پرەزيدەنت ءبىر توپ ۇستازعا مەملەكەتتىك ناگرادالار تابىستادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ناگرادالارىمەن ناگرادتاۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ءبىلىم بەرۋدەگى اسا ۇزدىك جەتىستىكتەرى جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا سىڭىرگەن ايرىقشا ەڭبەگى ءۇشىن ناگرادتالدى:
«قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ۇستازى» قۇرمەتتى اتاعى بەرىلەدى
بايسارينوۆا راۋشان التىباي قىزى - وسكەمەن قالاسى جامبىل اتىنداعى دارىندى بالالارعا ارنالعان مەكتەپ- گيمنازيا ينتەرناتىنىڭ ورىس ءتىلى مەن ادەبيەتى ءپانىنىڭ ءمۇعالىمى
ءداۋىتوۆا سۆەتلانا قادىر قىزى - الماتى قالاسى № 59 مەكتەپ-گيمنازياسىنىڭ باستاۋىش سىنىپ مۇعالىمى
يسپانوۆا ءلاززات سارقىتباي قىزى - جەتىسۋ وبلىسى قاراتال اۋدانىنداعى ورتا مەكتەپ ديرەكتورى
قۇدايبەرگەنوۆا ايسۇلۋ سايلاۋحان قىزى - الماتى قالاسى № 176 مەكتەپ- گيمنازياسىنىڭ ماتەماتيكا ءپانىنىڭ ءمۇعالىمى
ابلەموۆا شولپان باقىت قىزى - پەتروپاۆل قالاسى № 4 ورتا مەكتەبىنىڭ قازاق ءتىلى مەن قازاق ادەبيەتى ءپانىنىڭ مۇعالىمى
«قۇرمەت» وردەنىمەن
ابىشيەۆا شولپان ءشارىپباي قىزى - الماتى قالاسى حيميا-بيولوگيا باعىتىنداعى نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەبىنىڭ مۇعالىمى
ابۋيەۆا راۋشان باكىر قىزى - جامبىل وبلىسى سارىكەمەر مەكتەپ- گيمنازياسى قازاق ءتىلى مەن قازاق ادەبيەتى ءپانىنىڭ ءمۇعالىمى
داۋرىقبايەۆا شۇعا امانگەلدى قىزى - قاراعاندى قالاسى حيميا-بيولوگيا باعىتىنداعى نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەبىنىڭ مۇعالىمى
گۇل مۋاممەر - نۇروردا الماتى ەۋرازيالىق حالىقارالىق مەكتەبىنىڭ مۇعالىمى
جايىربايەۆا رىسجان ساعدولدا قىزى - استانا قالاسى فيزيكا- ماتەماتيكا باعىتىنداعى نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەبىنىڭ مۇعالىمى
قولداشيەۆا وكسانا ۆلاديميروۆنا - پاۆلودار قالاسى دارىندى بالالارعا ارنالعان № 8 مەكتەپ- ليتسەيى حيميا ءپانىنىڭ مۇعالىمى
يماشپايەۆا گۇلجاينا اشان قىزى - وسكەمەن قالاسى حيميا- بيولوگيا باعىتىنداعى نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەبىنىڭ مۇعالىمى
راقىموۆا گۇلنار ميزينباي قىزى - استانا قالاسى № 6 گيمنازيا ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى
ستەپانوۆا ەلەنا الەكساندروۆنا - الماتى قالاسى ارحيتەكتۋرا، ديزاين جانە ينجەنەريا كوللەدجىنىڭ وندىرىستىك وقىتۋ شەبەرى
«ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالىمەن
ايتىلەۋوۆ نۇرتاس ءابدۋايت ۇلى - تۇركىستان وبلىسى بالاساعۇن اتىنداعى № 4 جالپى ءبىلىم بەرەتىن مەكتەبى ماتەماتيكا ءپانىنىڭ مۇعالىمى
ابەنوۆا ءلاززات وتەگەن قىزى - قىزىلوردا وبلىسى تولىبەكوۆ اتىنداعى № 3 مەكتەپ-ليتسەيى قازاق ءتىلى مەن قازاق ادەبيەتى مۇعالىمى
قۇرماشيەۆ ابزال نازىمبەك ۇلى - اقمولا وبلىسى ءبىلىم- يننوۆاتسيا ليتسەي-ينتەرناتى تاريح ءپانىنىڭ مۇعالىمى
المىشيەۆا ءلاززات شايزا قىزى - جەزقازعان قالاسى № 3 جالپى ءبىلىم بەرەتىن مەكتەبىنىڭ ورىس ءتىلى مەن ادەبيەتى ءپانىنىڭ مۇعالىمى،
كورول اللا ۆاسيليەۆنا - استانا قالاسى قوعامدىق تاماقتاندىرۋ جانە سەرۆيس كوللەدجىنىڭ وندىرىستىك وقىتۋ شەبەرى
ناجىمەتوۆا زۋحرا تايىر قىزى - شىمكەنت قالاسى گاگارين اتىنداعى № 34 ورتا ءبىلىم بەرەتىن مەكتەبى حيميا- بيولوگيا پاندەرىنىڭ مۇعالىمى
راقىموۆا ەلميرا ەرسالىم قىزى - قوستاناي قالاسى № 1 مەكتەپ- ليتسەيىنىڭ مۇعالىمى
ءسابيتوۆ ايان بايانبەك ۇلى - اقتوبە وبلىسى دارىندى جاسوسپىرىمدەرگە ارنالعان ءبىلىم- يننوۆاتسيا ليتسەي-ينتەرناتىنىڭ مۇعالىمى
«شاپاعات» مەدالىمەن
نۇرماعانبەتوۆ ەربول زەرمۇحانبەت ۇلى - الماتى قالاسى ءبىلىم- يننوۆاتسيا ليتسەي- ينتەرناتى بيولوگيا ءپانىنىڭ مۇعالىمى
ابىشيەۆا رىسگۇل توكەن قىزى - اباي وبلىسى اياگوز اۋدانى № 10 قازاق مەكتەپ- گيمنازياسىنىڭ مۇعالىمى
باحداۋلەت ۇلى يبراھيم - اتىراۋ وبلىسى ءبىلىم-يننوۆاتسيا ليتسەي- ينتەرناتى حيميا ءپانىنىڭ مۇعالىمى.