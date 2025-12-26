پرەزيدەنت بەكتەنوۆكە كولىك ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋ بويىنشا ءبىرقاتار مىندەت جۇكتەدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا ەكونوميكالىق رەفورمالاردى جۇزەگە اسىرۋ جانە ازاماتتاردىڭ ءال-اۋقاتىن ودان ءارى ارتتىرۋ بويىنشا بۇعان دەيىن بەرگەن تاپسىرمالارىنىڭ ىسكە اسىرىلۋى جونىندە باياندالدى.
ولجاس بەكتەنوۆ ەلىمىزدىڭ بيىلعى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنىڭ الدىن الا قورىتىندىلارى تۋرالى ەسەپ بەردى.
پرەزيدەنتتىڭ ەكونوميكانى ءارتاراپتاندىرۋ جونىندەگى تاپسىرماسىن ورىنداۋ ناتيجەسىندە ىشكى جالپى ءونىم ءوسىمىنىڭ 70 پايىزدان استامىن ونەركاسىپ، ساۋدا جانە كولىك سالالارى قامتاماسىز ەتىپ وتىر.
2025 -جىلدىڭ قاڭتار- قاراشا ايلارى ارالىعىندا كولىك قىزمەتى 20,3 پايىزعا، قۇرىلىس 14,7 پايىزعا، ساۋدا 8,8 پايىزعا، اۋىل شارۋاشىلىعى 6,1 پايىزعا، وڭدەۋ ونەركاسىبى 5,9 پايىزعا ۇلعايعان.
نەگىزگى كاپيتالعا سالىنعان ينۆەستيتسيا 18,5 تريلليون تەڭگەنى قۇراپ، جەكە ينۆەستيتسيالاردىڭ كولەمى 9,8 پايىزعا وسكەن.
ماكروەكونوميكالىق تۇراقتاندىرۋ، حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋ بويىنشا ۇكىمەت، ۇلتتىق بانك پەن قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ 2026-2028 -جىلدارعا ارنالعان بىرلەسكەن ءىس-قيمىل باعدارلاماسىن جۇزەگە اسىرۋ جايىندا ايتتى.
حالىقتىڭ ناقتى تابىسىن ارتتىرۋ، تۇرمىس دەڭگەيىن جاقسارتۋ ارقىلى ىشكى جالپى ءونىمنىڭ ءوسىمىن قامتاماسىز ەتۋ نەگىزگى باسىمدىق سانالادى. ينفلياتسيا دەڭگەيىن تومەندەتۋ شارالارى قاراستىرىلىپ جاتىر.
جەلتوقسان ايىندا شەكاراداعى بەس وتكىزۋ بەكەتىن جاڭعىرتۋ جۇمىستارى اياقتالعانىن جەتكىزدى.
قازاقستاندىق تاۋار وندىرۋشىلەردىڭ رەەسترى ىسكە قوسىلدى.
شاعىن بيزنەستى قولداۋعا ارنالعان «ىسكەر ايماق» ءبىرىڭعاي باعدارلاماسى قابىلداندى. جىلىتۋ ماۋسىمى جايىندا ەسەپ بەردى.
سونداي-اق 2026 -جىلعى دالا جۇمىستارىن قارجىلاندىرۋ ەرتە باستالعانىنا توقتالدى. بۇل شارا اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن وڭدەۋ مەن ەكسپورتقا دەن قويا وتىرىپ، ەگىس القاپتارىنىڭ كولەمىن ساقتاۋدى جانە ونى ۇلعايتۋدى كوزدەيدى.
پرەزيدەنت ۇكىمەت باسشىسىنا ازاماتتاردىڭ مۇددەسىنە ساي ەلىمىزدىڭ تۇراقتى دامۋىن قامتاماسىز ەتۋ باعىتىنداعى جۇمىستى جالعاستىرۋدى تاپسىردى. ينۆەستيتسيا تارتۋ، كاسىپكەرلىكتى قولداۋ، ينجەنەرلىك جانە كولىك ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋ بويىنشا ءبىرقاتار ناقتى مىندەت جۇكتەدى.