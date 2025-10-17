ق ز
    پرەزيدەنت ءبىر توپ قۇتقارۋشىنى مەملەكەتتىك ناگرادالارمەن ماراپاتتادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قىزمەتتىك بورىشىن اتقارۋدا كورسەتكەن ەرلىگى مەن جانقيارلىعى ءۇشىن ءبىر توپ قۇتقارۋشىنى ماراپاتتادى.

    فوتو: اقوردا

    ساعادات نۇرماعامبەتوۆ اتىنداعى I دارەجەلى «ايبىن» وردەنىمەن

    ازىمبايەۆ شىنبولات بەرىك ۇلى - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى جامبىل وبلىسى توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى ءورت ءسوندىرۋ جانە اۆاريالىق-قۇتقارۋ جۇمىستارىن ۇيىمداستىرۋ باسقارماسىنىڭ جەدەل كەزەكشىسى

    باۋىرجان مومىش ۇلى اتىنداعى دارەجەلى «ايبىن» وردەنىمەن

    مەرگاسيموۆ ءازىمحان ايدارحان ۇلى - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى قىزىلجار اۋدانى توتەنشە جاعدايلار ءبولىمىنىڭ باستىعى؛

    فوتو: اقوردا

    راقىمجان قوشقاربايەۆ اتىنداعى دارەجەلى «ايبىن» وردەنىمەن

    كوبەتايەۆ رۋسلان رۇستەم ۇلى - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى پەتروپاۆل قالاسى توتەنشە جاعدايلار باسقارماسى № 2-مامانداندىرىلعان ءورت ءسوندىرۋ ءبولىمىنىڭ كومانديرى؛

    «قۇرمەت» وردەنىمەن

    ەلەۋوۆ ەرلان مۇرات ۇلى - ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى «سەمەي ورمانى» مەملەكەتتىك ورمان تابيعي رەزەرۆاتى» ر م م بەگەن فيليالى دوڭگەلەك ورمانشىلىعىنىڭ تراكتورشىسى

    جۇماعاليەۆ ارىستان اۋەز ۇلى - «سەمسەر- ءورت ءسوندىرۋشى» ج ش س اقتوبە فيليالىنىڭ № 4-ءورت ءسوندىرۋ ءبولىمىنىڭ بولىمشە كومانديرى

    فوتو: اقوردا

    كوبەنوۆ ادىلبەك جۇماباي ۇلى - «كاسىبي اسكەريلەندىرىلگەن اۆاريالىق- قۇتقارۋ قىزمەتتەرىنىڭ رەسپۋبليكالىق ورتالىق شتابى» ج ش س «اق بەرەن» باتىس قازاقستان وبلىسى فيليالىنىڭ ديرەكتورى

    قۋاناليەۆ امانگەلدى قۇرماش ۇلى - «كاسىبي اسكەريلەندىرىلگەن اۆاريالىق- قۇتقارۋ قىزمەتتەرىنىڭ رەسپۋبليكالىق ورتالىق شتابى» ج ش س «اق بەرەن» اتىراۋ وبلىسى فيليالىنىڭ ديرەكتورى

    مۇحامبەتجانوۆ سايلاۋ جۇماعۇل ۇلى - ۇلىتاۋ وبلىسى «جاڭاارقا اۋدانى اكىمىنىڭ اپپاراتى» م م تۇگىسكەن اۋىلىنىڭ ەرىكتى ورتكە قارسى قۇرالىمىنىڭ ءورت ءسوندىرۋشىسى؛

    فوتو: اقوردا

    «ەرلىگى ءۇشىن» مەدالىمەن

    احمەدوۆ اميران سۋلەيمانوۆيچ - الماتى قالاسى سەيسميكالىق قاۋىپسىزدىك جانە جۇمىلدىرۋ دايىندىعى باسقارماسىنىڭ «الماتى قالاسىنىڭ قۇتقارۋ قىزمەتى» م ك ك قۇتقارۋشىسى

    احمەتجانوۆ سەرىكباي بارلىباي ۇلى - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى «اپاتتار مەديتسيناسى ورتالىعى» م م استانا قالاسى بويىنشا فيليالىنىڭ فەلدشەرى

    بۋحال اندرەي اناتوليەۆيچ - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى «قازاۆياقۇتقارۋ» ا ق ۇشقىشى- نۇسقاۋشىسى

    دەمەجانوۆ جانات قادىلبەك ۇلى - «ESK protection» ج ش س ءورت ءسوندىرۋ بەكەتىنىڭ بولىمشە كومانديرى، الماتى قالاسى

    جاڭعاقوۆ سەرىك قوجاحمەت ۇلى - الماتى قالاسى سەيسميكالىق قاۋىپسىزدىك جانە جۇمىلدىرۋ دايىندىعى باسقارماسىنىڭ «الماتى قالاسىنىڭ قۇتقارۋ قىزمەتى» م ك ك قۇتقارۋشىسى

    جولجاقسىنوۆ نۇرجان تۇرسىنبەك ۇلى - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى شىعىس قازاقستان وبلىسى توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى جەدەل- قۇتقارۋ جاساعىنىڭ باس قۇتقارۋشىسى

    كوبەنوۆ تيمۋر قورعانبەك ۇلى - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى «اپاتتار مەديتسيناسى ورتالىعى» م م شىمكەنت قالاسى بويىنشا فيليالى «قازىعۇرت» تراسسالىق مەديتسينالىق- قۇتقارۋ پۋنكتىنىڭ فەلدشەرى

    فوتو: اقوردا

    ماكسيموۆ يگور ۆلاديميروۆيچ - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى «رەسپۋبليكالىق جەدەل- قۇتقارۋ جاساعى» م م باس قۇتقارۋشى- مامانى

    مولداجانوۆ مارات زايزۋللين ۇلى - ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى «ەرتىس ورمانى» مەملەكەتتىك ورمان تابيعي رەزەرۆاتى» ر م م بەسقاراعاي فيليالى ءورت ءسوندىرۋ ستانتسياسىنىڭ جۇمىسشىسى

    پاۆەل ەۆگەنيا نيكولايەۆنا - «ۆولونتەرسكوە دۆيجەنيە LIDER. KZ» ق ب باسشىسى، اباي وبلىسى

    سارسەنعالي قانات عابدوللا ۇلى - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى باتىس قازاقستان وبلىسى توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى ورال قالاسى توتەنشە جاعدايلار باسقارماسى № 6-ءورت ءسوندىرۋ ءبولىمىنىڭ بولىمشە كومانديرى

    سەيىتجانوۆ جانىبەك ەرمەك ۇلى - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى اقمولا وبلىسى توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى ەسىل اۋدانى توتەنشە جاعدايلار ءبولىمى № 23-ءورت ءسوندىرۋ ءبولىمىنىڭ بولىمشە كومانديرى

    سكوپين ارتەم الەكسەيەۆيچ - «الماتى قالاسىنىڭ الپينيزم فەدەراتسياسى» ق ب باسشىسى؛

    «ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالىمەن

    بەكباۋلوۆا ەرجان مۇقاتاي قىزى - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى ونەركاسىپتىك قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ باس ساراپشىسى

    بەرداشيەۆ زامير امانگەلدينوۆيچ - «سەمسەر- ءورت ءسوندىرۋشى» ج ش س ورال فيليالىنىڭ ديرەكتورى، باتىس قازاقستان وبلىسى

    جايماعامبەتوۆ سىرىم بيسەنباي ۇلى - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى اتىراۋ وبلىسى توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى باستىعىنىڭ ورىنباسارى

    مىسكين پاۆەل اناتوليەۆيچ - «الماتى قالاسىنىڭ مەتروپوليتەنى» ك م ك اسكەريلەندىرىلگەن اۆاريالىق- قۇتقارۋ قىزمەتىنىڭ باستىعى

    پروشكينا يرينا يۆانوۆنا - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى مەملەكەتتىك ماتەريالدىق رەزەرۆتەر كوميتەتى «رەزەرۆ» رمك «زاريا» فيليالىنىڭ قۇيىپ- الۋشىسى

    سيلينسكي گەننادي يۋريەۆيچ - «كاسىبي اسكەريلەندىرىلگەن اۆاريالىق- قۇتقارۋ قىزمەتتەرىنىڭ رەسپۋبليكالىق ورتالىق شتابى» ج ش س قاراعاندى وبلىسى فيليالى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى

    سمامبايەۆ سۇلتان بالتا ۇلى - «قازاقستان تەمىر جولى» ۇ ك» ا ق «كوپفۋنكتسيونالدى قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعى» فيليالىنىڭ قوستاناي مەملەكەتتىك ەمەس ورتكە قارسى قىزمەتىنىڭ باستىعى

    سۇلەيمەنوۆ امانجول اۋەلنۇر ۇلى - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى «قازسەلدەنقورعاۋ» م م «ىلە الاتاۋ اۋماقتىق پايدالانۋ تەحنيكالىق باسقارماسى» فيليالى ەسىك وندىرىستىك- پايدالانۋ ءبولىمىنىڭ باسشىسى

    توباعابىلوۆ ءابدىراحمان باقىتجان ۇلى - «سەرىكتەس» اۆاريالىق- قۇتقارۋ قىزمەتى» ج ش س باس ديرەكتورى، قاراعاندى وبلىسى.

    ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قۇتقارۋشىلاردى كاسىبي مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
