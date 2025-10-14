پرەزيدەنت: ءبىر پالاتالى پارلامەنتكە كوشۋ حالىقارالىق ۇردىسكە تولىق ساي كەلەدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت پارلامەنتتىك رەفورما جونىندەگى جۇمىس توبىنىڭ ءبىرىنشى وتىرىسىندا ەلىمىزدە ءتۇرلى باعىتتا اۋقىمدى وزگەرىستەر جاسالىپ جاتقانىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- بارشاڭىزعا ءمالىم، ءبىر ەل بولىپ ساياسي، الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق رەفورمالاردى جۇزەگە اسىرىپ جاتىرمىز. وسى وزگەرىستەر جالعاسىن تابۋى كەرەك. ءبىر ورىندا تۇرىپ قالۋعا بولمايدى. مەملەكەتىمىزدى تۇبەگەيلى جاڭعىرتۋ ستراتەگياسىن «كۇشتى پرەزيدەنت - ىقپالدى پارلامەنت - ەسەپ بەرەتىن ۇكىمەت» تۇجىرىمداماسىنا ساي جۇرگىزە بەرۋ ماڭىزدى. بۇل - ەلىمىزدە پرەزيدەنتتىك بيلىك جۇيەسىنىڭ تيىمدىلىگى ساقتالادى دەگەن ءسوز. جالپى، ءبىر پالاتالى پارلامەنتكە كوشۋ حالىقارالىق ۇردىسكە تولىق ساي كەلەدى. الەم ەلدەرىنىڭ ۇشتەن ەكىسىندە وسىنداي پارلامەنتتىك جۇيە قالىپتاسقان. ءدال قازىر بىزگە كەرەگى - ورتاق ۇستانىم جانە پاراساتتى، سالماقتى ۇسىنىس. سوندىقتان بارلىق وي-پىكىردى، ۇسىنىستى مۇقيات زەرتتەيمىز، ەگجەي- تەگجەيلى قارايمىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت مۇنداي ماڭىزدى شەشىم كەڭ اۋقىمدى تالقىلاۋ ارقىلى قابىلدانۋعا ءتيىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىر پالاتالى پارلامەنت قۇرۋ تۋرالى باستاما يننوۆاتسيالىق ساياسي شەشىم بولدى. قازىر ەل ىشىندە، الەۋمەتتىك جەلىدە ءتۇرلى وي-پىكىرلەر ايتىلۋدا. باسىم كوپشىلىگى مۇنى «ابدەن ءپىسىپ- جەتىلگەن ماسەلە» دەپ سانايدى. ءتىپتى، «حالىقتىڭ كوبى قولداعان باستامانى تالقىلاپ، رەفەرەندۋم وتكىزۋدىڭ قاجەتى جوق» دەگەن ويلار دا ايتىلىپ جاتىر. «رەفورمانى سوزۋدىڭ قاجەتى جوق، تاياۋ ارادا قىسقا مەرزىم ىشىندە جاساي سالۋعا بولادى» دەگەن پىكىرلەر دە بار. شىن مانىندە، قاي جاعىنان الىپ قاراساق تا، ماسەلە وتە وزەكتى. ازاماتتارىمىزدىڭ ءارتۇرلى پىكىر ايتىپ، بەلسەندى بولعانى - جاقسى ۇدەرىس. دەگەنمەن پارلامەنتتىك رەفورما - اسا كۇردەلى جۇمىس. اسىعىستىققا جول بەرۋگە بولمايدى. سەبەبى، بۇل - ەلىمىزدىڭ تاعدىرىن شەشەتىن جاعداي. بۇل - مەملەكەتتىڭ بولاشاعىنا تىكەلەي ىقپال ەتەتىن قادام. مۇنداي ماڭىزدى شەشىم كەڭ اۋقىمدى تالقىلاۋ ارقىلى قابىلدانۋعا ءتيىس. قازاقستان - حالىق ۇنىنە قۇلاق اساتىن ادىلەتتى مەملەكەت. بۇل - مىزعىماس ۇستانىم، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى پارلامەنتتىك رەفورما ەلىمىزدىڭ، حالقىمىزدىڭ تاعدىرىنا تىكەلەي قاتىسى بار ماسەلە ەكەنىن ايتتى.