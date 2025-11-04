پرەزيدەنت بەلارۋس پرەمەر-ءمينيسترى الەكساندر تۋرچيندى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى بەلارۋس پرەمەر-ءمينيسترى الەكساندر تۋرچيندى قابىلدادى. كەزدەسۋدە ەكىجاقتى ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق، ونەركاسىپ كووپەراتسياسى جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىقپالداستىق پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى.
بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ پىكىرىنشە، الەكساندر تۋرچيننىڭ استاناعا جاساعان العاشقى رەسمي ساپارى قازاقستان مەن بەلارۋس اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ ايرىقشا سيپاتىن راستايدى، سونداي-اق ەكىجاقتى ىقپالداستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا نيەتتى ەكەنىن كورسەتەدى.
- ءسىزدىڭ ساپارىڭىز مەملەكەتتەرىمىز اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ تۇرعىسىنان وتە ماڭىزدى دەپ سانايمىز. ەلدەرىمىزدىڭ ساۋدا بايلانىستارى ميلليارد دوللارعا جۋىقتاپ، تابىستى دامىپ كەلەدى. مەنىڭ بىلۋىمشە، قازاقستان - بەلارۋستىڭ ەكىنشى ساۋدا سەرىكتەسى. جالپى، ءسىزدىڭ ەلىڭىز بەن حالقىڭىزدىڭ ءتول مادەنيەتىنە ەرەكشە قۇرمەتپەن قارايمىز. ورايلى ءساتتى پايدالانا وتىرىپ، پرەزيدەنت الەكساندر لۋكاشەنكوعا سالەمىمدى جولداعىم كەلەدى. تابىستى ىقپالداستىعىمىزدى ناقتى ناتيجەلەرمەن جالعاستىرۋعا بەيىلمىز، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
