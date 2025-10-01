ق ز
    16:30, 01 - قازان 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت ءبىلىم سالاسىندا ج ي قاۋپىن قاپەردەن شىعارماۋدى ەسكەرتتى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا جاساندى ينتەللەكتىنى كەڭىنەن ەنگىزۋدە ونىڭ قاۋىپ-قاتەرلەرىن قاپەردەن شىعارماۋدى ەسكەرتتى.

    Президент білім саласында ЖИ қаупін қаперден шығармауды ескертті
    Фото: Ақорда

    - ەڭ الدىمەن، بۇل جەردە جاساندى ينتەللەكتىنى تەرىس پيعىلدا پايدالانۋ سەكىلدى ەتيكالىق ماسەلەلەر ءسوز بولىپ وتىر. نەيروجەلى بەرگەن جاۋاپقا سەنىپ، وقۋشىلار سىني پايىمداۋ، ىزدەنۋ جانە ساراپتاۋ قابىلەتىنەن ايىرىلىپ قالۋى مۇمكىن. ج ي ءبىلىم بەرۋ ۇدەرىسىن جەتىلدىرۋگە ءتيىس، ءبىراق ونىڭ ىرگەلى نەگىزىن الماستىرماۋى كەرەك. سوندىقتان ۇكىمەت اكادەميالىق ادالدىقتى قامتاماسىز ەتۋ باعىتىندا كەشەندى شارالار قابىلداۋى قاجەت، - دەدى پرەزيدەنت جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ جونىندەگى كەڭەستىڭ العاشقى وتىرىسىندا.

    ايتا كەتەيىك، ەلوردادا مەملەكەت باسشىسىنىڭ توراعالىعىمەن جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ جونىندەگى كەڭەستىڭ العاشقى وتىرىسى ءوتتى.

    بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزدە جاساندى ينتەللەكت سالاسىنا ماماندانعان جاڭا زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتىن قۇرۋدى تاپسىرعان ەدى.

    سونىمەن بىرگە، مۇعالىمدەر كوپ ۋاقىتىن جۇمسايتىن كۇندەلىكتى كۇيبەڭ شارۋانى جاساندى ينتەللەكت ارقىلى اۆتوماتتاندىرۋدىڭ ماڭىزىنا نازار اۋداردى.

    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
