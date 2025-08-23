ق ز
    15:06, 23 - تامىز 2025 | GMT +5

    پرەزيدەنت باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ وكىلەتتىگىن كەڭەيتتى

    استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلعى 18-تامىزداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جارلىعىمەن باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى تۋرالى ەرەجەگە وزگەرىستەر ەنگىزىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.

    Президент «Нысаналы капитал қорлары және эндаумент-қорлар туралы» заңға қол қойды
    Фото: Ақорда

    قىركۇيەك ايىنىڭ باسىنان باستاپ اگەنتتىككە جاڭا مىندەتتەر جۇكتەلمەك. ولاردىڭ قاتارىندا:

    موبيليزاتسيالىق دايىندىق شارالارى،

    اقپاراتتىق- كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار جانە اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى تالاپتاردىڭ ساقتالۋىن باقىلاۋ،

    مەملەكەتتىك قۇپيالاردى قورعاۋ،

    مەملەكەتتىك قىزمەتتەر كورسەتۋگە قاتىستى قۇقىقتىق اكتىلەردى ازىرلەۋ.

    ال 2026 -جىلعى 1- قاڭتاردان باستاپ اگەنتتىككە تاعى ەكى فۋنكتسيا بەرىلەدى:

    سالىقتىق جەڭىلدىكتەردى كەلىسۋ،

    كولەڭكەلى ەكونوميكاعا قارسى ءىس- قيمىل شارالارىنا قاتىسۋ.

    جارلىق 2025 -جىلعى 1 -قىركۇيەكتەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى، ال جەكەلەگەن نورمالار - 2026 -جىلعى 1 -قاڭتاردان باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
