ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    13:24, 15 - تامىز 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت ءبىر توپ ۇستازعا مەملەكەتتىك ناگرادالار تابىستادى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ناگرادالارىمەن ناگرادتاۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.

    Президент бір топ ұстазға мемлекеттік наградалар табыстады
    Фото: Ақорда

    مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ءبىلىم بەرۋدەگى اسا ۇزدىك جەتىستىكتەرى جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا سىڭىرگەن ايرىقشا ەڭبەگى ءۇشىن ناگرادتالدى:

    «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ۇستازى» قۇرمەتتى اتاعى بەرىلەدى

    بايسارينوۆا راۋشان التىباي قىزى - وسكەمەن قالاسى جامبىل اتىنداعى دارىندى بالالارعا ارنالعان مەكتەپ- گيمنازيا ينتەرناتىنىڭ ورىس ءتىلى مەن ادەبيەتى ءپانىنىڭ ءمۇعالىمى
    ءداۋىتوۆا سۆەتلانا قادىر قىزى - الماتى قالاسى № 59 مەكتەپ-گيمنازياسىنىڭ باستاۋىش سىنىپ مۇعالىمى
    يسپانوۆا ءلاززات سارقىتباي قىزى - جەتىسۋ وبلىسى قاراتال اۋدانىنداعى ورتا مەكتەپ ديرەكتورى
    قۇدايبەرگەنوۆا ايسۇلۋ سايلاۋحان قىزى - الماتى قالاسى № 176 مەكتەپ- گيمنازياسىنىڭ ماتەماتيكا ءپانىنىڭ ءمۇعالىمى
    ابلەموۆا شولپان باقىت قىزى - پەتروپاۆل قالاسى № 4 ورتا مەكتەبىنىڭ قازاق ءتىلى مەن قازاق ادەبيەتى ءپانىنىڭ مۇعالىمى

    Президент бір топ ұстазға мемлекеттік наградалар табыстады
    Фото: Ақорда

    «قۇرمەت» وردەنىمەن

    ابىشيەۆا شولپان ءشارىپباي قىزى - الماتى قالاسى حيميا-بيولوگيا باعىتىنداعى نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەبىنىڭ مۇعالىمى
    ابۋيەۆا راۋشان باكىر قىزى - جامبىل وبلىسى سارىكەمەر مەكتەپ- گيمنازياسى قازاق ءتىلى مەن قازاق ادەبيەتى ءپانىنىڭ ءمۇعالىمى
    داۋرىقبايەۆا شۇعا امانگەلدى قىزى - قاراعاندى قالاسى حيميا-بيولوگيا باعىتىنداعى نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەبىنىڭ مۇعالىمى
    گۇل مۋاممەر - نۇروردا الماتى ەۋرازيالىق حالىقارالىق مەكتەبىنىڭ مۇعالىمى
    جايىربايەۆا رىسجان ساعدولدا قىزى - استانا قالاسى فيزيكا- ماتەماتيكا باعىتىنداعى نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەبىنىڭ مۇعالىمى
    قولداشيەۆا وكسانا ۆلاديميروۆنا - پاۆلودار قالاسى دارىندى بالالارعا ارنالعان № 8 مەكتەپ- ليتسەيى حيميا ءپانىنىڭ مۇعالىمى
    يماشپايەۆا گۇلجاينا اشان قىزى - وسكەمەن قالاسى حيميا- بيولوگيا باعىتىنداعى نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەبىنىڭ مۇعالىمى
    راقىموۆا گۇلنار ميزينباي قىزى - استانا قالاسى № 6 گيمنازيا ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى
    ستەپانوۆا ەلەنا الەكساندروۆنا - الماتى قالاسى ارحيتەكتۋرا، ديزاين جانە ينجەنەريا كوللەدجىنىڭ وندىرىستىك وقىتۋ شەبەرى
    «ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالىمەن

    ايتىلەۋوۆ نۇرتاس ءابدۋايت ۇلى - تۇركىستان وبلىسى بالاساعۇن اتىنداعى № 4 جالپى ءبىلىم بەرەتىن مەكتەبى ماتەماتيكا ءپانىنىڭ مۇعالىمى
    ابەنوۆا ءلاززات وتەگەن قىزى - قىزىلوردا وبلىسى تولىبەكوۆ اتىنداعى № 3 مەكتەپ-ليتسەيى قازاق ءتىلى مەن قازاق ادەبيەتى مۇعالىمى
    قۇرماشيەۆ ابزال نازىمبەك ۇلى - اقمولا وبلىسى ءبىلىم- يننوۆاتسيا ليتسەي-ينتەرناتى تاريح ءپانىنىڭ مۇعالىمى
    المىشيەۆا ءلاززات شايزا قىزى - جەزقازعان قالاسى № 3 جالپى ءبىلىم بەرەتىن مەكتەبىنىڭ ورىس ءتىلى مەن ادەبيەتى ءپانىنىڭ مۇعالىمى،
    كورول اللا ۆاسيليەۆنا - استانا قالاسى قوعامدىق تاماقتاندىرۋ جانە سەرۆيس كوللەدجىنىڭ وندىرىستىك وقىتۋ شەبەرى
    ناجىمەتوۆا زۋحرا تايىر قىزى - شىمكەنت قالاسى گاگارين اتىنداعى № 34 ورتا ءبىلىم بەرەتىن مەكتەبى حيميا- بيولوگيا پاندەرىنىڭ مۇعالىمى
    راقىموۆا ەلميرا ەرسالىم قىزى - قوستاناي قالاسى № 1 مەكتەپ- ليتسەيىنىڭ مۇعالىمى
    ءسابيتوۆ ايان بايانبەك ۇلى - اقتوبە وبلىسى دارىندى جاسوسپىرىمدەرگە ارنالعان ءبىلىم- يننوۆاتسيا ليتسەي-ينتەرناتىنىڭ مۇعالىمى

    Президент бір топ ұстазға мемлекеттік наградалар табыстады
    Фото: Ақорда

    «شاپاعات» مەدالىمەن

    نۇرماعانبەتوۆ ەربول زەرمۇحانبەت ۇلى - الماتى قالاسى ءبىلىم- يننوۆاتسيا ليتسەي- ينتەرناتى بيولوگيا ءپانىنىڭ مۇعالىمى
    ابىشيەۆا رىسگۇل توكەن قىزى - اباي وبلىسى اياگوز اۋدانى № 10 قازاق مەكتەپ- گيمنازياسىنىڭ مۇعالىمى
    باحداۋلەت ۇلى يبراھيم - اتىراۋ وبلىسى ءبىلىم-يننوۆاتسيا ليتسەي- ينتەرناتى حيميا ءپانىنىڭ مۇعالىمى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار