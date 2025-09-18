پرەزيدەنت «ءال-ازھار» ۋنيۆەرسيتەتى جوعارعى يمامىنىڭ ورىنباسارىمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى «ءال-ازھار» ۋنيۆەرسيتەتى جوعارعى يمامىنىڭ ورىنباسارى مۇحاممەد ابدۋراحمان ءال- دۋاينيمەن كەزدەسۋ بارىسىندا مەيمانعا ءىلتيپات تانىتىپ، الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ VIII سەزىنە قاتىسۋ ءۇشىن استاناعا كەلگەنىنە ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ «ءال-ازھار» ۇستانىمدارى ەلىمىزدىڭ بەيبىتشىلىك ساياساتىنا تولىق ساي كەلەتىنىنە، ونىڭ باستامالارى جالپى ادامزات وركەنيەتىنىڭ بىرلىگىن نىعايتا تۇسەتىنىنە توقتالدى
مەملەكەت باسشىسىنىڭ پىكىرىنشە، استانادا ءوتىپ جاتقان سەزد - قازاقستاننىڭ ءدىنارالىق كەلىسىمدى نىعايتۋ جولىنداعى تاباندى ساياساتىنىڭ كورىنىسى. ال ءدىني كوشباسشىلاردىڭ باسقوسۋى - جاي عانا كەزدەسۋ ەمەس، ناقتى شەشىمدەر قابىلداناتىن ماڭىزدى پلاتفورما.
مۇحاممەد ابدۋراحمان ءال-دۋايني «ءال-ازھار» ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ جوعارعى يمامى شەيح احمەت ات-تايەبتىڭ ىزگى سالەمىن جەتكىزىپ، سەزدىڭ الەمدە بەيبىتشىلىكتى ورنىقتىرۋعا قوسقان ۇلەسىن جوعارى باعالادى.