16:43, 17 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
پرەزيدەنت ءبىرقاتار ازاماتقا مەملەكەتتىك ناگرادالار تابىس ەتتى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلدىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنا، زاڭ مەن ءتارتىپتى نىعايتۋعا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى ءۇشىن ءبىر توپ ازاماتقا مەملەكەتتىك ناگرادالار تابىستادى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ايتا كەتەلىك بۇگىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ كونستيتۋتسيانى قابىلداۋعا ارنالعان سالتاناتتى جيىنعا قاتىستى.
سونىمەن قاتار پرەزيدەنت قازاقستاننىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىن ىسكە اسىرۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى جارلىققا قول قويدى.
كونستيتۋتسيا 1-شىلدەدەن باستاپ رەسمي تۇردە كۇشىنە ەنەدى.
سونىمەن قاتار پرەزيدەنت جاڭا كونستيتۋتسيا جاستارعا باعدار بەرەتىن تەمىرقازىق بولاتىنىن ايتتى.