پرەزيدەنت ەڭبەك كۇنىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەڭبەك كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قۇرمەتتى وتانداستار!
ەڭبەك كۇنى قۇتتى بولسىن!
بۇل مەرەكەنىڭ ەلىمىز ءۇشىن ايرىقشا ءمانى بار. سەبەبى، ەڭبەك پەن ەڭبەكقورلىق - ۇلتتىق يدەولوگيامىزدىڭ ارقاۋىنا اينالعان قۇندىلىقتار.
جۇمىسشى ماماندىقتارى جىلىندا ءبىز ادال ءارى قاجىرلى ەڭبەگىمەن ەلىمىزدىڭ ءوسىپ- وركەندەۋىنە ۇلەس قوسىپ جاتقان سان الۋان كاسىپ يەلەرى مەن ءتۇرلى بۋىن وكىلدەرىنە جانە ەلىمىزدەگى بارشا ەڭبەككەر قاۋىمعا سىي-قۇرمەت كورسەتەمىز.
مەن ەلىمىزدىڭ قۇندىلىقتارى مەن ماقساتتارىنا زور سەنىممەن قاراپ، قاستەرلى وتانىمىز ءۇشىن ايانباي ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن، ءاردايىم كاسىبي شەبەرلىگىن شىڭداپ، وندىرىستە جوعارى كورسەتكىشكە قول جەتكىزۋگە ۇمتىلاتىن جانە ءار ىستە العىرلىق پەن جاڭاشىلدىق تانىتاتىن وتانداستارىمىزعا شىنايى ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن.
ءبىز قوعامدا ادال ەڭبەكتى كەڭىنەن دارىپتەپ، وسكەلەڭ ۇرپاقتى ەڭبەكقور ەتىپ تاربيەلەي وتىرىپ، قۋاتتى ءارى ادىلەتتى قازاقستاننىڭ مىزعىماس نەگىزىن قالايمىز. جاۋاپكەرشىلىگى جوعارى، نيەتى تازا، وتانشىل ازاماتتارىمىزدىڭ ارقاسىندا ءبىز دامىعان جانە وركەنيەتتى ەل بولۋ مىندەتىن ابىرويمەن ورىندايمىز دەپ سەنەمىن.
قازاقستاننىڭ بارلىق ازاماتتارىنا زور دەنساۋلىق، باق-بەرەكە جانە تولاعاي تابىس تىلەيمىن! - دەلىنگەن قۇتتىقتاۋ ماتىنىندە.
ايتا كەتەيىك، ولجاس بەكتەنوۆ پرەزيدەنت اتىنان جۇمىسشى ماماندىقتارى وكىلدەرىنە ماراپات تابىستادى.