پرەزيدەنت «بەلگىسىز جاۋىنگەر بەيىتى» ەسكەرتكىش مەموريالىنا گۇل شوعىن قويدى
ماسكەۋ. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ رەسەي فەدەراتسياسىنا مەملەكەتتىك ساپارىنىڭ ەكىنشى كۇنى الەكساندر باعىنداعى «بەلگىسىز جاۋىنگەر بەيىتى» مەموريالىنا گۇل شوعىن قويۋ راسىمىنەن باستالدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- ءبىر مينۋت ۇنسىزدىكتەن كەيىن وركەستر قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ءانۇرانىن ورىندادى. سودان سوڭ قۇرمەت قاراۋىلى ەلىمىزدىڭ رەسمي دەلەگاتسياسىنىڭ الدىنان سالتاناتپەن ساپ تۇزەپ ءوتتى. قازاقستان ۇلى جەڭىسكە زور ۇلەس قوستى. مايدانعا 1 ميلليون 200 مىڭنان استام قازاقستاندىق اتتانىپ، ولاردىڭ تەڭ جارتىسى ەرلىكپەن قازا تاپتى. بەس جۇزدەن استام وتانداسىمىز كەڭەس وداعىنىڭ باتىرى اتاندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ ماسكەۋگە مەملەكەتتىك ساپارمەن بارعانىن جازعان ەدىك.
قازاقستان مەن رەسەي پرەزيدەنتتەرى بەيرەسمي كەزدەسۋ وتكىزدى.