پرەزيدەنت ءبىر توپ ازاماتقا مەملەكەتتىك ناگرادالار تابىستادى
الماتى. KAZINFORM - پرەزيدەنت ەلدىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى ءۇشىن ءبىر توپ ازاماتقا مەملەكەتتىك ناگرادالار تابىستادى . بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
بۇگىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ الماتى قالاسىنا جۇمىس ساپارى اياسىندا ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنە باردى.
سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسى ءال- فارابي اتىنداعى قازۇۋ- دا عىلىمي قوعامداستىقپەن كەزدەستى.
پرەزيدەنت عىلىمي قاۋىم الدىندا سويلەگەن سوزىندە بۇگىندە ءتۇرلى مەملەكەتتەر اراسىندا تەحنولوگياسى وزىق ەل بولۋ ءۇشىن قارقىندى كۇرەس ءجۇرىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ عىلىمدى ارقاۋ ەتكەن اۋماقتار قۇرۋ - ستراتەگيالىق باسىمدىققا يە ماقسات ەكەنىن ايتتى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ پايىمداۋىنشا، عىلىم قالاشىقتارى مەن قارقىندى داميتىن قالالار ينۆەستيتسيا جانە جاڭا تەحنولوگيالاردى تارتۋ ورتالىعىنا اينالۋعا ءتيىس.
- وسى مىندەتتى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن ءتيىستى تۇجىرىمداما قابىلداندى. بۇل كونتسەپتسياعا سايكەس مىقتى عىلىمي- تەحنولوگيالىق پاركتەر قۇرۋ جوسپارلانىپ وتىر. مەنىڭ تاپسىرمام بويىنشا كۋرچاتوۆ قالاسىنا عىلىم قالاشىعى مارتەبەسىن بەرۋ جۇمىسى باستالىپ كەتتى. پارلامەنت وسىنداي قالاشىقتاردىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسىن جانە قارجىلاندىرۋ تەتىكتەرىن ايقىندايتىن زاڭ جوباسىن قاراپ جاتىر. عىلىمدى ارقاۋ ەتكەن اۋماقتار قۇرۋ - ءبىزدىڭ ستراتەگيالىق باسىمدىققا يە ماقساتىمىز. جاڭا كونستيتۋتسيادا قارقىندى داميتىن قالالار ءۇشىن ارنايى قۇقىقتىق رەجيم بەكىتىلدى. سوندىقتان Alatau City جوعارى تەحنولوگيالار سالاسىنداعى ينۆەستورلار ءۇشىن تارتىمدى جوباعا اينالادى دەپ سەنەمىز. جالپى، مەملەكەت وڭىرلەردە عىلىم مەن يننوۆاتسيانى دامىتۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىپ وتىر. سوعان سايكەس اكىمدەرگە عىلىمي- تەحنولوگيالىق ساياساتتى جۇرگىزۋ قۇزىرەتى بەرىلدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى ءسوزىن قورىتىندىلاي كەلە، ەلىمىزدىڭ عىلىمي- اكادەميالىق قوعامداستىعىنا ۇندەۋ جاسادى.
- قازاقستاننىڭ ەرتەڭى قانداي بولاتىنى، يننوۆاتسيالىق جانە وزىق ەلگە اينالۋ مۇمكىندىگى سىزدەردىڭ يدەيالارىڭىزعا، زەرتتەۋلەرىڭىزگە، جاساعان ەڭبەكتەرىڭىز بەن اشقان عىلىمي جاڭالىقتارىڭىزعا تىكەلەي بايلانىستى. كۇش- جىگەر بىرىكتىرىپ، قازاقستاندى ەۋرازياداعى جەتەكشى عىلىمي، تەحنولوگيالىق ورتالىقتاردىڭ بىرىنە اينالدىرا الامىز. مەن بۇعان سەنىمدىمىن، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ عالىمدار جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ ءمان-مازمۇنىن جۇرتشىلىققا تەرەڭ تۇسىندىرۋگە ايتارلىقتاي ۇلەس قوسقانىنا نازار اۋدارىپ، عىلىم ەلدىكتى نىعايتۋدىڭ ماڭىزدى قۇرالى ەكەنىن ايتتى.