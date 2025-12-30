پرەزيدەنت ءبيبىسارا اساۋبايەۆانى 2- دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن ماراپاتتادى
استانا. KAZINFORM — مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءبيبىسارا اساۋبايەۆانى شاحماتتىڭ بليتس تۇرىنەن الەم چەمپيوناتىنداعى جەڭىسىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ٴسوز قىزمەتى حابارلادى.
– ءبيبىسارا اساۋبايەۆا قازاقستاننان شىققان بليتستەن ءۇش دۇركىن الەم چەمپيونى جانە مايتالمان شەبەر رەتىندە دۇنيەجۇزىلىك شاحمات تاريحىنا ەندى.
قازاقستاندىق شاحمات قاۋىمداستىعى مەملەكەتىمىزدىڭ كوك تۋىن جاھاندىق ارەنادا بيىك جەلبىرەتكەن وتانداسىمىزدىڭ جەڭىسىن ماقتان تۇتادى.
ءبيبىسارا اساۋبايەۆانىڭ حالىقارالىق جارىستارداعى ايتۋلى جەتىستىكتەرى مەن ەل شاحماتىن دامىتۋعا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى ءۇشىن ونى 2- دارەجەلى «بارىس» وردەنىمەن ماراپاتتاۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادىم، – دەلىنگەن قۇتتىقتاۋدا.
ايتا كەتەلىك ءبيبىسارا اساۋبايەۆا شاحماتتان ءۇش دۇركىن الەم چەمپيونى اتانعان ەدى.