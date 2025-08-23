پرەزيدەنت باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ وكىلەتتىگىن كەڭەيتتى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلعى 18-تامىزداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جارلىعىمەن باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى تۋرالى ەرەجەگە وزگەرىستەر ەنگىزىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
قىركۇيەك ايىنىڭ باسىنان باستاپ اگەنتتىككە جاڭا مىندەتتەر جۇكتەلمەك. ولاردىڭ قاتارىندا:
موبيليزاتسيالىق دايىندىق شارالارى،
اقپاراتتىق- كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار جانە اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى تالاپتاردىڭ ساقتالۋىن باقىلاۋ،
مەملەكەتتىك قۇپيالاردى قورعاۋ،
مەملەكەتتىك قىزمەتتەر كورسەتۋگە قاتىستى قۇقىقتىق اكتىلەردى ازىرلەۋ.
ال 2026 -جىلعى 1- قاڭتاردان باستاپ اگەنتتىككە تاعى ەكى فۋنكتسيا بەرىلەدى:
سالىقتىق جەڭىلدىكتەردى كەلىسۋ،
كولەڭكەلى ەكونوميكاعا قارسى ءىس- قيمىل شارالارىنا قاتىسۋ.
جارلىق 2025 -جىلعى 1 -قىركۇيەكتەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى، ال جەكەلەگەن نورمالار - 2026 -جىلعى 1 -قاڭتاردان باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.