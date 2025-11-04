ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    17:12, 04 - قاراشا 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت بەلارۋس پرەمەر-ءمينيسترى الەكساندر تۋرچيندى قابىلدادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى بەلارۋس پرەمەر-ءمينيسترى الەكساندر تۋرچيندى قابىلدادى. كەزدەسۋدە ەكىجاقتى ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق، ونەركاسىپ كووپەراتسياسى جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىقپالداستىق پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى.

    Казахстан и Беларусь усиливают стратегическое сотрудничество: товарооборот вырос на 20%
    Фото: Акорда

    بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ پىكىرىنشە، الەكساندر تۋرچيننىڭ استاناعا جاساعان العاشقى رەسمي ساپارى قازاقستان مەن بەلارۋس اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ ايرىقشا سيپاتىن راستايدى، سونداي-اق ەكىجاقتى ىقپالداستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا نيەتتى ەكەنىن كورسەتەدى.

    - ءسىزدىڭ ساپارىڭىز مەملەكەتتەرىمىز اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ تۇرعىسىنان وتە ماڭىزدى دەپ سانايمىز. ەلدەرىمىزدىڭ ساۋدا بايلانىستارى ميلليارد دوللارعا جۋىقتاپ، تابىستى دامىپ كەلەدى. مەنىڭ بىلۋىمشە، قازاقستان - بەلارۋستىڭ ەكىنشى ساۋدا سەرىكتەسى. جالپى، ءسىزدىڭ ەلىڭىز بەن حالقىڭىزدىڭ ءتول مادەنيەتىنە ەرەكشە قۇرمەتپەن قارايمىز. ورايلى ءساتتى پايدالانا وتىرىپ، پرەزيدەنت الەكساندر لۋكاشەنكوعا سالەمىمدى جولداعىم كەلەدى. تابىستى ىقپالداستىعىمىزدى ناقتى ناتيجەلەرمەن جالعاستىرۋعا بەيىلمىز، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى الجير پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولداعان بولاتىن.

    بيلىك جانە ساياسات ىقپالداستىق
