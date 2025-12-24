پرەزيدەنت بروندى ماشينالار شىعاراتىن زاۋىتقا باردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى شىنجىر تاباندى جانە دوڭگەلەكتى بروندى ماشينالار شىعاراتىن، سونداي-اق ولارعا تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتەتىن Besqaru زاۋىتىنا باردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ سەحتارداعى قۇراستىرۋ جۇمىستارىن ارالاپ كورىپ، قورعانىس ونەركاسىبى كەشەنىنە قاراستى كاسىپورىننىڭ تەحنولوگيالىق پروتسەستەرىمەن جانە وندىرىستىك مۇمكىندىكتەرىمەن تانىستى.
كومپانيا جىلىنا 200 بروندى تەحنيكا قۇراستىرادى. ولاردىڭ قاتارىندا سۋدى كەشىپ وتە الاتىن، دوڭگەلەكتى Taimas8x8 ،Aibar 4x4 بروندى ماشينالارى، سونداي-اق Tulpar شىنجىر تاباندى تەحنيكاسى بار.
Besqaru كومپانياسى ءوز ءونىمىن قورعانىس مينيسترلىگى مەن باسقا دا كۇشتىك قۇرىلىمدارعا ارناپ شىعارادى.
ءوندىرىس الاڭى بيىل اقپان ايىندا ىسكە قوسىلدى. جالپى قۇنى 13,5 ميلليارد تەڭگە بولاتىن جوبا اياسىندا 134 جۇمىس ورنى اشىلدى.
مەملەكەت باسشىسى زاۋىت قىزمەتكەرلەرىمەن اڭگىمەلەسىپ، ولاردىڭ ەڭبەگى ءونىمدى بولۋىنا تىلەكتەستىك ءبىلدىردى.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت استانانىڭ №1-يندۋستريالدىق پاركىندە ورنالاسقان ءبىرقاتار كاسىپورىننىڭ قىزمەتىمەن تانىسقان ەدى. سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسى Tausogar زاۋىتىندا بولدى.