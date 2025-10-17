پرەزيدەنت ءبىر توپ قۇتقارۋشىنى مەملەكەتتىك ناگرادالارمەن ماراپاتتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قىزمەتتىك بورىشىن اتقارۋدا كورسەتكەن ەرلىگى مەن جانقيارلىعى ءۇشىن ءبىر توپ قۇتقارۋشىنى ماراپاتتادى.
ساعادات نۇرماعامبەتوۆ اتىنداعى I دارەجەلى «ايبىن» وردەنىمەن
ازىمبايەۆ شىنبولات بەرىك ۇلى - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى جامبىل وبلىسى توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى ءورت ءسوندىرۋ جانە اۆاريالىق-قۇتقارۋ جۇمىستارىن ۇيىمداستىرۋ باسقارماسىنىڭ جەدەل كەزەكشىسى
باۋىرجان مومىش ۇلى اتىنداعى Ⅱ دارەجەلى «ايبىن» وردەنىمەن
مەرگاسيموۆ ءازىمحان ايدارحان ۇلى - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى قىزىلجار اۋدانى توتەنشە جاعدايلار ءبولىمىنىڭ باستىعى؛
راقىمجان قوشقاربايەۆ اتىنداعى Ⅲ دارەجەلى «ايبىن» وردەنىمەن
كوبەتايەۆ رۋسلان رۇستەم ۇلى - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى پەتروپاۆل قالاسى توتەنشە جاعدايلار باسقارماسى № 2-مامانداندىرىلعان ءورت ءسوندىرۋ ءبولىمىنىڭ كومانديرى؛
«قۇرمەت» وردەنىمەن
ەلەۋوۆ ەرلان مۇرات ۇلى - ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى «سەمەي ورمانى» مەملەكەتتىك ورمان تابيعي رەزەرۆاتى» ر م م بەگەن فيليالى دوڭگەلەك ورمانشىلىعىنىڭ تراكتورشىسى
جۇماعاليەۆ ارىستان اۋەز ۇلى - «سەمسەر- ءورت ءسوندىرۋشى» ج ش س اقتوبە فيليالىنىڭ № 4-ءورت ءسوندىرۋ ءبولىمىنىڭ بولىمشە كومانديرى
كوبەنوۆ ادىلبەك جۇماباي ۇلى - «كاسىبي اسكەريلەندىرىلگەن اۆاريالىق- قۇتقارۋ قىزمەتتەرىنىڭ رەسپۋبليكالىق ورتالىق شتابى» ج ش س «اق بەرەن» باتىس قازاقستان وبلىسى فيليالىنىڭ ديرەكتورى
قۋاناليەۆ امانگەلدى قۇرماش ۇلى - «كاسىبي اسكەريلەندىرىلگەن اۆاريالىق- قۇتقارۋ قىزمەتتەرىنىڭ رەسپۋبليكالىق ورتالىق شتابى» ج ش س «اق بەرەن» اتىراۋ وبلىسى فيليالىنىڭ ديرەكتورى
مۇحامبەتجانوۆ سايلاۋ جۇماعۇل ۇلى - ۇلىتاۋ وبلىسى «جاڭاارقا اۋدانى اكىمىنىڭ اپپاراتى» م م تۇگىسكەن اۋىلىنىڭ ەرىكتى ورتكە قارسى قۇرالىمىنىڭ ءورت ءسوندىرۋشىسى؛
«ەرلىگى ءۇشىن» مەدالىمەن
احمەدوۆ اميران سۋلەيمانوۆيچ - الماتى قالاسى سەيسميكالىق قاۋىپسىزدىك جانە جۇمىلدىرۋ دايىندىعى باسقارماسىنىڭ «الماتى قالاسىنىڭ قۇتقارۋ قىزمەتى» م ك ك قۇتقارۋشىسى
احمەتجانوۆ سەرىكباي بارلىباي ۇلى - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى «اپاتتار مەديتسيناسى ورتالىعى» م م استانا قالاسى بويىنشا فيليالىنىڭ فەلدشەرى
بۋحال اندرەي اناتوليەۆيچ - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى «قازاۆياقۇتقارۋ» ا ق ۇشقىشى- نۇسقاۋشىسى
دەمەجانوۆ جانات قادىلبەك ۇلى - «ESK protection» ج ش س ءورت ءسوندىرۋ بەكەتىنىڭ بولىمشە كومانديرى، الماتى قالاسى
جاڭعاقوۆ سەرىك قوجاحمەت ۇلى - الماتى قالاسى سەيسميكالىق قاۋىپسىزدىك جانە جۇمىلدىرۋ دايىندىعى باسقارماسىنىڭ «الماتى قالاسىنىڭ قۇتقارۋ قىزمەتى» م ك ك قۇتقارۋشىسى
جولجاقسىنوۆ نۇرجان تۇرسىنبەك ۇلى - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى شىعىس قازاقستان وبلىسى توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى جەدەل- قۇتقارۋ جاساعىنىڭ باس قۇتقارۋشىسى
كوبەنوۆ تيمۋر قورعانبەك ۇلى - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى «اپاتتار مەديتسيناسى ورتالىعى» م م شىمكەنت قالاسى بويىنشا فيليالى «قازىعۇرت» تراسسالىق مەديتسينالىق- قۇتقارۋ پۋنكتىنىڭ فەلدشەرى
ماكسيموۆ يگور ۆلاديميروۆيچ - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى «رەسپۋبليكالىق جەدەل- قۇتقارۋ جاساعى» م م باس قۇتقارۋشى- مامانى
مولداجانوۆ مارات زايزۋللين ۇلى - ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى «ەرتىس ورمانى» مەملەكەتتىك ورمان تابيعي رەزەرۆاتى» ر م م بەسقاراعاي فيليالى ءورت ءسوندىرۋ ستانتسياسىنىڭ جۇمىسشىسى
پاۆەل ەۆگەنيا نيكولايەۆنا - «ۆولونتەرسكوە دۆيجەنيە LIDER. KZ» ق ب باسشىسى، اباي وبلىسى
سارسەنعالي قانات عابدوللا ۇلى - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى باتىس قازاقستان وبلىسى توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى ورال قالاسى توتەنشە جاعدايلار باسقارماسى № 6-ءورت ءسوندىرۋ ءبولىمىنىڭ بولىمشە كومانديرى
سەيىتجانوۆ جانىبەك ەرمەك ۇلى - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى اقمولا وبلىسى توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى ەسىل اۋدانى توتەنشە جاعدايلار ءبولىمى № 23-ءورت ءسوندىرۋ ءبولىمىنىڭ بولىمشە كومانديرى
سكوپين ارتەم الەكسەيەۆيچ - «الماتى قالاسىنىڭ الپينيزم فەدەراتسياسى» ق ب باسشىسى؛
«ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالىمەن
بەكباۋلوۆا ەرجان مۇقاتاي قىزى - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى ونەركاسىپتىك قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ باس ساراپشىسى
بەرداشيەۆ زامير امانگەلدينوۆيچ - «سەمسەر- ءورت ءسوندىرۋشى» ج ش س ورال فيليالىنىڭ ديرەكتورى، باتىس قازاقستان وبلىسى
جايماعامبەتوۆ سىرىم بيسەنباي ۇلى - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى اتىراۋ وبلىسى توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى باستىعىنىڭ ورىنباسارى
مىسكين پاۆەل اناتوليەۆيچ - «الماتى قالاسىنىڭ مەتروپوليتەنى» ك م ك اسكەريلەندىرىلگەن اۆاريالىق- قۇتقارۋ قىزمەتىنىڭ باستىعى
پروشكينا يرينا يۆانوۆنا - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى مەملەكەتتىك ماتەريالدىق رەزەرۆتەر كوميتەتى «رەزەرۆ» رمك «زاريا» فيليالىنىڭ قۇيىپ- الۋشىسى
سيلينسكي گەننادي يۋريەۆيچ - «كاسىبي اسكەريلەندىرىلگەن اۆاريالىق- قۇتقارۋ قىزمەتتەرىنىڭ رەسپۋبليكالىق ورتالىق شتابى» ج ش س قاراعاندى وبلىسى فيليالى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى
سمامبايەۆ سۇلتان بالتا ۇلى - «قازاقستان تەمىر جولى» ۇ ك» ا ق «كوپفۋنكتسيونالدى قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعى» فيليالىنىڭ قوستاناي مەملەكەتتىك ەمەس ورتكە قارسى قىزمەتىنىڭ باستىعى
سۇلەيمەنوۆ امانجول اۋەلنۇر ۇلى - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى «قازسەلدەنقورعاۋ» م م «ىلە الاتاۋ اۋماقتىق پايدالانۋ تەحنيكالىق باسقارماسى» فيليالى ەسىك وندىرىستىك- پايدالانۋ ءبولىمىنىڭ باسشىسى
توباعابىلوۆ ءابدىراحمان باقىتجان ۇلى - «سەرىكتەس» اۆاريالىق- قۇتقارۋ قىزمەتى» ج ش س باس ديرەكتورى، قاراعاندى وبلىسى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قۇتقارۋشىلاردى كاسىبي مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى.