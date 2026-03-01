11:11, 01 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
پرەزيدەنت بوسنيا جانە گەرتسەگوۆينانىڭ ءتورالقا ءتوراعاسىن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى بوسنيا جانە گەرتسەگوۆينانىڭ ءتورالقا ءتوراعاسىن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- قاسىم-جومارت توقايەۆ جەلكو كومشيچكە بوسنيا جانە گەرتسەگوۆينانىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنىنە وراي قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى. پرەزيدەنت استانا مەن سارايەۆونىڭ ءداستۇرلى دوستىق پەن ءوزارا قولداۋعا نەگىزدەلگەن ىنتىماقتاستىعى قوس حالىقتىڭ يگىلىگى جولىندا نىعايا بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ اراب ەلدەرىنىڭ باسشىلارىنا قولداۋ بىلدىرگەن ەدى. قازاقستان باۋىرلاس اراب ەلدەرىنە كەز كەلگەن كومەكتى كورسەتۋگە دايىن ەكەنىن ايتىپ، ولاردىڭ جوعارعى باسشىلارىمەن تۇراقتى جۇمىس بايلانىستارىن جالعاستىرۋعا ءۇمىت ءبىلدىردى.