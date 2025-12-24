ق ز
    پرەزيدەنت بروندى ماشينالار شىعاراتىن زاۋىتقا باردى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى شىنجىر تاباندى جانە دوڭگەلەكتى بروندى ماشينالار شىعاراتىن، سونداي-اق ولارعا تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتەتىن Besqaru زاۋىتىنا باردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    فوتو: اقوردا

    قاسىم-جومارت توقايەۆ سەحتارداعى قۇراستىرۋ جۇمىستارىن ارالاپ كورىپ، قورعانىس ونەركاسىبى كەشەنىنە قاراستى كاسىپورىننىڭ تەحنولوگيالىق پروتسەستەرىمەن جانە وندىرىستىك مۇمكىندىكتەرىمەن تانىستى.

    فوتو: اقوردا
    فوتو: اقوردا
    فوتو: اقوردا

    كومپانيا جىلىنا 200 بروندى تەحنيكا قۇراستىرادى. ولاردىڭ قاتارىندا سۋدى كەشىپ وتە الاتىن، دوڭگەلەكتى Taimas8x8 ،Aibar 4x4 بروندى ماشينالارى، سونداي-اق Tulpar شىنجىر تاباندى تەحنيكاسى بار.

    فوتو: اقوردا
    فوتو: اقوردا

    Besqaru كومپانياسى ءوز ءونىمىن قورعانىس مينيسترلىگى مەن باسقا دا كۇشتىك قۇرىلىمدارعا ارناپ شىعارادى.

    فوتو: اقوردا
    فوتو: اقوردا

    ءوندىرىس الاڭى بيىل اقپان ايىندا ىسكە قوسىلدى. جالپى قۇنى 13,5 ميلليارد تەڭگە بولاتىن جوبا اياسىندا 134 جۇمىس ورنى اشىلدى.

    فوتو: اقوردا
    فوتو: اقوردا
    فوتو: اقوردا
    فوتو: اقوردا

    مەملەكەت باسشىسى زاۋىت قىزمەتكەرلەرىمەن اڭگىمەلەسىپ، ولاردىڭ ەڭبەگى ءونىمدى بولۋىنا تىلەكتەستىك ءبىلدىردى.


    ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت استانانىڭ №1-يندۋستريالدىق پاركىندە ورنالاسقان ءبىرقاتار كاسىپورىننىڭ قىزمەتىمەن تانىسقان ەدى. سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسى Tausogar زاۋىتىندا بولدى.

     

