ۇلى شايدۋللين - سوتتىڭ ايىپتاۋ ۇكىمى زاڭدى كۇشىنە ەنگەنىنە بايلانىستى؛
تۇركىستان وبلىسى بويىنشا قازىعۇرت اۋداندىق سوتىنىڭ سۋدياسى نۇرجان امزەباي ۇلى جۇمابايەۆ - وتستاۆكاعا شىعۋىنا بايلانىستى؛
شىعىس قازاقستان وبلىسى بويىنشا مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق ەكونوميكالىق سوتتىڭ سۋدياسى سالىك قانات ۇلى ورازبايەۆ - باسقا جۇمىسقا اۋىسۋىنا بايلانىستى.
پرەزيدەنتتىڭ جارلىعى بيىل 10-قاراشادان باستاپ كۇشىنە ەندى.