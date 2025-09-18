ق ز
    17:56, 18 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت «ءال-ازھار» ۋنيۆەرسيتەتى جوعارعى يمامىنىڭ ورىنباسارىمەن كەزدەستى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى «ءال-ازھار» ۋنيۆەرسيتەتى جوعارعى يمامىنىڭ ورىنباسارى مۇحاممەد ابدۋراحمان ءال- دۋاينيمەن كەزدەسۋ بارىسىندا مەيمانعا ءىلتيپات تانىتىپ، الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ VIII سەزىنە قاتىسۋ ءۇشىن استاناعا كەلگەنىنە ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Глава государства встретился с заместителем Верховного имама университета «Аль-Азхар»
    Фото: Акорда

    قاسىم-جومارت توقايەۆ «ءال-ازھار» ۇستانىمدارى ەلىمىزدىڭ بەيبىتشىلىك ساياساتىنا تولىق ساي كەلەتىنىنە، ونىڭ باستامالارى جالپى ادامزات وركەنيەتىنىڭ بىرلىگىن نىعايتا تۇسەتىنىنە توقتالدى

    учрашув
    Фото: Ақорда

    مەملەكەت باسشىسىنىڭ پىكىرىنشە، استانادا ءوتىپ جاتقان سەزد - قازاقستاننىڭ ءدىنارالىق كەلىسىمدى نىعايتۋ جولىنداعى تاباندى ساياساتىنىڭ كورىنىسى. ال ءدىني كوشباسشىلاردىڭ باسقوسۋى - جاي عانا كەزدەسۋ ەمەس، ناقتى شەشىمدەر قابىلداناتىن ماڭىزدى پلاتفورما.

    مۇحاممەد ابدۋراحمان ءال-دۋايني «ءال-ازھار» ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ جوعارعى يمامى شەيح احمەت ات-تايەبتىڭ ىزگى سالەمىن جەتكىزىپ، سەزدىڭ الەمدە بەيبىتشىلىكتى ورنىقتىرۋعا قوسقان ۇلەسىن جوعارى باعالادى.

    قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
