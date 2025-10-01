پرەزيدەنت ءبىلىم سالاسىندا ج ي قاۋپىن قاپەردەن شىعارماۋدى ەسكەرتتى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا جاساندى ينتەللەكتىنى كەڭىنەن ەنگىزۋدە ونىڭ قاۋىپ-قاتەرلەرىن قاپەردەن شىعارماۋدى ەسكەرتتى.
- ەڭ الدىمەن، بۇل جەردە جاساندى ينتەللەكتىنى تەرىس پيعىلدا پايدالانۋ سەكىلدى ەتيكالىق ماسەلەلەر ءسوز بولىپ وتىر. نەيروجەلى بەرگەن جاۋاپقا سەنىپ، وقۋشىلار سىني پايىمداۋ، ىزدەنۋ جانە ساراپتاۋ قابىلەتىنەن ايىرىلىپ قالۋى مۇمكىن. ج ي ءبىلىم بەرۋ ۇدەرىسىن جەتىلدىرۋگە ءتيىس، ءبىراق ونىڭ ىرگەلى نەگىزىن الماستىرماۋى كەرەك. سوندىقتان ۇكىمەت اكادەميالىق ادالدىقتى قامتاماسىز ەتۋ باعىتىندا كەشەندى شارالار قابىلداۋى قاجەت، - دەدى پرەزيدەنت جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ جونىندەگى كەڭەستىڭ العاشقى وتىرىسىندا.
ايتا كەتەيىك، ەلوردادا مەملەكەت باسشىسىنىڭ توراعالىعىمەن جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ جونىندەگى كەڭەستىڭ العاشقى وتىرىسى ءوتتى.
بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزدە جاساندى ينتەللەكت سالاسىنا ماماندانعان جاڭا زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتىن قۇرۋدى تاپسىرعان ەدى.
سونىمەن بىرگە، مۇعالىمدەر كوپ ۋاقىتىن جۇمسايتىن كۇندەلىكتى كۇيبەڭ شارۋانى جاساندى ينتەللەكت ارقىلى اۆتوماتتاندىرۋدىڭ ماڭىزىنا نازار اۋداردى.