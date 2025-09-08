پرەزيدەنت ءبىر پالاتالى پارلامەنت قۇرۋ تۋرالى باستاما كوتەردى
استانا. KAZINFORM - ءبىر پالاتالى پارلامەنت قۇرۋ ءۇشىن 2027 -جىلى جالپىۇلتتىق رەفەرەندۋم وتكىزۋگە بولار ەدى. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا ايتتى.
- مەن سەناتقا ون جىل باسشىلىق ەتتىم. بۇل جۇمىستى قاشاندا زور مارتەبە ءارى ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك دەپ سانادىم. سوندىقتان ماعان وسى مىنبەردەن پارلامەنتتىك رەفورما تۋرالى ايتۋ وڭاي ەمەس. سوعان قاراماستان مەن ءدال بۇگىن ەلىمىزدە كوپ ۇزاماي ءبىر پالاتالى پارلامەنت قۇرۋ تۋرالى باستاما كوتەرگىم كەلەدى. بىردەن ايتايىن، بۇل - وتە ماڭىزدى ماسەلە. ونى اسىعىس جۇزەگە اسىرۋعا بولمايدى. بۇل رەفورما ازاماتتىق سەكتوردا، ساراپشىلار ورتاسىندا، سونداي-اق، ارينە، قازىرگى پارلامەنتتە جان-جاقتى تالقىلانۋى قاجەت، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى رەفورمانىڭ ءمان-ماڭىزى ايرىقشا ەكەنىن ەسكەرە وتىرىپ، ونى تالقىلاۋعا ءبىر جىل ۋاقىت كەرەك دەپ ويلايتىنىن جەتكىزدى.
- سودان كەيىن، ياعني، 2027 -جىلى جالپىۇلتتىق رەفەرەندۋم وتكىزۋگە بولار ەدى. سودان سوڭ كونستيتۋتسياعا ءتيىستى وزگەرىس ەنگىزە الامىز. مەن مەملەكەتتىڭ تاعدىرىن ايقىندايتىن بارلىق ماسەلە حالىقتىڭ كەلىسىمىمەن عانا شەشىلەدى دەپ بۇعان دەيىن بىرنەشە رەت ايتتىم. ەگەر ءبىر پالاتالى پارلامەنت قۇرۋ قاجەت دەگەن ورتاق شەشىمگە كەلسەك، ونداي پارلامەنتتى تەك قانا پارتيالىق ءتىزىم بويىنشا سايلاعان ءجون دەپ سانايمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ
ايتا كەتەيىك، جولداۋدىڭ ونلاين ترانسلياتسياسى Jibek Joly ەفيرىندە، سونداي-اق تەلەارنانىڭ YouTube ارناسىندا ءجۇرىپ جاتىر.