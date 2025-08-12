پرەزيدەنت بۇكىل الەمدىك تاەكۆوندو فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى چۋنگۆون چوۋدى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇكىل الەمدىك تاەكۆوندو فەدەراتسياسىنىڭ (WT) پرەزيدەنتى چۋنگۆون چوۋدى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ چۋنگۆون چوۋدىڭ ساپارى قازاقستاننىڭ سپورت قاۋىمداستىعى ءۇشىن ماڭىزدى وقيعا سانالاتىنىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق بۇل بۇكىلالەمدىك تاەكۆوندو فەدەراتسياسىنىڭ ەلىمىزدە اتالعان سپورت ءتۇرىنىڭ دامۋىنا جان-جاقتى قولداۋ كورسەتۋگە دايىن ەكەنىن بىلدىرەدى.
مەملەكەت باسشىسى تاەكۆوندو وليمپيادالىق سپورت ءتۇرى عانا ەمەس، ۇيلەسىم، ءتارتىپ جانە ءوزارا قۇرمەت قاعيداتتارىنا نەگىزدەلگەن، دۇنيە جۇزىندەگى ميلليونداعان ادامدى بىرىكتىرەتىن فيلوسوفيا دەپ سانايدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ايتۋىنشا، ەلوردادا G1 ساناتىنداعى Kazakhstan Open 2025 حالىقارالىق رەيتينگ ءتۋرنيرىن وتكىزۋ وتاندىق سپورتشىلاردىڭ كاسىبي تۇرعىدان شىڭدالۋىنا، تاجىريبە الماسۋىنا ءارى ۇلتتىق فەدەراتسيانىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن كوتەرۋگە كەڭىنەن جول اشادى.
مەملەكەت باسشىسى بىرلەسكەن كۇش-جىگەردىڭ ناتيجەسىندە قازاقستاندا تاەكۆوندونىڭ تانىمالدىلىعى ارتىپ، حالىقتار اراسىنداعى بايلانىس نىعايا تۇسەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
چۋنگۆون چوۋ قوناقجايلىق تانىتىپ، قازاقستاندا تاەكۆوندونىڭ دامۋىنا ءاردايىم قولداۋ كورسەتىپ كەلە جاتقانى ءۇشىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆقا العىس ايتتى.
بۇكىل الەمدىك فەدەراتسيا باسشىسى ەرتەڭگى ءتۋرنيردىڭ ۇيىمداستىرىلۋىنا جانە ەلىمىزدەگى وسى سپورت تۇرىنە قىزىعۋشىلىق دەڭگەيىنە جوعارى باعا بەردى. سونىمەن قاتار قازاق سپورتشىلارىنىڭ حالىقارالىق ارەناداعى تابىسىنا توقتالدى.
كەزدەسۋ سوڭىندا قازاقستان پرەزيدەنتى الەمدە تاەكۆوندونىڭ دامۋىنا ەلەۋلى ۇلەس قوسقانى ءۇشىن چۋنگۆون چوۋدى Ⅱ دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى.
ءوز كەزەگىندە بۇكىل الەمدىك تاەكۆوندو فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى مەملەكەت باسشىسىنا ەرەكشە قۇرمەتتىڭ بەلگىسى رەتىندە توعىزىنشى دان قارا بەلبەۋىن تابىس ەتتى.