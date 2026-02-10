پرەزيدەنت بيزنەستى تەكسەرەتىندەر جونىندە: «شاش ال دەسە، باس الاتىن» ارەكەتتى دوعارۋ كەرەك
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت بيزنەستى قولداۋ ساياساتىن تۇبەگەيلى وزگەرتۋ تۋرالى ۇسىنىس ازىرلەۋ كەرەك. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.
- سيفرلىق تەحنولوگيالار مەن جاساندى ينتەللەكتىنى كەڭىنەن قولدانۋ كاسىپكەرلىكتى قارقىندى دامىتۋعا زور مۇمكىندىك بەرەدى. جالپى ىشكى ءونىمىنىڭ 40 پايىزعا، نەگىزگى كاپيتالعا سالىنعان ينۆەستيتسيانىڭ 70 پايىزعا جۋىعى شاعىن جانە ورتا بيزنەس سالاسىنا تيەسىلى. بۇل - كەيىنگى جىلدارى جۇرگىزىلگەن جۇيەلى جۇمىستىڭ ناتيجەسى. دەگەنمەن قازىر تابىسقا ريزا بولىپ وتىراتىن زامان ەمەس. ەلىمىزدە ازاماتتاردىڭ بيزنەسپەن جاپپاي اينالىسۋىنا ءمان بەرىلىپ، وعان بارىنشا جاعداي جاسالىپ جاتىر. ءبىراق مۇنداي شارا بۇگىنگى تاڭدا ازدىق ەتەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، ۇكىمەت كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ ىسىندە ەندى، ەڭ الدىمەن، ساپاعا ايرىقشا كوڭىل ءبولۋى كەرەك. مەملەكەتتىك كومەكتى بيزنەستىڭ تەحنولوگيالىق دەڭگەيىنە جانە ساناتىنا قاراي سارالاپ بەرۋ قاجەت. شاعىن بيزنەستى قولداۋ شارالارى ناقتى ءارى ءتيىمدى بولۋعا ءتيىس. كاسىپكەرلەردى «كۇنكورىس رەجيمىنەن» شىعىپ، تۇراقتى دامۋ جولىنا تۇسۋگە ىنتالاندىرۋ ماڭىزدى.
- شيكىزاتتىق ەمەس سەكتورداعى دامۋ الەۋەتى جوعارى ورتا بيزنەستى قولداۋ شارالارى دايىن ءونىم ساتاتىن نارىق اۋقىمىن كەڭەيتۋگە ىقپال ەتۋى قاجەت. ۇكىمەت «اتامەكەن» كاسىپكەرلەر پالاتاسىمەن بىرلەسىپ، شاعىن جانە ورتا بيزنەستى قولداۋ ساياساتىن تۇبەگەيلى وزگەرتۋ تۋرالى ۇسىنىس ازىرلەۋى كەرەك. ۇسىنىستار 1- ساۋىرگە دەيىن ەنگىزىلۋگە ءتيىس. ءاربىر كاسىپكەر سمارتفون ارقىلى تىكەلەي قولدانا الاتىن ءبىرتۇتاس سيفرلىق ەكوجۇيە جاسالۋى قاجەت. قازىرگى رەتتەۋ شارالارى كاسىپكەرلەرگە اكىمشىلىك كەدەرگى تۋعىزادى، ماتەريالدىق شىعىن كەلتىرەدى. وسى كەدەرگىلەر مەن شىعىنداردى ازايتۋ ءۇشىن كەزىندە شاعىن جانە ورتا بيزنەس نىساندارىن تەكسەرۋگە موراتوري جاريالاندى. ءبىراق موراتوري مەرزىمى اياقتالعان ساتتە ءبارى قايتادان بۇرىنعى قالپىنا ءتۇستى. مىسالى، 2020 -جىلى 70 مىڭ تەكسەرۋ جاسالسا، بىلتىر بۇل كورسەتكىش 92 مىڭعا دەيىن ارتقان. ءتىپتى، ونىڭ 85 پايىزى جوسپاردان تىس جۇرگىزىلگەن. شاش ال دەسە، باس الاتىن مۇنداي ارەكەتتى دوعارۋ كەرەك. مۇنداي تەكسەرۋلەردىڭ ورنىنا مەديتسينالىق قوردى نەمەسە جەكەمەنشىك مەكتەپتەردى، الەۋمەتتىك جەڭىلدىكتەر بەرۋ جۇيەسىن تەكسەرۋ كەرەك ەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنتتىڭ سوزىنە قاراعاندا، رەتتەۋشىلىك رەفورمانىڭ جاڭا كەزەڭىندەگى باستى مىندەت - بلوكچەين مەن جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالانۋ ارقىلى سيفرلىق مودەلگە تولىق ءوتۋ.
- بۇل رەتتە «رەتتەۋشى سارى پاراقتار» (Regulatory Yellow Pages) قاعيداتى باسشىلىققا الىنۋعا ءتيىس. ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جانە رەفورمالار اگەنتتىگى اتالعان جۇمىستى جىل سوڭىنا دەيىن اياقتاۋى قاجەت، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، پرەزيدەنت اتا زاڭىمىزعا قاتىستى تۇپكىلىكتى شەشىم جالپى ۇلتتىق رەفەرەندۋمدا قابىلداناتىنىن ءمالىم ەتتى.